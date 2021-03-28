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Как без варки приготовить рис, который не пригорит и не будет слипаться


Как без варки приготовить рис, который не пригорит и не будет слипаться


Рис – крупа привередливая, хотя вкусная и полезная. Приготовить его так, чтобы он оставался рассыпчатым с первого раза, получается далеко не всегда. Часто он превращается в кашу, что огорчает даже опытных хозяек. В сети сейчас описывают разные варианты приготовления риса. Одни предлагают варить по типу макарон, заливая крупу водой в большом количестве, а после приготовления промывать. Другие рекомендуют готовить пропаренный рис. Третьи, после того как рис немного покипит, советуют его снять с огня и укутать – так крупа дойдет до нужной кондиции.

Рассыпчатый рис легко приготовить и без использования классической плиты / Фото: udipedia.ru

Рассыпчатый рис легко приготовить и без использования классической плиты / Фото: udipedia.ru

 
Хорошим помощником в этом вопросе станет микроволновая печь / Фото: elementa.ru

Хорошим помощником в этом вопросе станет микроволновая печь / Фото: elementa.ru

 

Зато есть выход из положения, и отличным помощником в этом вопросе станет обычная микроволновая печь. Кстати, микроволновку очень многие используют исключительно для того, чтобы еду разогревать, и ничего в ней не готовят, а очень зря. В данном способе варки риса важно выставить правильно два параметра – мощность устройства и время.

Что и как делать


Первым делом следует промыть рис под проточной горячей водой для устранения лишнего крахмала / Фото: 1gai.ru

Первым делом следует промыть рис под проточной горячей водой для устранения лишнего крахмала / Фото: 1gai.ru

 

Изначально рис хорошо промывается и лучше под проточной горячей водой.
Повторить процедуру наполнения емкости водой и слива где-то шесть-семь раз. Желательно протирать рис между ладонями, чтобы он лучше промылся, а лишний крахмал ушел. Только делать это необходимо очень осторожно, чтобы не повредить крупинки.
Заливаем подготовленный рис кипятком, чтобы он покрыл крупу приблизительно на сантиметр / Фото: goodhouse.com.ua

Заливаем подготовленный рис кипятком, чтобы он покрыл крупу приблизительно на сантиметр / Фото: goodhouse.com.ua

 

Как только вода становится идеально прозрачной, в рис добавляется две-три ложки масла растительного, соль (1 ч. л. на стакан крупы) и крутой кипяток так, чтобы вода покрыла рис совсем немножко – приблизительно на один сантиметр.
Емкость с содержимым помещается в микроволновую печь на двадцать минут / Фото: crispy.news

Емкость с содержимым помещается в микроволновую печь на двадцать минут / Фото: crispy.news

 

Много воды наливать нельзя. Рис ее всю в себя впитает и в итоге мы получим кашу. После этого емкость с содержимым помещается в микроволновую печь и ставится на мощность 450 Вт на двадцать минут.
Приготовленный таким способом рис получается очень вкусный и рассыпчатый / Фото: naurok.com.ua

Приготовленный таким способом рис получается очень вкусный и рассыпчатый / Фото: naurok.com.ua

 

После приготовления можно добавить сливочное масло или мясную подливу – на любителя. Всего полчаса и можно приступать к трапезе.

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Как без варки приготовить рис, который не пригорит и не будет слипаться

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Как без варки приготовить рис, который не пригорит и не будет слипатьсяПодписаться на мой Instagram
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