С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

Какие витамины нам жизненно необходимы

9 из 10 брошюр о здоровой жизни предлагают нам довольно простой рецепт быть сильным и энергичным: ешьте овощи, занимайтесь спортом и, конечно, добавьте в свой рацион витамины. На самом деле, исследования различных добавок ведутся уже несколько десятилетий: ученые никак не могут понять, что такого хорошего несут человеку концентрированные в таблетку витамины и способен ли организм вообще их усваивать. Мы собрали несколько самых популярных в нашей стране витаминов и провели детальный разбор — стоит ли их употреблять в принципе.

Какие витамины нам жизненно необходимы

Поливитамины


Вердикт: не нужны

На протяжении десятилетий считалось, что поливитамины имеют решающее значение для общего состояния здоровья. Витамин С «укрепляет вашу иммунную систему», витамин А — чтобы защитить свое зрение, витамин B — для энергии. Все это так, вот только большинство нужных витаминов вы получаете вместе с пищей. Избыток витаминов может быть даже вреден.

Какие витамины нам жизненно необходимы

Витамин D


Вердикт: принимаем смело

Витамин D на самом помогает держать ваши кости крепкими, к тому же, его довольно трудно получить из обычного рациона. Витамин D не присутствуют в большинстве продуктов, которые мы едим, но это важный компонент, который сохраняет наши кости сильными, помогая нам усваивать кальций.
Солнечный свет помогает организму его производить, но что делать зимой? Несколько недавних исследований показали, что люди, которые принимали витамин D ежедневно, жили дольше тех, кто этого не делал.

Какие витамины нам жизненно необходимы

Антиоксиданты


Вердикт: могут быть опасны

Витамины А, С и Е являются антиоксидантами. Они есть во многих ягодах и овощах. Эти ингредиенты и в самом деле могут применяться для профилактики рака – но лучше получать их в обычной пище. Избыток витаминов-антиоксидантов ведет, напротив, к увеличению риска заболевания раком.

Какие витамины нам жизненно необходимы

Витамин С


Вердикт: лучше обойтись

Шумиха вокруг витамина С поднялась после открытия химика Лайнуса Полинга, сделанного в 1970-х. Современные исследования показывают: витамин С не делает практически ничего для предотвращения простуды. Кроме того, мегадозы по 2000 миллиграммов или более могут повысить риск возникновения болезненных камней в почках. Постарайтесь получать нужную вам дозу витамина из цитрусовых.

Какие витамины нам жизненно необходимы

Витамин B3


Вердикт: не обязателен

В течение многих лет витамин В3 назначали для лечения массы болезней — от Альцгеймера до сердечно-сосудистых заболеваний. Недавно выяснилось, что принимаемый в качестве добавки, этот витамин оказывает на организм исключительно нейтральное действие. Включите в свой рацион лосось, свеклу и тунца — будет гораздо полезнее.

Какие витамины нам жизненно необходимы

Пробиотики


Вердикт: лучше не рисковать

Идея проста: пробиотики поддерживают триллионы бактерий, цветущих в кишечнике, которые играют решающую роль в регулировании нашего здоровья. На практике же, все выглядит несколько сложнее. На данный момент, положительный эффект от пробиотиков не может быть признан на все 100%. Иногда они просто не работают — и ученые понятия не имеют почему.

Какие витамины нам жизненно необходимы

Цинк


Вердикт: в каждый дом

В отличие от витамина С, который, как показали исследования, никакого влияния на простуду не оказывает, цинк действительно работает. Ученые считают, что цинк может корректировать репликации риновирусов, ошибки в которых и вызывают простуду.

Какие витамины нам жизненно необходимы

Витамин Е


Вердикт: не стоит рисковать

Витамин Е был популяризован из-за его предполагаемой способности защитить от рака. Но большое исследование, проведенное в 2011 году показало, что из 36 000 мужчин-респондентов, риск рака простаты вырос как раз у тех, кто принимал добавки с витамином Е. Включите в свой рацион побольше шпината и облегчите аптечку.

