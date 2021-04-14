Как использовать бумажные полотенца: 10 полезных лайфхаков на разные случаи жизни

Бумажные полотенца – то, что должно быть в шкафчике на каждой кухне. Это удобный способ быстро удалить загрязнения, вытереть что-то, что пролили в процессе готовки. Кроме того, их одноразовость позволит не заморачиваться со стиркой, не тратя на неё лишние часы. Однако знаете ли вы, как ещё можно использовать полотенца в быту?
1. Удаление жира
Процеживание бульона через бумажное полотенце. \ Фото: google.com.ua.
Зачастую не всегда во время готовки тех или иных блюд, к примеру, бульона, можно отрегулировать количество жира в них. Однако это не повод расстраиваться, ведь устранить лишний жир помогут бумажные полотенца. Для этого застелите с их помощью крупное сито, поместите его над новой кастрюлей и осторожно, понемногу, перелейте бульон. Полотенца помогут задержать частички жира, после чего первое станет более диетическим.
2. Удаление пятен от масла
Во избежание подтёков. \ Фото: tudasfaja.com.
Бич каждой кухни – это пятна от различных маслянистых жидкостей, которые остаются на столе, плите, руках и даже на бутылках от масла. Чтобы этого избежать – завяжите небольшое количество полотенец вокруг бутылки, плотно прижав их с помощью резинки. Даже если несколько капель масла скатятся вниз по горлышку – они задержатся на полотенцах, а значит и руки, и кухонные поверхности будут в чистоте.
3. Удаление краски и следов от карандашей
Удаление следов краски. \ Фото: 11thdimension15.wordpress.com.
Если в доме есть дети – то следов от их творчества не избежать. Зачастую следы от карандашей или акварели остаются на плитке, полу, дверцах шкафов и кухонном гарнитуре. Если подобное было вовремя обнаружено и следы ещё не успели подсохнуть – вооружитесь кухонными полотенцами. Прислоните их к месту загрязнения, после чего проведите несколько раз тёплым утюгом – все цветные разводы останутся на бумаге.
4. Устранение влаги из салатов
Удаление чрезмерной влаги из нарезанных овощей. \ Фото: thecookbooknetwork.com.
Самое неприятное при приготовлении салатов – это неожиданное количество влаги или сока, что портит не только внешний вид блюда, но и непосредственно вкусовые ощущения. Однако не стоит расстраиваться. Просто застелите крупное сито или дуршлаг бумажными полотенцами, а затем откиньте на них овощи, оставляя на пару минут. Бумага быстро впитает в себя всю избыточную влагу, которая мешает употреблению пищи.
5. Фильтрация
Быстрая фильтрация кофе. \ Фото: weekndr.wordpress.com.
Зачастую любители кофе и листового чая могут не обнаружить под рукой ситечка для заваривания напитка. Не беда, ведь с его простой ролью отлично справится обычное бумажное полотенце. Для этого необходимо сложить его в несколько раз, после чего заварить напиток, выливая через бумагу. Её плотность поможет избежать осадка и выступит своеобразным фильтром.
6. Готовка бекона
Убираем влагу из бекона или любого другого мяса. \ Фото: pinterest.com.
Домашний бекон значительно отличается от магазинного хотя бы тем, что намного меньше хрустит. Чтобы добиться этого и приготовить блюдо правильно, используйте полотенца. Перед тем, как переложить кусочки мяса на сковороду, аккуратно промокните их. После того, как бекон будет обжарен, выложите его на небольшое количество полотенец, давая лишнему жиру стечь. Удаление влаги и масла позволит мясу подсохнуть и приобрести хрустящую корочку.
7. Поддержка свежести зелени
Сохраняем зелень. \ Фото: you.elka.news.
Всем знакома такая проблема, как гниение или быстрое увядание купленной зелени. Однако не обязательно сушить её или бросать в морозилку, портя тем самым вкусовые ощущения и избавляя петрушку, укроп или листья салата от полезных веществ. Просто заверните их в бумажное полотенце и отправьте в холодильник. Бумага задержит влагу, не давая ей попасть к листочкам, благодаря чему зелень будет свежей и не сгниет.
8. Приготовление овощей
Приготовление овощей в микроволновки. \ Фото: cosmo.ru.
Овощи – то, что стоит готовить всегда и в любой сезон, чтобы вносить необходимое разнообразие в рацион. Один из самых простых способов приготовления, который может освоить даже человек без кулинарного опыта – это их готовка в микроволновой печи. Однако все продукты, приготовленные там, приобретают консистенцию резины. Чтобы избежать этого, предварительно заверните контейнер или миску с овощами в бумажные полотенца.
9. Готовка стейка
Быстро убрать лишнюю влажность со стейка. \ Фото: food-hacks.wonderhowto.com.
Идеальный стейк – мечта каждого повара, который хотя бы раз готовил мясо. Чтобы добиться идеальной, хрустящей корочки и степени прожарки без обилия влаги – достаточно использовать обычное полотенце. Для этого после того, как мясо будет вымыто, промокните его со всех сторон и смело отправляйте на сковородку готовиться. Это позволит мясу остаться сочным внутри, но не расползтись снаружи.
10. Реанимация сахара
Сохраняем сахар. \ Фото: live24.am.
Главная проблема тростникового сахара в том, что в какой-то момент он перестает быть сыпучим и меняет свою консистенцию. Чтобы реанимировать его, пересыпьте весь сахар в небольшую миску. Сверху накройте её слегка влажным бумажным полотенцем, после чего смело отправляйте в микроволновку или же в духовку максимум на одну минуту. Влага и температура помогут сахару вернуть свою природную сыпучесть.
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