Никогда не стирайте это в стиральной машинке

Всего одна вещь может «убить» стиральную машинку, и её придется нести в ремонт. Интересно, что люди стирают эту вещь не так уж и редко — нечего и удивляться, что мастера часто занимаются восстановлением стиральных машинок в таких случаях.

Проверьте себя: а стираете ли вы эту вещь? Если да, то знайте, что в любой момент это может закончиться ремонтом вашей машинки.





Только посмотрите: мастеру пришлось полностью разобрать машинку, чтобы прочистить её, потому что ни барабан, ни фильтр насоса практически не крутились.



Все детали внутри были забиты… перьями. Вы, наверное, уже догадались, что речь идёт о перьевой подушке. Именно так: простая перьевая подушка может привести к плачевному итогу: подушка может в любой момент порваться, и даже легкого разрыва будет достаточно, чтобы при стирке, сливе воды и отжиме перья попали внутрь и полностью забили стиральную машинку.



Чтобы такого никогда не случилось, и вам не пришлось нести машинку в ремонт (так как в домашних условиях прочистить её практически невозможно), никогда не стирайте перьевые подушки!



Подробнее о том, что нельзя стирать в стиральной машинке, смотрите в видео ниже:

