Почему рубль называют «деревянным»: как возникло известное выражение

«Деревянный рубль» – выражение, которое практически все слышали, а многие даже использовали в своей речи. Но знают историю этого названия далеко не все. Кому-то она просто не интересна, а другие не придавали этому значения. На самом же деле появилось оно гораздо раньше наших дней и существует даже несколько версий возникновения такого определения.
Первое упоминание о рубле было еще в 13 столетии / Фото: radilov.ru
Впервые упоминалось о рубле еще в тринадцатом столетии. Но в то время, естественно, деревянным он не был. В Новгородской летописи сказано, что рублем называли кусок от гривны, вылитой из серебра. Масса гривны в целом виде составляла 196 граммов. Рублем выступала четвертая часть от цельной гривны. Само же название являлось производным от «рубить». Есть источники, согласно которым рубль назвали «деревянным” вследствие того, что «рубили» саму гривну. Достаточно интересная трактовка, но в том, что она верная, можно и усомниться. Маловероятно, что это прозвище могло выдержать испытание веками.
По одной из версий, рубль назвали в честь реального дерева / Фото: auction.ru
По второй версии название связано с реальным деревом. Дело в том, что лес всегда на Руси считался главным товаром, отправляемым на экспорт. Поэтому в основном доход получали от продажи дерева. В связи с этим и рубль стали называть «деревянный». В правдивость данной версии тоже слабо верится. В наше время основная прибыль у России от продажи газа и нефти, только деньги «углеводородными» как-то никто не додумался прозвать.
Советские гипотезы относительно названия «деревянный рубль»
Разные по номиналу купюры имели определенный оттенок / Фото: pynop.com
Что касается СССР, то и здесь есть несколько вариантов возникновения такого определения. По одной из версий в 1961-м году денежные купюры имели коричневатый оттенок. Он вызывал ассоциации с деревом. Но если вспомнить деньги времен советского времени, то разные по номиналу купюры имели свой оттенок – фиолетовый, синий, красный. В связи с этим версия лопается, как мыльный пузырь.
Возможно, деревянным рубль назвали из-за того, что он изготовлен из дерева / Фото: contragents.ru
Второе предположение связано с самим материалом. Купюры бумажные, бумага, в свою очередь, сделана из древесного сырья, поэтому рубль тоже деревянный. Но в таком случае именно деревянными должны называться все бумажные деньги, независимо от того, какой стране они принадлежат. Значит и это объяснение не является истинным.
По третьей версии на измененном в 61-м году рубле исчезло название самой купюры на языках всех республик, входящих в состав Советского Союза. Вместо них изображен узор, слегка напоминающий спилы на дереве с характерными годовыми кольцами. Этот рисунок совместно с цветом купюры и стали причиной, по которой рубль называют деревянным.
Денежные купюры во время правления Сталина называли «Сталинскими портянками» / Фото: rdictionary.com
Каждая гипотеза достаточно интересна, но в действительности все не так. Начали рубль называть «деревянным» всего несколько десятилетий назад – в девяностых годах. Неофициальные определения деньгам в нашей стране придумывались во все времена. Во время Царской России рубли были золотыми. Когда у власти находился Сталин, на них говорили «Сталинские портянки», а во времена Хрущева подобрали совсем уж нелестное название – «Хрущевские фантики».
В девяностых деньги стремительно обесценивались / Фото: auction.ru
Девяностые, как начало новой эпохи, исключением не стали. Так как деньги в это время стремительно обесценивались, а рубли просто «сгорали» от сумасшедшей инфляции, рубль и назвали «деревянным», то есть к нему относились, как к предмету или вещи, которая совершенно не способна справиться с возложенной на нее задачей. Оно и не удивительно. В то время в цене был американский доллар, а на рубль надежды было очень мало.
Деревянный памятник рублю есть в Томске / Фото: mytravelbook.org
Но есть и настоящий деревянный рубль, материалом для которого послужила древесина сосны. Правда, это не разменная монета и использовать его нельзя. Речь идет о памятнике в Томске – монета из древесины номиналом 1 рубль, весом 250 килограммов. Масштаб памятника – 100:1.
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