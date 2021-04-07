Вкусное зловоние, бывает ли так?!
Этот чудо-плод не может оставить никого равнодушным по многим причинам: само название, внешний вид, вкус, запах, степень полезности. Название, конечно, чудное, хотя, по внешнему виду напоминает очень большой плод зеленого каштана, запах до такой степени непереносимо-резкий и характерный, что во многих местах, в Малайзии вам просто не разрешат войти во многие учреждения с этим фруктом!
Родиной этого шипастого фрукта можно считать Юго-Восточную часть Азии, хотя его на сегодня выращивают в Таиланде, Африке, Латинской Америке. Несмотря на ужасный запах туалета, который издает этот плод, его считают королем среди фруктов. История дуриана насчитывает более 600 лет. Сочная маслянистая мякоть его считается деликатесом. Среди достоинств можно назвать и способность стимулировать мужскую потенцию, что позволяет ему наряду с фруктом исполнять обязанности специфического лекарства. Эти чудо-плоды произрастают на деревьях, высота которых может достигать 40 метров. Деревья всегда зеленые, не зависимо от времени года, и всегда покрыты густым шаром листвы. Через 9 лет жизни этого дерева на нем и появляются эти коробки с шипами, которые и есть эти экзотические фрукты! Дуриан!
Если разломать коробочку- плод, то там можно видеть семена, достигающие 6 см в длину, а вокруг все заполнено желтоватой на цвет мякотью. Но вся проблема в кожуре фрукта, которая источает поистине зловонный запах, и именно из-за нее во многих общественных местах, и в самолетах встречаются перечеркнутые изображения этого плода. Но, очистив дуриан от кожуры, всех смельчаков ждет поистине не земное наслаждение его мякотью. Различают довольно много сортов этого плода, и для интересующихся есть довольно много информации в интернете. И весом эти плоды могут различаться, тaк, встречаются плоды от полкилограмма и аж до 10 килограммов весом.
Этот плод различается как по размерам и сорту, так и по вкусу. У него может наблюдаться множество различных привкусов. От жареного лука до вкуса смеси земляники, ананаса и миндаля. И с запахом тоже дело обстоит таким образом. Кто-то чувствует запах жареных пирожков с капустой, А кому-то чудится запах престижного французского сыра с плесенью. Ну а кому-то общественный туалет!
Ну, одним словом, чудо природы. Но всем придется согласится с тем, что этот фрукт необычайно полезен. В своем составе, кроме микроэлементов и минералов, он имеет основные витамины и кислоты. Ужасный запах дуриану придает вещество индол, которое, впрочем, имеет антибактерицидные свойства. Исследования о составе дуриана были проведены и учеными Европы, которые признали удивительное сочетание витаминов, протеинов, аминокислот и способность этого плода повышать защитные свойства организма.
Одним словом, если будете в одной из стран, где произрастает этот плод- обязательно попробуйте его, заранее настроив себя на то, что запах не имеет никакого отношения к его вкусу!
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