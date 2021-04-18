Другой Шиндлер: забытый подвиг женщины, которая спасла из Варшавского гетто 2500 еврейских детей

Имя Оскара Шиндлера, спасшего от смерти 1300 евреев, известно всему миру. А о женщине, которая, рискуя собственной жизнью, во время нацистской оккупации Польши вывезла из еврейского гетто 2,5 тысячи детей, все узнали только в 1999 г., когда появились первые публикации о ней. В Израиле Ирене Сендлер присвоили звание Праведника мира, наряду с Оскаром Шиндлером.











Ирена Сендлер (девичья фамилия – Кржижановска) родилась в Варшаве в 1910 г. Ее отец был врачом, и когда Ирене было 7 лет, он умер, заразившись тифом от пациента. Он бесплатно лечил тех, от кого отказывались другие, – представителей еврейской общины. После его смерти они предложили семье доктора материальную помощь. Ирена навсегда запомнила слова, которые часто повторял ей отец: «Если ты видишь, что кто-нибудь тонет, нужно броситься в воду спасать, даже если не умеешь плавать».







Во время учебы в Варшавском университете Ирена выступала против «лавочного гетто»: еврейским студентам предписывалось занимать место на отдельной скамье в конце аудитории. В зачетных книжках с правой стороны ставили «арийские» печати полякам, а слева – евреям. После того, как Ирена стала свидетельницей избиения еврейской девушки польскими националистами, она сама перечеркнула печать, подтверждающую ее нееврейское происхождение. За это ее на 3 года отстранили от учебы.







Когда в 1939 г. нацистская Германия оккупировала Польшу, Ирена устроилась на работу в муниципалитет Варшавы. В течение двух лет она тайком носила жителям еврейского гетто еду, лекарства и деньги. В 1940 г. всем горожанам нееврейского происхождения запретили появляться на территории гетто, и тогда девушка перешла работать в Управление здравоохранения: нацисты опасались эпидемий, поэтому у санитаров был доступ в гетто.







Кадры из фильма *Храброе сердце Ирены Сендлер*, 2009



В 1942 г. Ирена вступила в подпольную Организацию помощи евреям «Жегота». С тех пор она занималась организацией вывоза детей из гетто всеми законными и незаконными способами. Легально удалось вывезти лишь небольшую часть – тяжелобольным давали разрешение на выезд. Остальных малышей выводили через канализационные ходы и подвалы домов, вывозили на телегах в мешках с мусором, выносили в сумках для инструментов, в ящиках и коробках.

Маленьким детям приходилось вводить седативные препараты, чтобы они не выдали себя криком во время перевозки.Позже Ирена вспоминала, как сложно было убедить родителей довериться спасителям и отдать детей. Конечно, им никто не мог дать никаких гарантий – в любой момент подпольщиков могли разоблачить и схватить. Часто случалось так, что уже на следующий день после вывоза детей их родителей отправляли в Освенцим или убивали. Поэтому все, что могла пообещать Ирена, – то, что в гетто детей ждала бы верная смерть, а после побега у них есть хоть какие-то шансы выжить . Малышей сначала пристраивали в польские семьи, а потом распределяли по приютам и монастырям.В 1943 г. кто-то написал на Ирену донос, в результате чего ее арестовали и подвергли пыткам. Дело в том, что она одна обладала информацией о еврейских и новых христианских именах детей, об их родителях и теперешнем местопребывании – всю «картотеку» женщина хранила в стеклянных банках, закопанных в саду. Во время пыток ей сломали руки и ноги, но этот список она так и сохранила в тайне, ведь это была единственная ниточка, по которой родители в будущем могли бы найти своих детей.За оказание помощи евреям был предусмотрен немедленный расстрел . Когда Ирену Сендлер вели на казнь, конвоир неожиданно приказал ей бежать – за это он получил немалые деньги от руководства «Жеготы». Ее включили в списки расстрелянных, и до конца войны она скрывалась под чужим именем. А позже коммунистическое правительство обвинило Ирену в коллаборационизме и связях с нацистами!После войны Ирена передала информацию о спасенных детях в Центральный комитет евреев в Польше. Малышей разыскивали и возвращали родственникам, сирот устраивали в детские дома, а потом переправляли в Израиль. Как оказалось , в списке спасенных было 2,5 тысячи детей. Лишь в 1965 г. подвиг Ирены Сендлер был официально признан, и она получила звание Праведницы мира. И только в 2003 г. ее удостоили награды на родине – ей вручили орден Белого орла (высшую государственную награду в Польше). В 2006 г. ее выдвинули на соискание Нобелевской премии мира, но лауреатом стал другой человек. Уже после смерти в 2008 г. Ирену Сендлер объявили национальной героиней Польши.Женщина, спасшая жизни 2500 детей . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)