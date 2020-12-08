Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Худякова
    Коммунисты просто обязаны взять опеку над правнуком Сталина,не памятники ему ставить,а помочь инвалиду юридически и м...Как правнук Стали...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!)Малоизвестные фот...
  • Viktor Naumov
    Это еще раз показывает,что США главный враг человечества.Как проходили исп...

Тест тушёнки за 19 рублей

Всем привет! Пошел я в магазин за продуктами и увидел это чудо:
Тест тушёнки за 19 рублей Еда, Тест, Длиннопост, Тушенка

Было принято решение брать на тест, ещё бы! Тушёнка по цене банки из-под тушёнки.
Морда лица банки гласит:

Тест тушёнки за 19 рублей Еда, Тест, Длиннопост, Тушенка

Но состав гласит иное:

Тест тушёнки за 19 рублей Еда, Тест, Длиннопост, Тушенка

Далее было произведено вскрытие, которое показало, что больной почему то умер не от вскрытия:

Тест тушёнки за 19 рублей Еда, Тест, Длиннопост, Тушенка
Тест тушёнки за 19 рублей Еда, Тест, Длиннопост, Тушенка

После вскрытия появился явный запах соевого мяса. Хоть лицевая сторона банки гласит иное, таки соя за 19 рублей? Ну, думаю, неплохо.
Убрал жир и взвесил оставшееся:

Тест тушёнки за 19 рублей Еда, Тест, Длиннопост, Тушенка

306 грамм!! ! Хотя банка на 340 грамм. Мне даже начало казаться, что Россия начинает вставать с колен.
Когда вылил жир в раковину, то оказалось, что жир какой-то не жирный. Всё легко смывается водой. По-моему это какая-то загадка дыры или секретная разработка Сколково.

До открытия банки, я думал, что всё выкину, но сою я ел неоднократно. Было принято решение поварить сей продукт 10 минут и употребить. При кипячении жир практически не всплыл и вылезла какая-то белая пена:

Тест тушёнки за 19 рублей Еда, Тест, Длиннопост, Тушенка

Если я умру от съеденного, желаю чтобы мои все накопления, в количестве пяти тысяч рублей, были пожертвованы на изучение влияние водки на короновирус.

Тест тушёнки за 19 рублей Еда, Тест, Длиннопост, Тушенка

90 грамм непонятно чего слилось вместе с водой. Перед употреблением было принято помолиться всем богам и употребить антидот от всех болезней в количестве 100грамм деревенского пятидесятиградусного проверенного самогона от родственников.


Почти все куски "мяса" структурно напоминают губку.

Тест тушёнки за 19 рублей Еда, Тест, Длиннопост, Тушенка

На вкус обычное соевое мясо. Тому, кто не знает вкуса, не понравится. А я сожрал всё. И принял ещё 100 грамм антидота.

Ну, если бы у меня не было денег, то я бы с удовольствием употребил бы в пищу подобное. Но мяса там нет.

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх