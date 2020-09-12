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Магия японского меча и секреты его создания

Японские мечи всегда оставались загадкой для европейцев. Японский меч обожествлялся и хранился поколениями семьи как высшее сокровище, несущее в себе силу и мудрость предков.

Лучший город в мире

Японцы всегда с особой щепетильностью подходили к изготовлению меча. Вероятно, именно поэтому он не имеет себе равных как по качеству стали, так и по утончённости и изяществу исполнения.

Именно об искусстве изготовления японского клинка и его уникальных особенностях далее пойдёт речь в этой статье:

Японская татара в действии


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Самый распространённый миф о создании японских мечей гласит – их делают из некачественного железа. Япония совсем не богата природными ресурсами, поэтому всё железо, которое использовалось для производства оружия, изготавливалось из очищенного железного песка. Железный песок, который называется «сатетсу», содержит лишь 1% железа. Как вы понимаете, его довольно сложно было отфильтровать от остальной песчаной смеси.

В наши дни железная руда извлекается магнитом, а вот в Древней Японии чтобы отделить песок сооружались водные каналы в волнистыми препятствиями на дне. Более тяжёлый железный песок скапливался за этими препятствиями, в то время как вода уносила более лёгкий песок. Полученный чёрный железный песок был довольно чистым и переплавлялся в специальной плавильной печи татаре с большим количеством древесного угля.
Конечным продуктом являлась высокоуглеродистая сталь, которая называется «тамахаганэ».

Поперечный срез тамахаганэ


Лучший город в мире

Как видно на этой картинке, сталь тамахаганэ имеет неоднородную структуру. До начала процесса ковки кузнец-оружейник разбивает кусок металла на отдельные части и сортирует их по качеству. Сталь с меньшей концентрацией углерода будет использована для создания стального сердечника, а с более высокой концентрацией – для создания внешней «стальной поверхности».

Поперечный срез меча


Разницу между более мягким, амортизирующим, пластичным сердечником и более твёрдой, но в то же время хрупкой внешней оболочкой можно чётко увидеть на данном рисунке.

Техника «хада»


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Во время процесса ковки сталь несколько раз сворачивают и отбивают. Почему-то укоренилось мнение, что кузнец проделывал это до тысячи раз, но на самом деле – 10-20 раз. Различные узоры поверхности стали клинка под названием «хада» создаются кузнецом именно на данном этапе. На картинке вверху показан «масамэ-хада» (узор состоит из параллельных, слегка волнистых линий, соответствующих залеганию слоёв металла), а на картинке внизу – «мокумэ/итамэ-хада» (узор напоминает текстуру дерева).

Мокумэ/итамэ-хада


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Хамон – линия закалки меча


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Неоднородная, волнистая линия вдоль режущей кромки меча называется «хамон». Он представляет собой вкрапления блестящих кристалликов мартенсита в железо. Мартенситная сталь очень твёрдая, поэтому из неё можно получить очень острое лезвие, но в то же время она довольно хрупкая, следовательно, её используют только вдоль режущей кромки меча. Некоторые мечи, особенно те, которые относятся к историческому периоду после монгольского нашествия в XIII веке, имеют очень узкий хамон, что улучшало прочность меча в заранее подготовленных сражениях. Другие мечи, подобные тем, что были изготовлены в самом начале периода Эдо, имеют очень толстый и витиеватый узор хамона.

Линия закалки создаётся путём нанесения нескольких слоёв огнеупорной глины на лезвие. Клинок с засохшей глиной равномерно нагревается, а затем погружается в ёмкость с водой. Этот процесс носит название «яки-ирэ». Важно отметить, что в ходе этого процесса из-за характера термообработки кузнецу-оружейнику не всегда удавалось получить желаемую линию закалки. Глина на клинке – это, скорее, ориентир для закалки, но чем опытнее и искуснее был кузнец, тем точнее получалась линия закалки в том месте, где он нанёс глину.

Хамон Чоджи


Лучший город в мире

Вакидзаси (короткий японский меч) в стиле хира-дзукури.

Нагината (глефа или алебарда) с хамоном сугуха (прямой хамон)


Лучший город в мире

Нагината – японское холодное оружие с длинной рукоятью и изогнутым односторонним клинком. На самом деле существует великое разнообразие хамонов, но, несомненно, узор сугуха является для кузнеца-оружейника самым сложным в изготовлении.

Лучший город в мире

Вопреки распространённому убеждению, использование спинки лезвия меча для блокировки вражеского удара направлено только для предотвращения сколов режущей кромки клинка, и это никак не убережёт его от раскалывания пополам. Кузнецы-оружейники придумали множество эффективных и одновременно живописных способов защитить меч от сколов. Один из них называется «аси» или «ноги». Перпендикулярно режущей кромке наносятся небольшие полосы из стали слабой закалки, чтобы не позволит сколу распространиться по всей длине лезвия. Другой способ под названием «сунагаси» похож на аси, но полоски идут параллельно кромке лезвия, чтобы сколы и трещины не стали слишком глубокими.

Несмотря на сравнительно хрупкую режущую кромку, японские мечи на самом деле довольно прочные. Но следует помнить, что вам вряд ли удастся прорубить им броню, пулемётный ствол или другой меч.

Гофукуго Эттю Норисигэ


Лучший город в мире

Меч выдающегося мастера Норисигэ, ставшего знаменитым благодаря созданию специального вида хада, который носит название «мацукава-хада». Его рисунок, как известно, напоминает сосновую кору.

Мацукава-хада при увеличении


Лучший город в мире

Катана Этидзэн Каненори


Лучший город в мире

Как менялась форма мечей на протяжении веков


Лучший город в мире

Ещё один миф связан с тем, что облик японских мечей оставался неизменным с течением времени. Действительно, японские мечи не подверглись трансформации так радикально, как европейские мечи, однако всё же можно проследить множество их тонких изменений на протяжении веков. На этой картинке устаревшие формы мечей представлены справа, а соверменные – слева.

Терминология меча


Лучший город в мире

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