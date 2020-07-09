15 классных фактов о деньгах, купюрах и монетах

Приглашаем вас погрузиться в мир денег — мелких монеток и крупных купюр. Ведь как известно — без денег никуда!







Долгое время ценность монет была эквивалентна содержащемуся в них количеству металла. В связи с этим существовала проблема — мошенники срезали небольшие кусочки металла с краёв, чтобы делать из них новые монеты. Решение проблемы предложил Исаак Ньютон, который был по совместительству сотрудником Британского Королевского монетного двора. Его идея была очень простой — прорезать в краях монеты маленькие линии, из-за которых стёсанные края были бы сразу заметны. Эта часть на монетах оформляется таким образом по сей день и носит название гурт.







Существовали не только круглые монеты. В 18 веке был создан медный рубль, имевший квадратную форму. Каждая сторона его была почти по 20 сантиметров. А вес этой монеты составлял более полутора килограммов.



Ещё несколько веков назад ни в одном государстве основная денежная единица не равнялась 100 монетам. Первой в мире децимализацию провела Россия — в 1704 году рубль был приравнен к 100 копейкам.



Самой популярной банкнотой в мире является банкнота достоинством в 500 евро. Из-за этого в прошлом году пришлось увеличить почти в 2 раза выпуск купюры в 500 евро.

Банкнота в 100 000 $ образца 1934 года является самой крупной выпущенной банкнотой. Она не получила широкого распространения и использовалась для различных операций между банками.Мы привыкли, что деньги бывают только металлические и бумажные. Но изначально деньги имели совершенно другую форму. Так в Бирме до 20 века в качестве денег использовались соль и плиточный чай, в Мексике — мешочки какао-бобов. Также деньгами в разных странах были: табак, сушеная рыба, зерна риса, кукуруза.Статистика: Более 92% россиян хранят деньги дома в наличной валюте. В среднем, каждая российская семья держит дома 860 долларов США. При этом 77% семей беспокоятся о сохранности своих наличных сбережений, ведь по статистике в России каждые 3,5 минуты происходит квартирная кража.Книга рекордов России утверждает, что наша отечественная «сторублевка», на которой изображен Большой театр, самая сексуальная купюра в мире!Лидером среди миниатюрных денег в России является давно вышедшая из обращения полуденьга, соответствовавшая четверти копейки и весившая менее 0,2 грамма.Английский футболист Айвор Бродис до сих пор остаётся самым молодым играющим тренером в истории чемпионатов Англии. В 1946, когда он возглавил клуб Карлайл Юнайтед, ему было 23 года. А через 3 года он продал сам себя в клуб Сандерленд за 18 тысяч фунтов — очень серьёзную по тем временам трансферную сумму . Только в октябре 2010 года Германия завершила выплату репараций за Первую Мировую войну, наложенных на неё согласно условиям Версальского договора.Самые ходовые долларовые купюры в США — 1 и 20 долларов, а в остальных странах — 100 долларов.В 1999 году Румыния выпустила в обращение полимерную банкноту, достоинством в 2000 лей, посвященную солнечному затмению 1999 года. На банкноте изображена карта Румынии с указанием мест, где затмение было 100-процентным. На данный момент банкноты из полимерного пластика выпущены в обращение в Австралии, Бразилии, Брунее, Западном Самоа, Малайзии, Новой Зеландии, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, Таиланде.В 1949 году Фрэнк X. Макнамара отправился поужинать со своими друзьями. При нем не оказалось достаточно наличных денег, чтобы заплатить по счету. Это очень сильно расстроило Фрэнка, и он поклялся себе, что подобного с ним больше не произойдет . Благодаря этому случаю Франку пришла в голову идея создания одной универсальной кредитной карты. Так появился Diners Club.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)