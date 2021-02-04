Как защитить дерево от гниения без использования дорогой краски и пропитки

Каждый хозяин знает о том, что деревянные конструкции на своем участке необходимо защищать от негативного воздействия окружающей среды. В противном случае дерево повергнется гниению, станет трухлеть, что в конечном итоге приведет к разрушению или по крайней мере частичному повреждению всей конструкции. Чаще всего древесину защищают при помощи лака и краски. Однако, оба этих способа достаточно затратны. Существует альтернативный, третий путь.
Покраска забора - не единственный способ защиты. |Фото: yoker.ru.
И краска, и пропитка и уже тем более лак стоят немалых денег. При этом все перечисленное является важнейшим средством в вопросах обеспечения защиты дерева от негативного воздействия окружающей среды. Однажды начавшиеся процессы гниения с абсолютной гарантией превратят дерево в труху в ближайшее время. При этом у многих хозяев возникает закономерный вопрос: а можно ли как-то защитить популярный в хозяйстве материал без использования покупных дорогостоящих средств?
Можно покрыть забор отработкой. |Фото: drive2.com.
Сделать это действительно можно, однако придется попотеть. Защитить дерево от разрушительного воздействия солнца и воды можно при помощи обычной автомобильной отработки – испортившегося моторного масла, которое сливают из автомобилей во время замены смазочных материалов. Самый простой способ раздобыть отработку – сливать ее в бутылки из собственного стального коня и отправлять на хранение после каждой замены масла. Можно также обратиться за помощью к автомастерским, даже если там не дадут отработку бесплатно, то чаще всего механики готовы расстаться с ней за сущие копейки.
Можно раздобыть в мастерских в большом количестве. |Фото: ecoheat.ru.
Покрытая и хорошо пропитавшаяся отработкой древесина не будет гнить многие годы. Обрабатывать данным средством можно ограды, столбы, ящики и даже пол в бытовых помещениях. Правда, следует принимать во внимание еще один важный нюанс. Пропитывать отработкой можно только уже сухое дерево. В противном случае материал сгниет не снаружи, а изнутри, что в конечном итоге все равно поставит хозяев перед необходимостью заниматься ремонтом.
Покрывать можно только сухое дерево. ¦Фото: archive.org.
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