Как экономить практически на всём

Простые, но разумные советы, которые помогут избежать лишних трат.



Сейчас мы всё больше задумываемся о том, как избавиться от дополнительных расходов на воду, электроэнергию и газ и как организовать питание для всей семьи. Мы нашли простые советы, которые помогут спланировать семейный бюджет.



Составьте меню на неделю вперед

Организуйте питание

Используйте приложения на смартфоне

Тратьте деньги только в определенные дни недели

Меньше времени на душ

Выходя из комнаты, гасите свет

Отключайте приборы от сети питания

Проверьте телефон на наличие платных подписок

Используйте метод – 52 недели богатства

1) Разработайте комплексное меню по дням недели и составьте список продуктов, которые вам для этого понадобятся. Потраченное время на составление меню вы не наверстаете практически сразу, когда перестанете задумываться, что приготовить на обед или на ужин.2) Придерживайтесь списка, когда идете в супермаркет или делаете заказ в интернет-магазине. Таким образом вы перестанете тратить деньги на продукты, которые на деле окажутся не нужными.Не покупайте продукты на голодный желудок, иначе вам захочется купить всё самое вкусное, а это – лишние траты.3) Выделите два дня в неделю на приготовление самых любимых или сложных блюд, которые нравятся всей семье, в остальное время готовьте по простым рецептам. Учитывайте время приготовления и количество ингредиентов, иначе через три-четыре дня вам надоест постоянно торчать у плиты.4) Старайтесь, чтобы все члены семьи принимали пищу в одно и то же время, т.е. готовьте по расписанию обед и/или ужин. Если у ваших близких разный режим дня, то, например, завтракать все могут в удобное для себя время, а обедать или ужинать договоритесь вместе.5) Раскладывайте еду по порциям, так, вы довольно быстро сможете понять, какое именно количество еды нужно приготовить, не меньше и не больше, чем нужно.Чтобы ваши близкие совсем не заскучали, выделите отдельным пунктом в бюджете их любимые продукты: фрукты, орехи, шоколад и т.д. Отведите зону на кухне или в гостиной, где будет храниться еда, предназначенная для перекусов. Можно все красиво оформить и пополнять содержимое один раз в день.6) Чтобы иметь возможность сравнить цены на продукты и не пропустить выгодные акции, достаточно иметь три приложения у себя на смартфоне. На их установку и регистрацию уйдет немного времени, зато вы будете знать, где выгоднее покупать молоко, макароны, курицу и остальные базовые продукты.7) Попробуйте совсем не тратить деньги в течение нескольких дней. Решите, в какие дни вы обойдетесь без походов в супермаркет или онлайн-заказов.FBVKOKLinkА вы стали больше тратить на продукты? Да и намногоЯ не заметилаПо предварительным расчетам людям приходится находиться дома на 50 часов больше, чем в обычное время. Это означает, что количество расходов на электроэнергию увеличивается в среднем на 25%.8) Засеките время, которое вы обычно тратите под душем. Включите таймер и не торопясь вымойте все тело. От получившейся цифры отнимите 1 минуту и установите сигнал, после которого вам нужно будет закончить все водные процедуры. Экономия одной минуты в день никак не отразиться на качестве мытья и вашем настроении, зато поможет сэкономить деньги и расход воды.9) Казалось бы, очевидное и знакомое всем правило, но соблюдают его немногие.Сократите использование бытовой техникиЧайник, кофеварка, утюг – расходуют много электроэнергии10) Стиральная машина тоже относится к технике, которая потребляет большое количество электроэнергии, поэтому количество стирок можно сократить на 1 цикл в неделю.11) Достаньте и используйте термос, чтобы не включать и не кипятить воду в электрическом чайнике каждый раз, когда она остывает. Не запускайте посудомоечную машину полупустой, старайтесь правильно расставлять посуду в посудомойке, чтобы эффективнее её использовать.12) Мы уже не раз говорили о том, что приборы в режиме ожидания расходуют дополнительное количество электроэнергии. Учитывая тот факт, что сейчас многие работают удаленно, мы советуем отключать компьютеры и ноутбуки от сети хотя бы на ночь. Просто закрывая панель экрана или оставляя работать компьютер в спящем режиме, вы тратите свои деньги.13) Самая обидная трата – это автопродление какой-либо подписки на приложение, которое вы давно не используете. Не забывайте проверять все платные подписки и избегайте случайных покупок. Во многих случаях деньги можно вернуть, объяснив причину «случайной покупки», но в некоторых приложениях существуют специальные условия, при которых возврат денег совершить не удасться, так что будьте внимательнее.14) Уже давно существует система экономии денежных средств, которые можно откладывать постепенно в течение года.Её суть заключается в том, чтобы еженедельно откладывать небольшую сумму, каждый раз немного её увеличивая. Например, начните в первую неделю с 50 рублей и прибавляйте каждую неделю к прежней сумме еще по 50 руб. То есть, если в первую неделю вы сэкономите 50 руб, в следующую отложите 100 руб и т.д., то к концу года накопите приличную сумму – 68 900 руб.Если такой метод кажется вам слишком затратным, то начните с 10 руб. в неделю. Если, наоборот, есть финансовая «подушка безопасности», начните обратный отсчет с 2600 руб. И постепенно уменьшайте сумму.