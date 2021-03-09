Почему водопроводная вода становится ржаво-желтой и можно ли ею стирать

В самый неподходящий момент из крана может потечь ржавая вода

Подходит ли поржавевшая вода для стирки

Белые вещи после стирки в ржавой воде / Фото: energoiz.ru

Как быть, если нужно срочно постирать

Во время стирки добавьте в контейнер к порошку отбеливатель / Фото: luxury-house.org

Чтобы избежать проблем с ржавой водой, установите фильтр / Фото: прорабофф.рф

Можно ли вернуть одежде белизну

Нашатырно-водный раствор - эффективный отбеливатель / Фото: housechief.ru

Сода поможет отбелить пожелтевшие вещи / Фото: sodavsem.ru