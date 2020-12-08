Два платья вместо одного: 7 интересных фактов о моде 17 века

Женская мода 17 века была яркой, женственной, утонченной, отличалась нежным кроем и богатым внешним видом. Звучит прекрасно, однако вряд ли современные девушки могут себе представить, какие муки приходилось терпеть женщинам того времени, чтобы выглядеть идеально. И корсет был не самым худшим испытанием для светских дам. Не верите? Тогда читайте нашу статью.
1. Глубокое декольте на грани приличия
Фаворитки короля ввели моду на глубокое декольте
Во второй половине 17 века законодательницей моды была Франция, а сильнее всего дамы ориентировались на многочисленных фавориток Людовика XIV. Впрочем, у нарядов всех женщин при дворе была одна общая черта – скандально глубокое декольте. Учитывая тот факт, что девушки старались как можно дольше продержаться на вакантном месте королевской любовницы, неудивительно, что они пытались представить взору окружающих лучшие части своего тела. Чтобы внести некую интригу в образ, декольте прикрывалось кружевом тончайшей работы. Цвет мог быть любым: черным, белым, серебряным, золотым, встречались даже разноцветные варианты.
Что касается формы и глубины выреза, то они часто менялись, так как все зависело от прихоти очередной королевской фаворитки. Сначала вырез был овальным, затем стал оголять плечи, а к концу 17 века трансформировался в неглубокий и неширокий квадрат. Этот тренд ввела последняя фаворитка Людовика XIV, умная, властная и невероятно красивая маркиза Ментенон.
2. Скромница, шалунья и секретница
Нижние юбки 17-19 веков. / Фото: diar.ru
Во второй половине 17 века женские платья шили преимущественно из дорогих тяжелых материалов. В цветовой гамме преобладали насыщенные и темные оттенки: темно-синий, вишневый, изумрудный. Ниспадающие юбки разрезали по бокам и немного приподнимали, чтобы была видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней. В то же время появляются игривые названия для дамских юбок: верхнюю дамы называли «скромницей», среднюю – «шалуньей», а нижнюю – «секретницей».
3. Корсет или орудие пыток?
Корсет из китового уса. / Фото: zen.yandex.ru
Если в 16 веке корсеты изготавливались из металлических пластин и буквально впивались в тело, сковывая движения и доставляя массу неудобств, то в 17 веке мода немного сжалилась над придворными красавицами. Основой корсета того времени стал китовый ус, поэтому жесткость корсета формировалась за счет плотности материала. Застежка или шнуровка могла располагаться как сзади, так и спереди. Несмотря на то, что эти изделия были значительно легче и удобнее своих предшественников, из-за сильной утяжки девушки становились «счастливыми» обладательницами различных болезней. Дело в том, что мода 17 века диктовала свои правила, в частности, объем талии не должен был превышать 33 см. Для плотного затягивания приходилось прибегать к помощи нескольких служанок. В результате у женщин нарушалось кровообращение, диагностировались заболевания органов желудка, малого таза и так далее.
А вы знали? Тугой корсет приходилось носить даже замужним беременным дамам. Это продолжалось вплоть до шестимесячного срока, когда округлый живот уже невозможно было скрыть.
4. Два платья вместо одного
Верхнее платье - роб, а нижнее - котт
В этот период дамы продолжали носить одновременно два платья. Верхнее называлось роб и шилось со шлейфом, длина которого зависела от знатности дамы (шлейф королевы – одиннадцать локтей, принцесс – пять локтей, герцогинь – три локтя и так далее). Верхнее платье с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии изготовлялось из очень плотных тканей, обшитых золотом и серебром. Из-за этого оно было невероятно тяжелым и требовала от своей обладательницы максимально плавной и осторожной походки.
Юбка робы всегда была распашной и подбиралась по бокам в виде валиков. К лифу она цеплялась при помощи бус, шнурков, подвесок из драгоценных камней. Благодаря разрезу было видно нижнее платье светлого оттенка, сшитое из дорогой ткани, например, атласа или парчи. Оно называлась котт и состояло из лифа или корсажа и юбки, отделывалось дорогим кружевом либо воланчиками. Нижнее платье не имело жесткой основы, но за счет нескольких накрахмаленных юбок оставалось объемным. Обязательной деталью образа был отложной воротник. Он шился вручную и украшался кружевными деталями.
5. Туфли на 50-сантиметровом каблуке
Чопины и туфли с «французским» каблуком
Вы боитесь надевать 15-сантиметровые шпильки и удивляетесь, как некоторые знакомые девушки умудряются ежедневно бегать в них по городу? Мы думаем, что после того, как вы взглянете на чопины, ваше мнение кардинально изменится. Эти туфли также называли цокколи или пьянелле. Они были в моде начиная с 14, и заканчивая 17 веком. Изначально чопины появились в Венеции, а уже потом мода на них стала распространятся и по другим городам.
Платформа этих туфель, которые внешне больше напоминали копыта, была изготовлена из пробки или дерева, а их высота составляла 50 см! Без посторонней помощи передвигаться в них было невозможно, поэтому знатных дам всегда сопровождали служанки. Такая обувь была призвана не только подчеркнуть статус леди, но и защитить платье и ноги от грязи, а также городских нечистот.
Ближе к концу 17 века в моду вошли туфли на высоком выгнутом каблуке, которым называли «французским», с узким и заостренным носком. Так же, как и цокколи, они были очень неудобными и требовали максимальной осторожности при ходьбе. Наверное, именно поэтому во Франции стала популярна медленная, плавная походка с высоко поднятой головой. Обувь шили из бархата и парчи – достаточно дорогих тканей на тот момент. Однако дамы не боялись их испачкать – большая часть жизни светских леди проходила в помещении, а в остальное время они передвигались на каретах.
6. Шлейф – признак аристократизм
elle.ru
Новой деталью женских платьев стала съемная распашная юбка со шлейфом. Он имел не только декоративное значение, но и являлся отличительной чертой одежды знатных дам. Чем длиннее был шлейф, тем родовитей была его обладательница. Со временем эта деталь появилась даже на бальных платьях. И вот здесь начались настоящие проблемы. Танцуя, девушки наступали на чужие «дамские хвосты», запутывались в своих, что приводило к падениям и травмам. Впоследствии портнихи приняли решение ввести в моду отстегивающийся шлейф – он присутствовал на нарядах в обычное время, но как только начинался бал его отстегивали, дабы не омрачать праздник синяками и ссадинами. Порой шлейфы прятали с карманы, замаскированные в юбках, или поручали их пажам. Особо престижно было иметь пажей-негритят – это говорило о высоком статусе дамы.
7. Черные мушки с подтекстом
Черные мушки имели свое значение в зависимости от расположения
Косметика была невероятно популярна среди дам 17 века, причем зачастую ею пользовались сверх меры. Учитывая тот факт, что галантный век называли еще эпохой флирта, особую популярность приобрели черные мушки из черного бархата, которые представляли собой геометрические фигуры или двусмысленные сцены.
Дамы клеили их на лиц, грудь, шею, причем значение этого элемента напрямую зависело от места расположения. Так, например, мушка над губой означала кокетство, в углу глаза – страстность, а на лбу – величественность. Зная «язык мушек», кавалер мог понять, благосклонная к нему избранница или нет. Воспитанная леди должна была уметь флиртовать сразу с несколькими мужчинами, но при этом оставаться в рамках приличия.
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