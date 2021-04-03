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Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?

Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?

Кто из нас не мечтал в детстве увидеть вблизи льва или тигра, посмотреть на величественных слонов или других экзотических животных? Действительно, мало что впечатляет так сильно, чем вид дикого существа на лоне первозданной природы. Для ценителей животного мира мы подобрали 12 видов диких животных, которых стоит увидеть хотя бы раз в жизни, и выяснили, где они обитают в естественной среде.

Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?

Африканские львы – Танзания и Ботсвана.

Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?

Горные гориллы – Руанда.

Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?

Антилопы гну – Кения и Танзания.

Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?

Гепарды – Южная Африка.

Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?

Африканские Буш слоны – Намибия.

Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?

Леопарды – Южная Африка и Шри-Ланка.

Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?

Бегемоты – Танзания.

Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?

Черные и белые носороги — Южная Африка.

Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?

Бенгальский тигр – Индия.

Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?

Большая белая акула – штат Массачусетс, США.

Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?

Слоновые черепахи – Эквадор.

Куда ехать, чтобы посмотреть на диких животных?

Атлантические тупики – штат Мэн, США.

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