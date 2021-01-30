Спасение животных от засухи: мужчина ежедневно привозит воду в кенийский парк

Есть люди, которые готовы трудиться ежедневно не ради славы, а для того, чтобы помогать, спасать, решать насущные проблемы. Патрика из Кении никто не называет супергероем, но вместе с тем, то, что он делает, – почетно и важно. Патрик ежедневно привозит питьевую воду для диких животных, которые страдают от засухи в кенийском национальном парке Тсаво.
Патрика никто не просил оказывать помощь животным, его инициатива доставлять воду в засушливый район – это душевный порыв, веление сердца. Он живет неподалеку от парка и уже несколько лет наблюдает последствия глобального потепления. В Тсаво пересыхают водоемы, и сотни животных страдают в поисках живительной влаги.
Дикие животные на водопое
«У нас не выпадает столько осадков, сколько положено. Именно поэтому я решил снабжать животных водой. Я подумал, что если я этого не сделаю, то они попросту умрут», – так рассказывает Патрик о деле своей жизни.
Ежедневно у него уходит несколько часов на то, чтобы привезти воду. Своей цистерной он поставляет около 12 тысяч литров свежей воды. На водопой приходят слоны, буйволы, антилопы и зебры. Например, Патрик делится, что вечером может застать порядка 500 буйволов, которые ждут, пока приедет спасительная цистерна.
Доставка воды – затратное мероприятие. Вначале Патрик оплачивал все самостоятельно, но потом его финансовые возможности иссякли, и он обратился ко всем нерпавнодушным с просьбой пожртвовать любую сумму на проект. Переезд одной цистерны с водой стоит порядка 250 долл. США. Приятно, что люди со всего мира активно перечисляют посильные средства на помощь животным, которые оказались под угрозой вымирания.
Слоны на водопое
Мужчина привозит воду животным в Национальный парк Тсаво (Кения)
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