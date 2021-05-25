6 отечественных туристических мест, которые популярны среди иностранцев

1. Алтайский край

Потрясающая красота нетронутой природы. /Фото: turgora.ru

От пляжей, до горнолыжных трасс - на Алтае найдется все. /Фото: biwork.ru, sibalt.ru

Уникальная природа поможет поправить здоровье. /Фото: sobaka.ru

Без экстремального туризма в горах никуда. /Фото: travelask.ru

2. Калининград

Западная туристическая жемчужина России. /Фото: ecotour.by

Архитектурный ресурс города привлекает и соотечественников, и иностранцев. /Фото: experience.tripster.ru

3. Заповедник «Красноярские столбы»

Красивейшие скалы Сибири. /Фото: sreda24.ru

Когда-то эти величественные скалы были частью огромного монолита. /Фото: gornovosti.ru

Появление заповедника - заслуга местных жителей. /Фото: livejournal.com

4. Озеро Байкал

Озеро-рекордсмен - популярная туристическая точка у иностранцев. /Фото: travel-picture.ru

Байкал прекрасен и летом, и зимой. /Фото: inosmi.ru

5. Карельский остров Кижи

Жемчужина карельского туризма. /Фото: poexali.org, charmtravel.ru

Уникальный храм без единого гвоздя на Кижи. /Фото: kareliagid.ru

6. Великий Новгород

Древнейший город России пользуется спросом у иностранцев. /Фото: charmtravel.ru

Оригинальная новгородская достопримечательность - действующий Троицкий раскоп. /Фото: vnnews.ru