Невъездные в столицу: кого из советских граждан высылали за 101-й километр

Всех неподходящих под советский образ жизни людей выставляли за порог крупных городов. /Фото: fishki.net, ria.ru
Большинство из нас наверняка слышали фразу: «Выслать за 101 километр». В советской действительности она означала радиус вокруг крупных городов, где запрещено было селиться определенным группам граждан. К ним относились все те, кто мог испортить имидж столиц республик или города-героя. А причиной высылки могло быть многое: от рода деятельности или политических убеждений до национального признака и даже...лени.
1. Цыгане
Тот случай, когда причиной высылки мог стать менталитет. /Фото: russian7.ru
В начале тридцатых годов двадцатого века цыгане, проживающие на территории СССР получили возможность приобщиться к сельскохозяйственной деятельности. Создавали отдельные колхозы с выделением земельных паёв и техники для целых таборов. Однако в большинстве случаев традиционный образ жизни ромов не позволял им вести оседлый образ жизни и влиться в ряды советских граждан.
В пятидесятых ситуация накалилась еще больше: теперь цыганам фактически запрещали въезжать в крупные города, те же, кто нарушал это правило, могли получить даже тюремное заключение. Поэтому нередко единственным возможным вариантом для них была жизнь в импровизированных палаточных городках, которые снимались с места при первом желании или необходимости поменять обстановку.
2. Ночные бабочки
Кадр из фильма «Интердевочка». /Фото: ria.ru
Девушки, как сейчас говорят, с пониженной социальной ответственностью были практически во всех крупных советских городах. И до определенного времени на их способ жизни попросту закрывали глаза, а милиционеры не слишком стремились пресечь их деятельность. Но накануне большинства крупных мероприятий или визита иностранной делегации, представительницы древнейшей профессии вывозились за пределы городов-миллионников за пресловутый 101-й километр. Ярким примером такого «переезда» было перемещение накануне московской Олимпиады-80.
Интересный факт: в советском законодательстве не существовало официальной статьи для привлечения к ответственности ночных бабочек. Поэтому органы правопорядка всякий раз «шили» дамам древнейшей профессии самые разные правонарушения: от хулиганства до тунеядства.
3. Тунеядцы
Алкоголики и тунеядцы не могли прижиться в крупных советских городах. /Фото: russian7.ru, ria.ru
Те советские граждане, которые предпочитали не обременять себя трудовой деятельностью и не хотели устраиваться на работу, а также злоупотребляли горячительными напитками, рисковали быть привлеченными к ответственности по статье за «тунеядство». И наказывали по ней сурово. В частности, чтобы подобные маргинальные личности не портили благонадежный имидж крупных советских городов, из старались выслать куда-то в провинциальные поселки или ПГТ, а там предлагали работу чаще всего на подсобных хозяйствах или заводах.
4. Социально неблагонадежные лица
Бывших заключенных партия также не желала видеть в крупных городах. /Фото: thematicnews.com
В советской действительности под эту категорию попадали самые разные люди: бывшие заключенные, граждане, которым инкриминировали преступления по политическим статьям, а также люди без определенного места жительства, кои в СССР все-таки были. Часть данных граждан могла иметь запрет на въезд в Москву и другие крупные города пожизненно, другие имели возможность попасть в 101-километровый радиус три дня в году. Бывшим заключенным дали послабление в высылке во времена Хрущевской оттепели, однако уже в период брежневского застоя эта практика была возвращена, а ее пиком стал все тот же канун Олимпиады 1980 года.
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