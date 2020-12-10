Новогодние открытки и украшения своими руками

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Рождественский венок

Новогодняя композиция с белой свечой

Рождественский венокОн украсит входную дверь или свободную стену, его можно расположить на праздничном столе. Выберите самые миниатюрные елочные украшения из своей коллекции и принимайтесь за дело!Флористическая губка или пенопласт – для основы венкаЕловые лапы, 2 шт.Клеевой пистолетСекатор или макетный ножЗубочисткиЕлочные миниигрушки, шишки, высушенные дольки лимона, сухоцветыИспользуйте зубочистки, если нужно укрепить веточки, вставляя их во флористическую губку или пенопластДля украшения можно использовать все что угодно, главное – чтобы размеры декоративных предметов соответствовали размерам венка.1. Замочите основу для венка в воде. Достаньте, слейте излишки воды.2. Разделите еловые лапы на отдельные веточки, зачистите частично от иголок на 2 см. Сделайте макетным ножом косой срез.3. Вставьте веточки в губку под углом 45°, двигаясь по часовой стрелке и полностью закрывая флористическую губку.4. Используйте для украшения венка шишки, высушенные лимоны, гортензию, елочные украшения. Начинаем декорировать с крупных элементов, крепите декоративные элементы, используя клеевой пистолет.Она похожа на зимний букет, в центре которого – толстая белая свеча и пляшущий живой огонек. Для такой композиции можно использовать живые хвойные ветви, декоративные украшения, толстую свечу и ароматные палочки корицы.Используйте толстую свечу – она очень долго горит и безопасно устанавливается в центр композиции с еловыми ветками и игрушкамиЭлементы декора удобно прикреплять к композиции, используя клеевой пистолет, а мини-шары – с помощью шпилек1. Замочите флористическую губку в емкости с водой, погрузив ее полностью. Достаньте, дайте воде стечь, разрежьте губку на 2 части и заполните кашпо.2. Сделайте крепеж для свечи: скотчем прикрепите к нижней ее части 4 бамбуковые шпажки.3. Надежно укрепите свечу в кашпо, проткнув губку шпажками.4. Разделите еловые ветви на небольшие фрагменты. Зачистите концы от иголок примерно на 2 см. Сделайте косой срез секатором или макетным ножом, чтобы получить острый кончик. Равномерно заполните флористическую губку ветками, двигаясь от центра к краю.5. Декорируйте композицию елочными игрушками, сухоцветами и корицей, используя клеевой пистолет и тонкую проволоку. Крупные элементы нужно располагать ближе к свече.