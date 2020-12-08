Тест тушёнки за 19 рублей

Всем привет! Пошел я в магазин за продуктами и увидел это чудо:

Было принято решение брать на тест, ещё бы! Тушёнка по цене банки из-под тушёнки.

Морда лица банки гласит:

Но состав гласит иное:

Далее было произведено вскрытие, которое показало, что больной почему то умер не от вскрытия:

После вскрытия появился явный запах соевого мяса. Хоть лицевая сторона банки гласит иное, таки соя за 19 рублей? Ну, думаю, неплохо.

Убрал жир и взвесил оставшееся:

306 грамм!! ! Хотя банка на 340 грамм. Мне даже начало казаться, что Россия начинает вставать с колен.

Когда вылил жир в раковину, то оказалось, что жир какой-то не жирный. Всё легко смывается водой. По-моему это какая-то загадка дыры или секретная разработка Сколково.



До открытия банки, я думал, что всё выкину, но сою я ел неоднократно. Было принято решение поварить сей продукт 10 минут и употребить. При кипячении жир практически не всплыл и вылезла какая-то белая пена:

Если я умру от съеденного, желаю чтобы мои все накопления, в количестве пяти тысяч рублей, были пожертвованы на изучение влияние водки на короновирус.

90 грамм непонятно чего слилось вместе с водой. Перед употреблением было принято помолиться всем богам и употребить антидот от всех болезней в количестве 100грамм деревенского пятидесятиградусного проверенного самогона от родственников.

Почти все куски "мяса" структурно напоминают губку. Почти все куски "мяса" структурно напоминают губку.