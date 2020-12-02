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Никогда не стирайте это в стиральной машинке

Всего одна вещь может «убить» стиральную машинку, и её придется нести в ремонт. Интересно, что люди стирают эту вещь не так уж и редко — нечего и удивляться, что мастера часто занимаются восстановлением стиральных машинок в таких случаях.
Проверьте себя: а стираете ли вы эту вещь? Если да, то знайте, что в любой момент это может закончиться ремонтом вашей машинки.

Никогда не стирайте это в стиральной машинке
Только посмотрите: мастеру пришлось полностью разобрать машинку, чтобы прочистить её, потому что ни барабан, ни фильтр насоса практически не крутились.
Никогда не стирайте это в стиральной машинке
Все детали внутри были забиты… перьями. Вы, наверное, уже догадались, что речь идёт о перьевой подушке. Именно так: простая перьевая подушка может привести к плачевному итогу: подушка может в любой момент порваться, и даже легкого разрыва будет достаточно, чтобы при стирке, сливе воды и отжиме перья попали внутрь и полностью забили стиральную машинку.
Никогда не стирайте это в стиральной машинке
Чтобы такого никогда не случилось, и вам не пришлось нести машинку в ремонт (так как в домашних условиях прочистить её практически невозможно), никогда не стирайте перьевые подушки!
Никогда не стирайте это в стиральной машинке
Подробнее о том, что нельзя стирать в стиральной машинке, смотрите в видео ниже:


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