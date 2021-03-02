Станет ли человек жить под землей

Более половины человечества живет в городах. В ближайшее время тенденция сохранится: социологи обещают взрывной рост населения мегаполисов. К 2050 году по крайней мере две трети нашей популяции будет называть города своим домом. Все эти люди должны где-то жить и где-то работать, а места даже для самых высоких небоскребов не так уж и много. Одно из возможных решений проблемы — размещение домов под землей. Во многих городах пространства субуровня уже активно используются, взять хотя бы общественные парковки и торговые центры.



Согласно данным, озвученным в докладе Национального исследовательского совета США, дальнейшее расширение экспансии человека под уровень поверхности может быть наиболее успешным способом максимально рационализировать территорию мегаполиса. А пока эксперты выясняют, чего будет стоить человечеству такая смена обстановки, мы покажем вам несколько самых необычных подземных построек, многие из которых — настоящие шедевры архитектуры.







Вырезанная прямо в скале церковь Темппелиаукио, Хельсинки, получает достаточно солнечного света через застекленные купола. Эти грубые каменные стены были оставлены нетронутыми: дизайнеры справедливо решили, что естественная акустика сделает пространство храма идеальным для проведения религиозных служб и концертов классической музыки.

В этой южной тунисской деревне местные жители уже несколько веков считают своими домами традиционные пещеры, выдолбленные в склонах холмов. Но не нужно смотреть на этот образ жизни пренебрежительно: город оснащен всей необходимой инфраструктурой — есть даже свой подземный отель.Частный дом на греческом острове Антипароса построен на стыке двух склонов. Длинные каменные стены позволяют ему естественным образом вписаться в окружающее пространство.Построенный в 2009 году дом стал памятником корейскому поэту. Дом Земли в Сеуле имеет два внутренних двора, соединяющих шесть одноместных комнат, кухню , кабинет и ванную комнату с деревянной ванной и туалетом.А вот оригинальное решение из Глаумбайера, Исландия . Выстроенный на крепком каменном фундаменте дом будто врастает в землю: стенами ему служат многочисленные слои торфа.В Польше вам придется преодолеть 800 ступенек, чтобы попасть в помещение величественной картинной галереи. Кроме того, здесь же расположены здравница и обширные залы для различных мероприятий — от свадеб до бизнес-конференций. Это чудо тринадцатого века когда-то было соляной шахтой Этот хоббитоподобный дом был построен в 1996 году. Валлийская сельская местность как нельзя лучше подходит для конструкций такого рода. Дом имеет три спальни, из окон которых открывается потрясающий вид на океан.Архитектор «похоронил» этот музей на японском арт-острове Наосима . Небольшие бетонные отверстия и геометрические световые люки усеяны зелеными насаждениями.Жители Кубер Педи в Австралии должны передвигаться под землей, чтобы помолиться. Сербская православная церковь, построенная в 1993 году, вырезанная в песчанике — здесь есть общественный зал , приходской дом и даже школа.Архитектор Питер Ветцш продемонстрировал свое видение идеального человеческого жилища: швейцарский дом встроен прямо в землю, а его крыша, частично, опирается на детали окружающего ландшафта.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)