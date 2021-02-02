Несчастные случаи на съемках фильмов, от которых кровь стынет в жилах

Съемочные площадки фильмов у большинства ассоциируются с богемой, знаменитостями и красивой жизнью Голливуда. Тем не менее зачастую во время съемок все их участники подвергаются смертельной опасности. Болезни и странные случаи, травмы и прочие неприятные накладки сопутствовали производству таких кинохитов, как «Титаник», «Изгой», «Лучший стрелок», и других. Приготовьтесь: если вы когда-то мечтали играть в кино, от этих историй вам перехочется стать звездой экрана.











«Сумеречная зона»

«Титаник»

«Завоеватель»

«Заводной апельсин»

«Ворон»

«Лучший стрелок»

«Назад в будущее 3»

«Изгой»

Трилогия «Властелин колец»

Бесконечный список травм во время съемок «Властелина колец»

«Страсти Христовы»

«Крепкий орешек»

«Три икса»