9 мая в Москве и еще 25 городах России прогремел праздничный салют, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Первый документально подтвержденный салют в России состоялся в 1709 году, когда в Москву после победы под Полтавой вошли войска Петра I во главе с императором. Практика поджигания взрывоопасных предметов, которые ярко и весело бабахают, зародилась еще раньше, более тысячи лет назад. Отвратительные мужики рассказывают о том, как из бамбуковой палки салют эволюционировал в событие, которое показывают по крупнейшим телеканалам.

Первыми до изобретения фейерверков додумались китайцы. Изначальная форма была довольно аскетичной. Бамбуковую палочку бросали в огонь, и через какое-то время полая емкость разрывалась с громким хлопком — предполагалось, что шум отпугивает злых духов. Легенда гласит, что простой китайский повар смешал нитрат калия, уголь и серу, в результате заодно придумав ранний прототип пороха. Эту смесь засыпали в бамбук и бросали в костер — тогда взрыв получался еще громче и заодно сопровождался скромной иллюминацией. Цели, правда, были прежними: защититься от привидений.

Статуя Ли Тяня в Люянге, Китай

Согласно самой популярной версии происхождения фейерверков, начало древней традиции положил монах Ли Тянь из города Люянг, Китай.

Люянг до сих пор является крупнейшим производителем фейерверков в мире, а еще в эпоху Империи Сун (960 — 1279) в честь Ли Тяня был построен храм. Китайцы ежегодно посещают его, чтобы почтить память изобретателя — традицию принято поддерживать 18 апреля.

Позже китайские вояки догадались, что взрывоопасной смесью можно пугать не только бесплотных духов, но и врагов. Порошок засыпали в бумажные трубки, которые затем крепились к стрелам — те, в свою очередь, взорвали немало монгольских задниц.

Спустя еще пару сотен лет китайцы стали использовать фейерверки не только в боевых, но и в навигационных целях. Запущенная в воздух стрела с взрывным багажом освещала дорогу. Таким образом, фактически, была придумана первая сигнальная ракета. А заодно — современная технология салюта, которая предполагает взрывы в небе, а не на земле.

В XIII веке метод изготовления пороха стал активно распространяться по Европе. В средневековой Англии праздничными огоньками заведовали так называемые «зеленые люди» — специально обученные мужчины, которые прикрывали головы листьями из соображений безопасности. Во время празднования они шли впереди процессии, разбрасывая яркие огоньки из специальной емкости, закрепленной на шесте. Это была довольно опасная профессия.

Сам образ «зеленого человека» уходит корнями в историю многих европейских народов и широко представлен в архитектуре и фольклоре

Фейерверки и салюты особенно полюбились европейским правителям, которые взяли за правило украшать бойкой иллюминацией свои замки по особым поводам. Один из первых прецедентов был зафиксирован в 1486 году, когда женился король Англии Генрих VII. В 1685 году придворный пиротехник английского короля Джеймса II устроил настолько впечатляющий салют, что немедленно был посвящен в рыцари.

К концу эпохи Возрождения специалистов по пиротехнике централизованно обучали в специальных школах. Особенно широкое распространение эта наука получила в Италии; именно итальянцы стали первыми для разнообразия добавлять в привычную формулу цветные элементы.

С тех пор принцип не претерпел критических изменений: что 1000 лет назад, что сейчас, основа салюта — трубка с взрывоопасной смесью, с добавлением различных окрашивающих металлов. Тем не менее, формулу до сих пор активно развивают, стараясь сделать ингредиенты безопасными для окружающей среды.

Сейчас в России можно посмотреть салют на 23 февраля, 9 мая, 12 июня, 7 ноября и в Новый год.