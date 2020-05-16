Как советский милиционер сочинил песни, которые полюбила вся страна

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В 70-е годы его песни звучали из всех радиоприемников, и без них не обходилась ни одна "Песня года"



Алексей Экимян учился музыке только в детстве – занимался по классу скрипки. Но c началом войны 14-летний мальчишка ушел работать на завод. На Моложе был только Юрий Чурбанов - зять Леонида Брежнева. Все 27 лет, что Экимян трудился в Уголовном розыске, он продолжал сочинять. Однажды Нани Брегвадзе без особого энтузиазма спела песню “Снегопад”. Ее попросили не отказывать в этом генералу милиции. Кто бы мог подумать, что именно эта песня станет



В 70-е годы его песни звучали из всех радиоприемников, и без них не обходилась ни одна "Песня года" . Но немногие знают, что автор этих хитов был одним из лучших сыщиков СССР, генерал-майором советской милиции. Алексей Экимян учился музыке только в детстве – занимался по классу скрипки. Но c началом войны 14-летний мальчишка ушел работать на завод. На этом его музыкальное образование и закончилось. После войны Алексей окончил школу милиции и устроился на работу в Ереване. Вскоре его как перспективного сотрудника отправили в Москву учиться в Высшей школе МВД. При Школе был самодеятельный оркестр, куда Экимяна взяли в солисты. Тогда молодой милиционер и начал пробовать себя в композиторстве и даже получил на московском конкурсе первую премию за свое сочинение. Алексей Гургенович стремительно продвигался по карьерной лестнице. Раз за разом, раскрывая сложные дела, Экимян получал внеочередные звания и повышения. За одно успешное расследование его даже наградили орденом “Красной Звезды”. Начиная карьеру в Москве лейтенантом, он дослужился до звания генерал-майора и должности заместителя начальника ГУВД Московской области. К слову, 43-летний Экимян стал почти самым молодым генералом милиции в Советском Союзе.Моложе был только Юрий Чурбанов - зять Леонида Брежнева. Все 27 лет, что Экимян трудился в Уголовном розыске, он продолжал сочинять. Первый успех пришел с циклом песен "Моя Армения", который на родине принес композитору огромную популярность. Тогда Экимяна и включили в Союз композиторов. Однако это не сильно помогло ему продвигать свое творчество. Так, например, написав песню “Случайность” Экимян целых 6 лет безуспешно обивал пороги музыкальных редакций и везде слышал отказ выпустить песню в эфир. Судьбу " Случайности " решила… случайность. Анна Герман искала песни для нового альбома. Среди тех, что певица выбрала, оказалась и песня Экимяна. Уже после первого исполнения “Случайности” Художественный Совет признал, что песни композитора-самородка достойны внимания широкой публики. Алексей Гургенович тогда решил, что впредь так и будет действовать – представлять свои песни критикам не напрямую, а через известных исполнителей. Настоящим хитом стала песня “ Вся жизнь впереди”, которую исполнили "Самоцветы"Однажды Нани Брегвадзе без особого энтузиазма спела песню “Снегопад”. Ее попросили не отказывать в этом генералу милиции. Кто бы мог подумать, что именно эта песня станет визитной карточкой певицы и неизменно будет входить в программу всех ее концертов. Не менее случайно познакомился с Экимяном и Вахтанг Кикабидзе. Певцу позвонили и сообщили, что “какой-то московский генерал” пишет песни и хочет, чтобы он их исполнил. Кикабидзе нехотя согласился и приехал в студию. Послушав несколько песен Экимяна, он был восхищен их мелодичностью и уже на следующий день записал. Тот альбом назвали “Пожелание”, и он имел ошеломительный успех. Вся страна пела “Я хочу, чтобы песни звучали…” и “Вот и встретились два одиночества…” Алексей Гургенович был скромным человеком и легко сходился с людьми. Он сотрудничал с лучшими поэтами и артистами тех лет. Музыка занимала все больше и больше места в жизни Экимяна. И в один момент он принял решение подать в отставку. Это был довольно тяжёлый период, ведь солидный генеральский оклад и различные привилегии он поменял на неизвестность. После увольнения Экимян организовал небольшой ансамбль, с которым выступал в различных клубах. Но вскоре Алексей понял, что не зря ушел со службы. Его песни звучали повсюду– это был настоящий успех. *** Тяжёлые нагрузки на работе и метания между милицией и творчеством не лучшим образом отразились на здоровье композитора. Ему не было и 55 лет, когда жизнь его прервалась. Сердце не выдержало нагрузок. *** "Я прожил две судьбы одной жизни" – так говорил о себе Алексей Экимян. Сыщик и музыкант, милиционер и композитор...

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