Как без варки приготовить рис, который не пригорит и не будет слипаться

Рассыпчатый рис легко приготовить и без использования классической плиты / Фото: udipedia.ru

Хорошим помощником в этом вопросе станет микроволновая печь / Фото: elementa.ru

Что и как делать

Первым делом следует промыть рис под проточной горячей водой для устранения лишнего крахмала / Фото: 1gai.ru

Заливаем подготовленный рис кипятком, чтобы он покрыл крупу приблизительно на сантиметр / Фото: goodhouse.com.ua

Емкость с содержимым помещается в микроволновую печь на двадцать минут / Фото: crispy.news

Приготовленный таким способом рис получается очень вкусный и рассыпчатый / Фото: naurok.com.ua