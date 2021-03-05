Как избавиться от царапин, насекомых и перхоти, или 10 нестандартных способов применения корицы в бы

Корица незаменима не только в кулинарии, но и в быту

1. Омоложение кожи

Апельсиново-коричный скраб поможет в борьбе с целлюлитом / Фото: 2.bp.blogspot.com

2. Перхоть и выпадение волос

Корично-медовая маска укрепит волосы и простимулирует их рост / Фото: i.mycdn.me

3. Назойливые насекомые

Насекомые не переносят пряного запаха корицы / Фото: cs5.livemaster.ru

4. Маскировка дефектов на мебели

Удалить царапины с деревянной мебели поможет корица / Фото: i.ytimg.com

5. Ароматизатор для машины и дома

Запах пряности стимулирует мозговую активность и снижает уровень тревожности / Фото: allithave.ru

6. Ванна для ног

Делайте ванночки для профилактики грибка и потливости ног / Фото: ae01.alicdn.com

7. Нейтрализатор неприятных ароматов

Корица нейтрализует неприятные ароматы в доме / Фото: news.myseldon.com

8. Противотошнотное средство

Настой с пряностью избавляет от чувства тошноты и вздутия / Фото: mirpovara.ru

9. Борьба с пристрастием к сладкому

Корица - полезная альтернатива сахару / Фото: news.myseldon.com

10. Удобрение для растений

Подкормка из корицы усилит корневую систему и ускорит рост растения / Фото: kotel.guru