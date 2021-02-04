85 000 км вдоль границ СССР на велосипеде: подвиг советского героя оказался не нужен стране
Имя Глеба Травина сегодня практически забыто, несмотря на то, что история его жизни настолько увлекательна, что запросто могла бы стать сценарием приключенческого фильма. Травина можно назвать пионером велодвижения в СССР и настоящим героем: на двухколесном транспорте он проехал маршрут в 85 тысяч км вдоль границ самой большой страны в мире, доказав тем самым, что возможности человеческого тела практически безграничны! Однако на Родине достижение не оценили по достоинству…
Глеб Травин родом из Пскова, но в путешествие отправился из Петропавловска-на-Камчатке. К слову, туда он приехал из армии: мечтая о путешествиях, авантюрист назвал этот далекий город своим родным и получил билет бесплатно. Глеб увлекался велоспортом и решил найти легальный способ покататься вволю: заявив о своем желании популяризировать велоспорт, он составил маршрут вдоль всех границ СССР и получил в свое распоряжение Princeton 404 модели. Именно на этом велосипеде он и преодолел весь огромный путь.
Схема маршрута Глеба Травина.
Травин был бесстрашным и отличался крепчайшим здоровьем: в путешествие он отправился без теплых вещей, а весь его продзапас состоял из галетного печенья и шоколада. Питаться приходилось тем, что удалось добыть на охоте или рыбалке, а отличная закалка позволяла обходиться минимум одежды.
Газетная статья о Глебе Травине.
Маршрут Травина пролегал через жаркие пустыни, высочайшие горные ущелья и, конечно же, снежный сибирский край. В Мурманск путешественник добрался к маю 1928 года и начал свой 40-км путь вдоль Северного Ледовитого океана. Сибирский отрезок пути стал самым тяжелым для Глеба Травина. За время, проведенное в экстремально низких температурах, ему приходилось спать в снежных сугробах, бороться с обморожениями (велосипедист былвынужден самостоятельно ампутировать большие пальцы на ногах, опасаясь развития гангрены, после того, как сутки мчался по ледяной пустыне практически без одежды, которая попросту вмерзла в снег за ночь), охотиться на полярных медведей. Глеб был хорошо знаком с жизнью и бытом ненцев, местной народности, они не раз предлагали приют путешественнику, но относились к нему, как к духу или приведению, которое ездит на железном олене.
Экспонаты музейной выставки о Глебе Травине.
Добравшись до крайней точки России на севере, Глеб отправил запрос на то, чтобы продолжить путешествие за границей, однако ответ оказался негативным. Получив отказ, он вынужден был вернуться на Камчатку на судне китобоев. Достижения Глеба Травина не были оценены по достоинству: никто всерьез не интересовался его историей, камчатской руководство ограничилось памятным вымпелом за вклад в развитие физкультурного движения, а в одной из книг о Севере о Глебе вовсе отозвались, как о «никчемном герое», обвиняли в том, что он отдыхал в те годы, пока вся страна корпела над выполнением пятилетки.
Велосипед Глеба Травина.
Несмотря на то, что Травин путешествовал с фотоаппаратом, снимков из его экспедиции практически не осталось, все было уничтожено его родными из-за страха репрессий (бюрократическая машина не пощадила писателя Вивиана Итина, составившего труд о поездке Травина). После возвращения Глеб продолжал популяризацию велоспорта, обучал и тренировал спортсменов, в годы войны работал инструктором военного дела на Камчатке. Умер Глеб Травин в полном забвении в 1979 году.
Мечте Травина о кругосветном путешествии не суждено было сбыться, но история знает несколько случаев, когда путешественники объезжали весь земной шар на велосипеде.
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