Феномен галстука: почему не самый удобный и «бесполезный» мужской аксессуар все еще в моде



Вряд ли найдется хотя бы один бизнесмен или офисный клерк, который однажды не задумывался над вопросом целесообразности завязывания на свою шею галстука. Ведь практической пользы от него никакой, а порой он еще и неудобства доставляет. Однако же при этом спрос на галстуки с годами не иссякает, и представить, что этот мужской аксессуар однажды выйдет из моды, кажется совершенно невозможным. Но, если покопаться в истории данного предмета гардероба, то можно увидеть, что он, в различных модификациях и вариантах сопровождает представителей сильного пола уже не одну тысячу лет.

У галстука немалая и занимательная история. /Фото: bowandtie.ru

Конечно, галстуком этот кусок ткани назвать нельзя, но первый шаг был уже сделан. /Фото: pinterest.de

Шейными платками обзавелись даже глиняные воины. /Фото: britishroom.ru

Парадные мундиры хорватских полков и сегодня не обходится без прародителя галстука. /Фото: livejournal.com

Платок на шею так понравился королю, что вскоре их стали носить все. /Фото: mediasole.ru

Новый фасон галстука получил огромную популярность, которая держится и сегодня. /Фото: lenta.ru

Галстук по-прежнему популярный аксессуар у мужчин. /Фото: donpress.com

В течение не одного десятка столетий люди придумывали самые разные формы примитивных галстуков, причем каждый народ придавал ему свою функциональность. Одними из первых, кто точно был замечен в ношении куска ткани на шее, были римские легионеры в начале первого тысячелетия нашей эры.Солдаты обматывали лоскуты ткани вокруг своих шей - таким образом, они стремились обеспечить коже идеальную защиту от непогоды или трения об доспехи. Более того, часть исследователей придерживаются мнения, что именно римские легионеры оказались создателями первых аналогов галстуков или шарфов.Одновременно с этим рядом историков выдвигается другая версия происхождения галсутка - они связывают его появление с китайцами. Так, в резульате масштабных раскопок легендарной «Терракотовой армии» III века до нашей эры, которая была создана по приказу первого китайского императора Цинь Шихуанди, было выявлено, что статуи некоторых высокопоставленных войнов отображают практику ношения шейных платков, а по другой версии - галстуков в различных модификациях. Однако, в отличие от римлян, китайские военные таким образом обозначали ранговый порядок воинов либо их звания.Однако появление первого непосредственного прототипа современного галстука произошло гораздо позже. Так, по информации Novate.ru, большинство исследователей датируют его появление примерно в 1646-1650 годах. Именно в эти годы французский король Людовик XIV принял решение усилить свою армию за счет хорватских наемников. Как раз последние и предпочитали носить тканевые полосы с косыми чертами, подобные по силуэту на меч, на своих шеях.Точных данных относительно функции такого платка нет, однако большинство историков сходится во мнении, что таким образом они отражали род своих занятий. С подобной трактовкой происхождения согласны и многие современные портные: так, согласно их предположениям, первые прародители галстука появились приблизительно в 17 веке, в период Тридцатилетней войны во Франции.Король Людовик XIV посчитал такие небольшие или короткие галстуки отличным аксессуаром, а вскоре ввел их ношение как обязательного предмета одежды на всех королевских собраниях. Более того, французский двор обзавелся еще одним человеком с оригинальной должностью - даже главный специалист по галстукам. Именно с тех пор по территории Европы стала распространяться тенденция ношения галстуков. А название этого предмета гардероба отсылает нас к из первым владельцам - Людовик дал аксессуару имя в честь хорватских солдат - «La Cravate» - данное название галстука на французском языке бытует и по сей день.А вот в привычном для нас виде галстук появился не так давно - в двадцатых годах прошлого века, когда производитель галстуков из Нью-Йорка Джесси Лангсдорф получил патент на новый способ разрезания ткани под углом, а после он стал сшивать её на три сегмента, скроенных по косой линии. Именно так был создан современный удлиненный галстук, который к тому же позволял завязывать его немалым количеством способов.Сегодня галстук по-прежнему остается важной составляющей и декоративным элементом мужского гардероба. Однако до сих пор не совсем понятно, для чего же из носить, если практической пользы от них никакой? На самом деле, это не совсем так: большинство исследователей истории моды сходятся во мнении, что таких причин две. Во-первых, галстук на протяжении многих лет остается единственным формальным аксессуаром для мужчин, который позволяет выразить индивидуальность, настроение и даже черты характера.А во-вторых, как ни странно, это положительно влияет на карьеру многих работником, которые вынуждены ограничиваться офисным стилем. Так, социологические исследования наглядно демонстрируют, что мужчины с дорогими галстуками на шее оставляют более сильное впечатление после собеседованиях, получают лучшие рабочие места и даже зарабатывают больше денег, ведь начальники и предприниматели нередко ставят мужчин с идеальными галстуками на управляющие должности.