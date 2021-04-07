Как Гитлер занимался мистикой, и кто такой «личный Распутин Гиммлера»

В 30-е годы в Германии стало известным необычное общество «Аненербе», шефство над которым взял сам Генрих Гиммлер. Подопечные рейхсфюрера СС изучали традиции и историческое наследие чистой нордической расы. Деятельность организации была востребованной, так как взращиваемый в стране фашизм оперативно нуждался в собственных идеологии и мифологии. На первых порах Гитлер был недоволен направлением работы «Аненербе» и даже покушался на ее существование. Однако покровитель Гиммлер скорректировал методы работы общества так, что на Нюрнбергском процессе руководителей, казалось бы, научного института приговорили к высшей мере наказания.
История создания общества и высокопоставленные учредители
Вдохновитель общества Гиммлер. /Фото: i.iplsc.com
Первым директором «Аненербе» стал мистик и этнолог Герман Вирт. Специализация управленческого звена говорила сама за себя. Научно-идеологическое общество вело разнонаправленную работу. По множеству сохранившихся документов историки делали смелые выводы о том, что организация брала за основу опыт мистических объединений прошлого. Вторя национал-социалистской идеологии, они поддерживали доктрину о существовании в доисторические времена некоего исчезнувшего острова. Населявшая его древняя цивилизация, владевшая вселенскими тайнами, якобы погибла по причине масштабной катастрофы. А единицы спасшихся смешались с ариями, в результате чего образовалась раса сверхлюдей — германских предков.
За практическое доказательство такой теории и взялись ученые нацисты, выискивая по всему миру древние рукописи, манускрипты и любые зацепки в мировой истории, магии, теологии. «Аненербе» собирала от Тибета до Антарктиды все детальные сведения об ариях. Резиденция историко-просветительского отделения общества размещалась в небольшом баварском городке Вайшенфельд. Кроме рейхсфюрера СС Гиммлера, «Аненербе» поддерживали группенфюрер СС Герман Вирт и расолог Рихард Вальтер Даре.
Оккультные исследования и «Майн кампф» вместо Библии
К 1945 году в «Аненербе» насчитывалось около полсотни отделов и подотделов, касавшихся сопредельных государств: Норвегия, Швеция, Дания, Нидерланды. С немецкой педантичностью в «Аненербе» были разделены работы по различным векторам: поиск историко-мифологической платформы, создание сверхчеловеческой расы, медицинские исследования, разработка нетрадиционных видов оружия (массового поражения в том числе), религиозно-мистические практики и даже поиски высокоразвитых инопланетных цивилизаций.
Так, нацисты разрабатывали ракеты Фау, придумав и способы выведения их в космос. Имел место и запутанный проект «Альдебаран», за который отвечал штандартенфюрер фон Браун. Через время именно он работал в США в проекте полета на Луну (по версии американцев). Пожалуй, наиболее таинственной фигурой был в "Аненербе" Карл-Мария Виллигут. Он не скрывал своего увлечения "черной" магией, а за мощное влияние на представителей нацистской верхушки его даже прозвали "Распутиным Гиммлера".
В «Аненербе», по примеру отборных подразделений СС, брали на службу высоких мускулистых блондинов возрастом 25-30 лет. Брак им позволялся исключительно чистый в расовом контексте, для чего требовалось документальное подтверждение происхождения молодоженов. На обряде крещения младенцев нарекали перед портретом Адольфа Гитлера, его детищем "Майн кампф" и свастикой. Такая стратегия была следствием того, что представители гитлеровской верхушки стремились выдавить из Германии католицизм, заменив его слепым поклонением фюреру.
Научные экспедиции и помощь фронту
Именная папка документов. /Фото: 1.bp.blogspot.com
Отделы раскопок «Аненербе» осуществляли классическую археологию. Нацисты вели активные работы в разных уголках Европы, в том числе в Крыму. Эти исследования выполняли одну главную задачу: исторически обосновать германское присутствие на оккупированных территориях и доказать превосходство арийцев. За годы существования ученые из «Аненербе» совершили до десятка дальних экспедиций в Карелию, Скандинавию, Тибет, Исландию, Афганистан. С началом Второй мировой войны эта деятельность свернулась, и силы общества направились на помощь фронту. Одной из разработок военного отдела стала «электрическая пушка», призванная аккумулировать энергию молний с последующим выводом из строя вражеской электротехники. Были и попытки противодействия радиоперехватам с помощью телепатов «Аненербе». Однако вряд ли такая практика принесла немцам ощутимую пользу.
Но все же кое-какие результаты деятельности тайного общества представляли интерес не только для нацистов. После войны участники СМЕРШа нашли в записях немецкого полковника Вильгельма Вольфа информацию об отправке спецотрядов в Антарктиду. Эта экспедиция заинтересовала Сталина, отдавшего генералу ВМФ Николаю Кузнецову приказ отправляться по немецким следам. Результаты этой экспедиции были засекречены, но часть историков утверждают, что были найдены нацистские военные базы.
Бесчеловечные опыты и Нюрнгберг
«Клубный» перстень. /Фото: deutsches-warenhaus.biz
К 1940-м Гиммлер присоединил Аненербе к составу элитной военнизированной национал-социалистической организации Шутцштаффель, которая служила Гитлеру инструментом репрессий. С 1934-го СС занималась эксплуатацией и управлением концлагерями и лагерями смерти, участвовала в проведении Холокоста и всех процессов геноцида. «Аненербе», по сути, предоставили полный карт-бланш на осуществление «медицинских» опытов над живыми людьми. В числе основных программ – изучение эффекта от ядов, воздействие на организм предельно высокой и низкой температур, болевые пороги. Исследовалось психологическое и психотропное воздействие, велись работы по созданию массового сверхоружия.
Уже на Нюрнбергском процессе один из руководителей «Аненербе» Вольфрам Зиверс рассказывал, как лично санкционировал опыты над людьми. К слову, за это и был в компании с коллегами приговорен к смертной казни. По его словам, эксперименты по нахождению человека в разреженной атмосфере с переохлаждением проводились для навыка возвращения к жизни люфтваффе. Фактов бесчеловечных преступлений экспериментального характера было много, и членами «Аненербе» они совершались под жесточайшей высоконаучной эгидой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии