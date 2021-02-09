Почему рубль называют «деревянным»: как возникло известное выражение

Первое упоминание о рубле было еще в 13 столетии / Фото: radilov.ru

По одной из версий, рубль назвали в честь реального дерева / Фото: auction.ru

Советские гипотезы относительно названия «деревянный рубль»

Разные по номиналу купюры имели определенный оттенок / Фото: pynop.com

Возможно, деревянным рубль назвали из-за того, что он изготовлен из дерева / Фото: contragents.ru

Денежные купюры во время правления Сталина называли «Сталинскими портянками» / Фото: rdictionary.com

В девяностых деньги стремительно обесценивались / Фото: auction.ru

Деревянный памятник рублю есть в Томске / Фото: mytravelbook.org