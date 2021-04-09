Вещи, ка которых нельзя экономить во время ремонта

Ремонт. Как много в этом звуке для тех, кто его делал, слилось. В основном, конечно, страданий, переживаний, нервов и споров. Помимо того что нужно все контролировать (что куда прикрутили, что где поклеили), еще и в бюджет вписаться хорошо бы. И вот уже появляется соблазн отложить что-то на потом, доделать через пару месяцев. Через полгода — максимум. Только вот это откладывание может ощутимо испортить вам жизнь.

Меня зовут Настя, у меня есть опыт нескольких ремонтов, очень ответственная семья и, как следствие, друзья, знакомые и десятки продавцов строительных магазинов и мастеров, которые были замучены расспросами. Мы постарались постичь все тонкости ремонта. И сегодня мы поделимся тем, что знаем.



Несогласованная перепланировка

Неровные стены

Захлопывающаяся дверь

Электропроводка

Высоко расположенные выключатели

Мало выключателей

Теплый пол по всей комнате

Вентиляция для встроенной техники

Неудобный доступ к инженерным коммуникациям

Не менять старые трубы

Один источник света

Розетки

Не дождаться высыхания стяжки

Рельефная плитка

Цементная затирка в ванной

Грозит не только проблемами с безопасностью, но и штрафами. К тому же если квартиру решите впоследствии продать, обязательно возникнут сложности. Придется ломать то, что построили, и возвращать все как было. Так что все серьезные изменения обязательно нужно согласовывать по всем правилам.Чтобы исправить их, придется, в общем-то, делать новый ремонт. Если стены немного неровные, это не так страшно, но, если отклонение ощутимое, лучше не экономить на этой части.Кривые стены приведут к невозможности ровно повесить кухонный гарнитур, придвинуть шкаф вплотную к стене, могут возникнуть сложности с плиткой.Типичная ситуация: выходите вынести мусор или встретить курьера — и дверь захлопывается. Ключей с собой, конечно, нет. И все, привет, вскрытие замка и замена либо его, либо вообще двери. Так что лучше продумать этот момент заранее и не ставить дверь с таким замком. А если дверь такого типа уже стоит, то можно попробовать придумать тайник для дубликата вне квартиры. Или хотя бы хранить запасные ключи у родственников или соседей.Проблемы с электропроводкой могут стать причиной пожара. Учитывая то, что сегодня мы заряжаем по 4–5 девайсов на человека, а также домашние устройства, сеть получает очень большую нагрузку. И если проводка будет в плохом состоянии, есть большой риск устроить пожар. А оно нам надо? На начальном этапе ремонта лучше всего нанять профессионального электрика, который посмотрит проводку и проведет необходимые работы.Важный момент для тех, у кого есть или планируются дети. Наши знакомые очень страдают, что не учли это, когда делали детскую. Если расположить выключатель слишком высоко, ребенок будет подпрыгивать, стараясь достать до него. И конечно, допрыгивать будет не всегда. В итоге зона под выключателем очень быстро испачкается. Так что лучше просто разместить выключатели на высоте 1–1,5 м от пола.Как бы хорошо вы ни знали планировку своей квартиры, под ногами может внезапно оказаться забытая игрушка, или тапка, или кот. Так что дойти до кровати с включенным светом гораздо удобнее. Поэтому лучше сразу сделать в спальне 2 выключателя: один на входе, а другой у кровати. Этот совет актуален еще и для квартир с длинными коридорами: сделайте по выключателю с обоих концов.Теплый пол — удовольствие не из дешевых. Лучше всего поместить его по контуру будущего кухонного гарнитура, чтобы было тепло и комфортно стоять голыми ногами во время готовки. Место расположения кухни, как правило, обусловлено существующими коммуникациями, а ширина шкафчиков стандартная — тут все просто рассчитать. Хорошей идеей, кстати, будет сделать теплый пол в коридоре. Зимой на нем можно будет сушить ботинки и даже верхнюю одежду.Важно помнить, что кухонной технике, в частности холодильнику, нужно неплотное прилегание к стене или стенке гарнитура. Если вентиляция не будет в достаточной степени охлаждать мотор холодильника (а в закрытом шкафу не будет), он выйдет из строя гораздо раньше. Так что лучше продумать этот момент сразу.Обеспечить доступ к инженерным коммуникациям — обязательство жильцов, за несоблюдение которого может прилететь штраф. Кроме того, в случае необходимости доступа к трубам, вентиляции, канализации и т. д. придется ломать то, что этот доступ ограничивает. А необходимость возникнуть может запросто: или кольцо в слив уроните, или потечет труба, или засор сложный.Удовольствие недешевое, и, учитывая, что ремонт и без того бьет по карману, соблазн оставить старые трубы и «немного подкопить» на их замену велик. Главное, чтобы к этому моменту вы не залили новенький ремонт и все этажи под вами. К тому же замена труб сопряжена со строительной грязью, пока меняют, могут что-то задеть. Кажется, все эти риски лучше учесть и поменять все сразу.Света будет не хватать — это точно. Или будет слишком много — это тоже точно. Так что лучше подстелить себе соломки и сразу предусмотреть несколько источников, чтобы создавать самую подходящую под настроение и потребность комбинацию. Если этого не сделать, все розетки окажутся заняты светильниками и торшерами.Может, это и банально, но их всегда не хватает. Так что чем больше, тем лучше. В идеале, конечно, хотя бы примерно представлять, где что будет стоять, чтобы рассчитать количество и расположение розеток в стене. Конечно, есть удлинители, которые смогут облегчить ситуацию, все же лучше не скромничать, чтобы потом не тянуть через всю комнату лишние провода.Стяжка — это «фундамент» для пола. На нее впоследствии ляжет ваша паркетная доска, плитка и все остальное. Сохнет стяжка мучительно долго. Но дать ей высохнуть полностью очень важно. Потому что спешка обернется тем, что пострадают материалы. Например, если положить плитку на непросушенную стяжку, плиточный клей просто не сработает из-за влажности.Это красиво. Но нужно учитывать, где такая плитка будет положена. Сложно будет поддерживать чистоту в тех местах, где на плитку будет попадать жир (то есть рядом с плитой, на фартуке) или мыльный налет (в ванной). А еще учитывайте то, что к рельефной плитке не получится поставить вплотную буквально ничего. Между ровной стенкой шкафа или бачком унитаза и стенкой останется зазор, где будет копиться пыль.Когда ванна устанавливается, она пустая. Максимум в нее залезет мастер, чтобы удобнее было работать. Но если ее наполнить и сесть, получится совсем иная нагрузка. Ванна даст микроусадку, в твердой цементной затирке появятся трещины, в которые попадет вода. От этого начинает образовываться грибок, затирка разрушается и перестает выполнять свои функции. Так что в местах, где подразумевается влага и нагрузка, лучше сразу использовать специальную затирку для ванны, например силиконовую или эпоксидную.Основная идея, которую я хотела донести: не экономьте на базовых вещах и изучите тонкости. Докупить мебель или поменять окна можно будет и позже. Но как для строительства дома важен фундамент, так и для ремонта квартиры важны основные, базовые детали. Может, и у вас есть парочка секретов, которые должен знать каждый?