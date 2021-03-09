Почему водопроводная вода становится ржаво-желтой и можно ли ею стирать

В самый неподходящий момент из крана может потечь ржавая вода
Периодически у всех случаются бытовые неприятности, в том числе и ржавая вода, которая внезапно начинает литься из-под крана. Обычно такое происходит после ремонта отопительной системы, но что же делать людям? Novate.ru подскажет, можно ли пользоваться пожелтевшей водой для питья, купания, стирки, а также опасна ли она для здоровья.
Подходит ли поржавевшая вода для стирки
Белые вещи после стирки в ржавой воде / Фото: energoiz.ru
На изменение цвета жидкости влияют примеси, которые находятся в ее составе. Например, марганец, железо или органические вещества, вызывающие к тому же неприятный запах. Химические элементы оседают на стенках труб и даже чистейшая вода во время прохождения по трубопроводу вбирает в себя отложения. Вода из скважины тоже способна окрашиваться благодаря глине, ржавчине, песку, гумусовой кислоте и всевозможном загрязнениям.
Не стоит стирать одежду, а особенно белую, в пожелтевшей жидкости. Вода окрашивает ткани в ржавый оттенок, плохо вымывается из волокон, а соляные отложения в составе портят детали стиральной машинки. Тем более, нельзя пить желтую жидкость, готовить из нее и применять в бытовых целях. Такая вода богата железом, которое может спровоцировать кожное раздражение и заболевания, а также вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Как быть, если нужно срочно постирать
Во время стирки добавьте в контейнер к порошку отбеливатель / Фото: luxury-house.org
Пожелтеть может не только горячая техническая жидкость, но и обычная холодная. Если нет времени или возможности ждать, пока ржавая вода стечет, попробуйте очистить ее своими силами. Для этого прокипятите воду, отфильтруйте, а только потом применяйте. В целом не стоит использовать сырую жидкость из-под крана. Подобные манипуляции стоит проводить всегда, особенно, когда собираетесь пить воду. Если фильтр отсутствует, как и возможность его установить, воспользуйтесь следующими лайфхаками.
1. Добавьте в машинку вместе с порошком немного отбеливателя, в том числе и «Белизну». Однако учтите, что при полоскании агрегат будет набирать новую воду, ржавую, поэтому ее придется очищать отдельно.
Чтобы избежать проблем с ржавой водой, установите фильтр / Фото: прорабофф.рф
2. Во время ручной стирки пропустите пожелтевшую воду через пару слоев плотного материала. Белое белье ни в коем случае не стирайте в горячей воде. Сперва прокипятите необходимое количество жидкости и используйте именно ее для очищения и полоскания.
Если ситуации со ржавой водой происходят слишком часто, придется установить фильтр. Однако не спешите с покупкой. Сперва наберите немного воды и отправьте образец на анализ, проверьте воду на жесткость и наличие хлора. Исследование санэпидемстанции покажет, какие примеси и химические элементы содержатся в жидкости и на основании этого можно подобрать систему фильтрации.
Можно ли вернуть одежде белизну
Нашатырно-водный раствор - эффективный отбеливатель / Фото: housechief.ru
Если вы все-таки постирали вещи в желтой жидкости и они приобрели ржавый оттенок, их еще можно спасти.
1. Разведите теплую или горячую воду с нашатырем и замочите одежду. Таким же образом можно использовать и лимонную кислоту.
2. Смешайте соду, перекись водорода, соль и мыльную стружку. С помощью полученного средства отстирайте пожелтевшую вещь.
3. Соду можно также добавить к порошку и запустить машинную стирку.
Сода поможет отбелить пожелтевшие вещи / Фото: sodavsem.ru
4. Натрите одежду хозяйственным мылом, выдержите 10-20 минут и ополосните.
5. Если вещь из плотного материала, можно рискнуть и обработать ее разведенным в воде «Доместосом» или другим подобным веществом.
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