6 отечественных туристических мест, которые популярны среди иностранцев

Российские просторы просто пестрят огромным количеством самых разных достопримечательностей: от географических и исторических, до военных и культурных. Вот только популярность у них очень разная. И если есть такие точки на российской карте, о которых даже местные жители могут не знать, то слава некоторых давно вышла за пределы отечественных границ. Вашему вниманию шестерка достопримечательностей на территории России, которые сникали большую популярность у иностранных туристов.
1. Алтайский край
Потрясающая красота нетронутой природы. /Фото: turgora.ru
Любители живописных пейзажей, великолепия нетронутой природы и, конечно, гор с удовольствием едут в настоящую жемчужину российского туризма - Алтайский край. Природа Алтая настолько разнообразна, что позволит удовлетворить запросы туристов даже с противоположными предпочтениями. Любители гор и рек могут и подняться на вершины, и заняться рыбной ловлей. При этом край славится обилием солнечного света. Есть на Алтае и пещеры, куда водятся экскурсии.
От пляжей, до горнолыжных трасс - на Алтае найдется все. /Фото: biwork.ru, sibalt.ru
На одних природных достопримечательностях туристические точки Алтайского края не заканчиваются. Так можно найти самые разные памятки и музейные комплексы, которые отражают определенные эпохи или события, произошедшие в истории: например, действуют музеи горного дела и истории освоения целины. Кроме того, отдельные учреждения связаны с выдающимися людьми, и даже с гражданской войной.
Уникальная природа поможет поправить здоровье. /Фото: sobaka.ru
Любят выбирать это место также люди, которые хотят поправить свое здоровье. Так, Алтай знаменит своими санаториями и даже город-курорт. Лечебные грязи, высокая ионизация воздуха и обилие озер различного происхождения - по информации Novate.ru, Алтайский край насчитывает их около 13 тысяч - все это способствует развитию санаторно-курортного комплекса.
Без экстремального туризма в горах никуда. /Фото: travelask.ru
Что касается поклонников активного туризма, то и они не останутся без занятия. Алтайский край предлагает для досуга конный туризм, полеты на дельтапланах или парапланах, горнолыжные спуски и специальные парки экстремальных приключений. Крупнейшая река региона Катунь позволяет заняться и рафтингом - сплавом по ее бурному потоку.
2. Калининград
Западная туристическая жемчужина России. /Фото: ecotour.by
Об этом российском городе иностранцы знают довольно много. Правда, некоторые из них до сих пор называют его по старому названию - Кёнигсберг. Однако смена имени города на Калининград не повлияло ни на его известность за рубежом, ни на сам город. Ведь он сохранил или восстановил большинство исторических и архитектурных достопримечательностей, которые так привлекают и отечественных туристов, и иностранных.
Архитектурный ресурс города привлекает и соотечественников, и иностранцев. /Фото: experience.tripster.ru
Калининград впору называть настоящим культурным центром страны. Старинный город прежде всего славится своей исторической застройкой. Кроме живописных улочек в городе можно посмотреть Фридландские и Бранденбургские ворота, университет, известный тем, что там работал знаменитый философ Иммануил Кант. Немало в Калининграде и музеев: кроме традиционных историко-художественных, можно посетить экспозиции с янтарем, стеклом и даже марципаном.
3. Заповедник «Красноярские столбы»
Красивейшие скалы Сибири. /Фото: sreda24.ru
Безусловно, немало иностранцев попросту не могли не слышать о российской Сибири с ее бесконечными лесами и полноводными реками. Однако это не значит, что их представление о данном регионе сугубо поверхностное. Так, например, для туристов из-за рубежа представляет интерес и определенные памятники или местностей, одной из которых является национальный парк «Красноярские столбы».
Когда-то эти величественные скалы были частью огромного монолита. /Фото: gornovosti.ru
Главной достопримечательностью этого места являются величественные скалы, которые достигают до 600 метров в высоту. По сути, они представляют собой так называемые сиенитовые останцы – то есть, изолированные части горной породы, которые сохранились после разрушения её основного массива. Именно эти остатки бывшего монолита в сердце потрясающей сибирской природы очень популярны и среди местного населения, и у иностранных гостей.
Появление заповедника - заслуга местных жителей. /Фото: livejournal.com
Интересный факт: появлению заповедной зоны и дальнейшему учреждению национального парка «Красноярские столбы» его визитеры обязаны как раз местным жителям. Именно они сумели отстоять этот уникальный район и впечатляющие скалы, стремясь сохранить этот природный комплекс.
4. Озеро Байкал
Озеро-рекордсмен - популярная туристическая точка у иностранцев. /Фото: travel-picture.ru
Трудно было бы представить, что иностранные туристы не могут знать о том, что самое глубокое озеро на планете находится именно в России. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Байкал пользуется у них немалой популярностью и довольно давно входит в список мировых достопримечательностей. И звание рекордсмена у озера является не единственной причиной его большого спроса у туристов.
Байкал прекрасен и летом, и зимой. /Фото: inosmi.ru
Основной достопримечательностью являются не только красивейшие пейзажи и потрясающая водная гладь Байкала, но и его флора и фауна. Далеко не каждому известно, что животные и растения там попросту уникальны: по информации Novate.ru, две трети всей флоры и фауны крупнейшего природного резервуара пресной воды на планете является эндемиками, то есть проживают только там.
Это интересно: у самого глубокого в мире озера есть собственный праздник - в первое воскресенье сентября отмечается день Байкала.
5. Карельский остров Кижи
Жемчужина карельского туризма. /Фото: poexali.org, charmtravel.ru
Любят иностранные туристы и Карельский регион. Одной из наиболее известных достопримечательностей там является остров Кижи, который расположен в северной части озера Онежского озера. Привлекательным он с точки зрения туристов является благодаря двум факторам: красивейшим природными пейзажами и уникальной архитектурой.
Уникальный храм без единого гвоздя на Кижи. /Фото: kareliagid.ru
Архитектурная застройка острова Кижи представляет собой прежде всего храмовый комплекс, построенный на месте уничтоженной огнем шатровой церкви XIII века. Новые сооружение, основное из которых - это Церковь Преображения Господня, увенчанная 22 главами, были построены по технологии без использования хотя бы одного гвоздя и являются настоящим шедевром деревянного зодчества, коих в европейских державах найти гораздо сложнее.
6. Великий Новгород
Древнейший город России пользуется спросом у иностранцев. /Фото: charmtravel.ru
Один из самых древних отечественных городов Великий Новгород также не обделен вниманием туристов из-за рубежа - они с удовольствием посещают его наравне с Веной, Прагой или Лондоном. А все потому, что именно там расположена знаменитая достопримечательность - Новгородский Кремль (также - Новгородский детинец), который представляет собой крепость почти с тысячелетней историей. Этот уникальный архитектурный комплекс является частью всемирного наследия ЮНЕСКО.
Оригинальная новгородская достопримечательность - действующий Троицкий раскоп. /Фото: vnnews.ru
Однако не только красивая природа и уникальная архитектура привлекает иностранцев к Великому Новгороду. Там есть одна занимательная достопримечательность, которая, в сущности, ею и не является. Речь идет о Троицком раскопе - это место археологической экспедиции на территории города, где вот уже на протяжении почти половины столетия историки находят различные памятки. Так, туристы могут не только наблюдать за процессом раскопок, но и увидеть настоящие предметы старины за пределами музейной экспозиции.
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