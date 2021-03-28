Вчера смотрел старые фотографии,где то там в исчезнувшей стране прошло мое детство. Такая ностальгия накатила.Вот решил сделать небольшую подборку фотографий, кто помнит тот поймет.
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Сделано в СССР
Вчера смотрел старые фотографии,где то там в исчезнувшей стране прошло мое детство. Такая ностальгия накатила.Вот решил сделать небольшую подборку фотографий, кто помнит тот поймет.
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