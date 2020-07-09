15 классных фактов о деньгах, купюрах и монетах

Приглашаем вас погрузиться в мир денег — мелких монеток и крупных купюр. Ведь как известно — без денег никуда!
Долгое время ценность монет была эквивалентна содержащемуся в них количеству металла. В связи с этим существовала проблема — мошенники срезали небольшие кусочки металла с краёв, чтобы делать из них новые монеты. Решение проблемы предложил Исаак Ньютон, который был по совместительству сотрудником Британского Королевского монетного двора. Его идея была очень простой — прорезать в краях монеты маленькие линии, из-за которых стёсанные края были бы сразу заметны. Эта часть на монетах оформляется таким образом по сей день и носит название гурт.
Существовали не только круглые монеты. В 18 веке был создан медный рубль, имевший квадратную форму. Каждая сторона его была почти по 20 сантиметров. А вес этой монеты составлял более полутора килограммов.
Ещё несколько веков назад ни в одном государстве основная денежная единица не равнялась 100 монетам. Первой в мире децимализацию провела Россия — в 1704 году рубль был приравнен к 100 копейкам.
Самой популярной банкнотой в мире является банкнота достоинством в 500 евро. Из-за этого в прошлом году пришлось увеличить почти в 2 раза выпуск купюры в 500 евро.
Банкнота в 100 000 $ образца 1934 года является самой крупной выпущенной банкнотой. Она не получила широкого распространения и использовалась для различных операций между банками.
Мы привыкли, что деньги бывают только металлические и бумажные. Но изначально деньги имели совершенно другую форму. Так в Бирме до 20 века в качестве денег использовались соль и плиточный чай, в Мексике — мешочки какао-бобов. Также деньгами в разных странах были: табак, сушеная рыба, зерна риса, кукуруза.
Статистика: Более 92% россиян хранят деньги дома в наличной валюте. В среднем, каждая российская семья держит дома 860 долларов США. При этом 77% семей беспокоятся о сохранности своих наличных сбережений, ведь по статистике в России каждые 3,5 минуты происходит квартирная кража.
Книга рекордов России утверждает, что наша отечественная «сторублевка», на которой изображен Большой театр, самая сексуальная купюра в мире!
Лидером среди миниатюрных денег в России является давно вышедшая из обращения полуденьга, соответствовавшая четверти копейки и весившая менее 0,2 грамма.
Английский футболист Айвор Бродис до сих пор остаётся самым молодым играющим тренером в истории чемпионатов Англии. В 1946, когда он возглавил клуб Карлайл Юнайтед, ему было 23 года. А через 3 года он продал сам себя в клуб Сандерленд за 18 тысяч фунтов — очень серьёзную по тем временам трансферную сумму.
Только в октябре 2010 года Германия завершила выплату репараций за Первую Мировую войну, наложенных на неё согласно условиям Версальского договора.
Самые ходовые долларовые купюры в США — 1 и 20 долларов, а в остальных странах — 100 долларов.
В 1999 году Румыния выпустила в обращение полимерную банкноту, достоинством в 2000 лей, посвященную солнечному затмению 1999 года. На банкноте изображена карта Румынии с указанием мест, где затмение было 100-процентным. На данный момент банкноты из полимерного пластика выпущены в обращение в Австралии, Бразилии, Брунее, Западном Самоа, Малайзии, Новой Зеландии, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, Таиланде.
В 1949 году Фрэнк X. Макнамара отправился поужинать со своими друзьями. При нем не оказалось достаточно наличных денег, чтобы заплатить по счету. Это очень сильно расстроило Фрэнка, и он поклялся себе, что подобного с ним больше не произойдет. Благодаря этому случаю Франку пришла в голову идея создания одной универсальной кредитной карты. Так появился Diners Club.
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