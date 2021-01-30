Спасение животных от засухи: мужчина ежедневно привозит воду в кенийский парк

Есть люди, которые готовы трудиться ежедневно не ради славы, а для того, чтобы помогать, спасать, решать насущные проблемы. Патрика из Кении никто не называет супергероем, но вместе с тем, то, что он делает, – почетно и важно. Патрик ежедневно привозит питьевую воду для диких животных, которые страдают от засухи в кенийском национальном парке Тсаво.











Патрика никто не просил оказывать помощь животным, его инициатива доставлять воду в засушливый район – это душевный порыв, веление сердца. Он живет неподалеку от парка и уже несколько лет наблюдает последствия глобального потепления. В Тсаво пересыхают водоемы, и сотни животных страдают в поисках живительной влаги.







Дикие животные на водопое







«У нас не выпадает столько осадков, сколько положено. Именно поэтому я решил снабжать животных водой. Я подумал, что если я этого не сделаю, то они попросту умрут», – так рассказывает Патрик о деле своей жизни.







Ежедневно у него уходит несколько часов на то, чтобы привезти воду. Своей цистерной он поставляет около 12 тысяч литров свежей воды. На водопой приходят слоны, буйволы, антилопы и зебры. Например, Патрик делится, что вечером может застать порядка 500 буйволов, которые ждут, пока приедет спасительная цистерна.

Часто животные начинают пить прямо во время слива воды в специальную яму.Доставка воды – затратное мероприятие. Вначале Патрик оплачивал все самостоятельно, но потом его финансовые возможности иссякли, и он обратился ко всем нерпавнодушным с просьбой пожртвовать любую сумму на проект. Переезд одной цистерны с водой стоит порядка 250 долл. США. Приятно, что люди со всего мира активно перечисляют посильные средства на помощь животным, которые оказались под угрозой вымирания.Слоны на водопое Мужчина привозит воду животным в Национальный парк Тсаво (Кения)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)