Какие витамины нам жизненно необходимы

Фолиевая кислота


Вердикт: только для беременных

Фолиевая кислота является витамином, который наши тела используют, чтобы сделать новые клетки. Национальный Институт Здоровья США рекомендует женщинам, которые уже беременны, или хотят оказаться в таком положении, принимать по 400 мкг фолиевой кислоты ежедневно. Парням — мимо.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат

Читать
15
Диетолог Стародубова рассказала о безвредном поедании куличей на Пасху
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Диетолог Стародубова рассказала о безвредном поедании куличей на Пасху

Врач Черняева назвала безопасную порцию яиц на Пасху
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Врач Черняева назвала безопасную порцию яиц на Пасху

Диетолог Стародубова предложила безопасные способы покраски яиц на Пасху
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Диетолог Стародубова предложила безопасные способы покраски яиц на Пасху

Какие витамины нам жизненно необходимы
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Какие витамины нам жизненно необходимы

Пять человек с коронавирусом умерли на Ставрополье за сутки
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

Пять человек с коронавирусом умерли на Ставрополье за сутки

Простая пищевая добавка вылечила шизофрению у мышей
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ ЗДОРОВ!

Простая пищевая добавка вылечила шизофрению у мышей

Более 53 тыс жителей Ставрополья заразились коронавирусом
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

Более 53 тыс жителей Ставрополья заразились коронавирусом

Японская методика избавления от стресса. Берите на заметку!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе самое интересное в мире

Японская методика избавления от стресса. Берите на заметку!

В Магнитогорске организованы телемедицинские консультации с педиатром годовалых детей при помощи сервиса СберЗдоровье
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Магнитогорске организованы телемедицинские консультации с педиатром годовалых детей при помощи сервиса СберЗдоровье

"Холостяк" Заливако раскрыл странную особенность своего организма: "Ничего поделать не могу"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

"Холостяк" Заливако раскрыл странную особенность своего организма: "Ничего поделать не могу"

402 тысячи заболевших COVID: Индия второй день подряд бьет рекорд по числу зараженных за сутки
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

402 тысячи заболевших COVID: Индия второй день подряд бьет рекорд по числу зараженных за сутки

Чем опасен коронавирус без симптомов – объяснение врачей
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Чем опасен коронавирус без симптомов – объяснение врачей

Врач Давыдов перечислил ошибки при оказании первой помощи на природе
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Врач Давыдов перечислил ошибки при оказании первой помощи на природе

ПЦР-лаборатории Приморья провели более 1 млн тестов на коронавирус за год
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

ПЦР-лаборатории Приморья провели более 1 млн тестов на коронавирус за год

Суточная госпитализация пациентов с коронавирусом в Петербурге выросла почти на 10%
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Суточная госпитализация пациентов с коронавирусом в Петербурге выросла почти на 10%

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Диетолог Стародубова перечислила безопасные красители для пасхальных яиц
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Диетолог Стародубова перечислила безопасные красители для пасхальных яиц

2975 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 29-30 апреля
Материал, выбранный редакторами МиртесенKaztag

2975 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 29-30 апреля

Возраст и сон. Как изменяется сон с возрастом
Материал, выбранный редакторами МиртесенТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

Возраст и сон. Как изменяется сон с возрастом

Диетолог рассказала, как сделать шашлык безопасным для здоровья
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Диетолог рассказала, как сделать шашлык безопасным для здоровья

Собчак возмутила поклонников «фото без трусов»
Материал, выбранный редакторами МиртесенMiloMarket

Собчак возмутила поклонников «фото без трусов»

В Индии число жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 выросло до 18
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

В Индии число жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 выросло до 18

Шеф-бармен Файнберг назвал способы избежать сильного похмелья
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Шеф-бармен Файнберг назвал способы избежать сильного похмелья

Картина дня

наверх