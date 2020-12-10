Новогодние открытки и украшения своими руками

Купить новогодние украшения или создать своими руками? Мы выбираем второе. Оказывается, это не так уж сложно!
Рождественский венок
Рождественский венок
Он украсит входную дверь или свободную стену, его можно расположить на праздничном столе. Выберите самые миниатюрные елочные украшения из своей коллекции и принимайтесь за дело!
Вам понадобится:
Флористическая губка или пенопласт – для основы венкаЕловые лапы, 2 шт.
Клеевой пистолет
Секатор или макетный нож
Зубочистки
Елочные миниигрушки, шишки, высушенные дольки лимона, сухоцветы
Используйте зубочистки, если нужно укрепить веточки, вставляя их во флористическую губку или пенопластДля украшения можно использовать все что угодно, главное – чтобы размеры декоративных предметов соответствовали размерам венка.
1. Замочите основу для венка в воде. Достаньте, слейте излишки воды.
2. Разделите еловые лапы на отдельные веточки, зачистите частично от иголок на 2 см. Сделайте макетным ножом косой срез.
3. Вставьте веточки в губку под углом 45°, двигаясь по часовой стрелке и полностью закрывая флористическую губку.
4. Используйте для украшения венка шишки, высушенные лимоны, гортензию, елочные украшения. Начинаем декорировать с крупных элементов, крепите декоративные элементы, используя клеевой пистолет.
Новогодняя композиция с белой свечой
Она похожа на зимний букет, в центре которого – толстая белая свеча и пляшущий живой огонек. Для такой композиции можно использовать живые хвойные ветви, декоративные украшения, толстую свечу и ароматные палочки корицы.
Используйте толстую свечу – она очень долго горит и безопасно устанавливается в центр композиции с еловыми ветками и игрушкамиЭлементы декора удобно прикреплять к композиции, используя клеевой пистолет, а мини-шары – с помощью шпилек
1. Замочите флористическую губку в емкости с водой, погрузив ее полностью. Достаньте, дайте воде стечь, разрежьте губку на 2 части и заполните кашпо.
2. Сделайте крепеж для свечи: скотчем прикрепите к нижней ее части 4 бамбуковые шпажки.
3. Надежно укрепите свечу в кашпо, проткнув губку шпажками.
4. Разделите еловые ветви на небольшие фрагменты. Зачистите концы от иголок примерно на 2 см. Сделайте косой срез секатором или макетным ножом, чтобы получить острый кончик. Равномерно заполните флористическую губку ветками, двигаясь от центра к краю.
5. Декорируйте композицию елочными игрушками, сухоцветами и корицей, используя клеевой пистолет и тонкую проволоку. Крупные элементы нужно располагать ближе к свече.
Читать далее →
Свежие комментарии