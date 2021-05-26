10 вещей, которые стоит изменить, если вам дорого здоровье

Когда мы представляем себе новую, здоровую жизнь с чистого листа, то видим чаще всего тренажерный зал, красивую спортивную форму и полный отказ от вредных привычек. Все это, конечно же, имеет место быть — однако, не нужно забывать и о повседневных мелочах, способных свести на нет любое благое начинание. Вот информативный список из 10 вещей, которые надо изменить — если вам, конечно, хочется оставаться здоровым человеком.



Старый пластиковый контейнер

Антибактериальное мыло

Освежители воздуха

Старые кроссовки

Зубная щетка

Специи с душком

Посудная губка

Пластиковая доска для резки

Цифровой детокс

Сидячий образ жизни