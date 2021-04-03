Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?
Кто из нас не мечтал в детстве увидеть вблизи льва или тигра, посмотреть на величественных слонов или других экзотических животных? Действительно, мало что впечатляет так сильно, чем вид дикого существа на лоне первозданной природы. Для ценителей животного мира мы подобрали 12 видов диких животных, которых стоит увидеть хотя бы раз в жизни, и выяснили, где они обитают в естественной среде.
Африканские львы – Танзания и Ботсвана.
Горные гориллы – Руанда.
Антилопы гну – Кения и Танзания.
Гепарды – Южная Африка.
Африканские Буш слоны – Намибия.
Леопарды – Южная Африка и Шри-Ланка.
Бегемоты – Танзания.
Черные и белые носороги — Южная Африка.
Бенгальский тигр – Индия.
Большая белая акула – штат Массачусетс, США.
Слоновые черепахи – Эквадор.
Атлантические тупики – штат Мэн, США.
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