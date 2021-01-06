Мороженое из черствого хлеба: простой рецепт вкусного и полезного десерта

Ингредиенты и процесс приготовления

Основная составляющая мороженого - черствый, желательно черный, хлеб / Фото: twitter.com







80 граммов хлеба (можно брать абсолютно любой – черный, белый, серый);















100 граммов сливок 33%;















три яйца;















сахар или сахарная пудра (кому что больше нравится, но лучше второй вариант) – 80 граммов;











начинка совершенно любая – шарики или звездочки (сухие завтраки), шоколад, орехи, зефир и прочее.



Хлеб измельчается в блендере, но не до порошкообразного состояния / Фото: 4allwomen.ru

Измельченная масса обжаривается на сухой сковороде / Фото: youtube.com

ru Сливки взбиваются с сахарной пудрой до состояния, когда на массе будет оставаться след / Фото: silady.ru

Отделенные от желтков белки взбиваются до состояния воздушной массы / Фото: vkusnodoma2017.ru

Все ингредиенты смешиваются и в форме помещаются в морозильную камеру / Фото: povarenok.ru

Через три часа можно наслаждаться вкуснейшим мороженым / Фото: povarenok.ru