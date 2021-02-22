7 способов, при помощи которых за современным человеком ведётся слежка

Повсеместное применение современных технологий (интернета, гаджетов, камер слежения и пр.), безусловно, приносит человечеству много пользы, однако неоспоримым является и тот факт, что современный человек теряет часть свободы. В этом обзоре примеры того, как за каждым могут следить прямо сейчас.
1. Кредитные карты
Если вы пришли в магазин и расплатились за покупки наличными, то о том, что и за сколько вы купили, будете знать только вы и продавец, которому тоже не будут известны ваши контактные данные. При этом расчет картой моментально убивает всю анонимность, поскольку, при получении карты вы обязаны предоставить банку всю информацию о себе. При недостаточной степени защищенности эти данные могут попасть совершенно не в те руки и рассказать о вас много лишнего.
2. Смартфоны
Сейчас смартфон является идеальным способом для слежки за его владельцем. Для осуществления такой слежки совершенно не обязательно быть тайным агентом либо шпионом. Ведь, посещая соцсети, вы невольно оставляете следы: от общих сведений, до местоположения в настоящий момент.
Недавний скандал Apple и ФБР является лишним доказательством того, что в случае необходимости спецслужбы могут запросто получить доступ к вашему смартфону (вне зависимости от степени его защищенности).
3. Камеры на дорогах
Камеры устанавливают сейчас везде: на мостах, на магистралях, на обычных дорогах и пр. Их целью является слежение за соблюдением скоростного режима и общей ситуацией на дорогах. При этом по номеру автомобиля можно установить всю информацию о его владельце.
4. Интернет
Многие из пользователей замечают, что после просмотра информации по какой-либо конкретной теме, браузер начинает предлагать им рекламу по заинтересовавшей информации, либо сохраняет пароли пользователей при входе на тот или иной сайт. С одной стороны подобный подход очень удобен, поскольку позволяет найти нужные данные очень оперативно, однако с другой стороны возрастает риск попадания этих сведений в нежелательные руки. Вполне вероятно, что, если вы захотели купить в сети книгу «50 оттенков серого» и сделали соответствующий запрос, то в течение несколько дней после этого будете регулярно получать предложения о приобретении различных товаров для взрослых.
Отдельного внимания заслуживают пароли. С завидным постоянством появляется информация о том, что злоумышленники украли базу паролей той или иной крупной компании.
5. Веб-камеры
Эти устройства, без сомнения, очень нужные и полезные, однако все же есть вероятность (хоть и небольшая), что с их помощью можно осуществлять слежку за пользователями. Из этих соображений все чаще люди начинают заклеивать свои камеры пластырем.
6. Телефонная прослушка
Этот метод устаревает с развитием новых технологий и мессенджеров, однако по прежнему считается актуальным в процессе слежения.
7. Городские камеры
Во многих крупных городах все чаще появляются камеры, которые покрывают своим обзором все пространство улиц и площадей. Примером города, который просто перенасыщен такими камерами, является Лондон. С их помощью там следят за соблюдением общественного порядка.
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