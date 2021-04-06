Где сушить белье, если дома совсем нет свободного места: 8 полезных идей

Многих людей волнует вопрос, где сушить одежду при отсутствии балкона в доме. Особенно, если они являются владельцами малогабаритных квартир. А если еще и в ванной комнате нет свободного места, а на улице идет дождь или снег, то проблема приобретает серьезные масштабы. Мы предлагаем читателям хорошее решение данной неприятной ситуации. А точнее, 8 идей, где можно сушить одежду в маленьком помещении.

1.Качественная и многофункциональная сушильная машина

Если в квартире есть лишние метры, купите сушильную машину.





Если в вашей стиральной машине нет режима автоматической сушки, самое время приобрести отдельное сушильное устройство. Под воздействием высокой температуры белье здесь высохнет за 30-40 минут. Однако, у такого варианта есть ряд минусов: это дополнительные финансовые расходы плюс такую машинку будет сложно разместить в небольшой квартире. И, что немаловажно, в ней можно сушить далеко не все типы тканей.

2.Напольная раскладная сушилка, которая отличается компактностью

Раскладную напольную сушилку можно убрать в любой момент.





Специальная раскладная сушилка является идеальным вариантом для малогабаритной квартиры без балкона, благодаря своей компактности и многофункциональности.

3.Настенная откидная сушилка, если в комнате совсем нет места

На ней можно разместить примерно одну стирку, поэтому лучше не накапливать большое количество вещей. Потом сушилку можно сложить и убрать за шкаф, чтобы она не занимала много места в комнате. Также можете присмотреться в магазине к моделям на колесиках, чтобы было удобно перекатить сушилку в другую комнату, если неожиданно нагрянут гости.

Настенная сушилка занимает минимум места в комнате.



Главный плюс откидного устройства – компактность, оно занимает минимум места в помещении. Когда вам не нужна сушилка, ее можно просто поднять вверх и забыть на время о ее существовании. Еще одно достоинство в многообразии. В магазинах существует множество разновидностей подобной продукции, поэтому каждый сможет выбрать себе товар по душе. Что касается минусов, то основной из них – небольшая вместительность. На такой сушилке можно разместить совсем небольшое количество вещей, поэтому ее лучше использовать в качестве дополнительного аксессуара для сушки белья. При желании, такое устройство можно сделать самостоятельно, сэкономив финансовые средства.

4.Потолочная сушилка – дорого, но практично

Потолочная сушилка - для тех, кому не жалко денег на комфорт.





Потолочная сушилка – это современная альтернатива бельевой веревке. Судя по названию, становится понятно, что ее крепят на потолке. Если в квартире нет балкона, то разместить аксессуар можно в ванной комнате. Главное удобство подобной сушилки в том, что она оснащена специальным лифтовым механизмом. Когда вам нужно развесить белье, перекладины опускаются вниз, а потом поднимаются вверх для непосредственной сушки вещей. То есть, вам не нужно будет вставать на стул, что разместить на сушилке одежду или постельное. Еще один плюс в том, что вещи будут висеть под потолком и не станут мешать передвигаться вам по квартире. Среди недостатков сушилки – высокая стоимость, которая обуславливается наличием лифтового механизма.

5.Настенная раскладная сушилка – для тех, кто сразу стирает много вещей

Оригинальная сушилка из дерева.





Такая сушилка не только компактная, но и предназначена для размещения большого количества вещей. При покупке, обязательно обращайте внимание на качество креплений иначе устройство быстро сломается. Также старайтесь соблюдать меру – не развешивайте на сушилке слишком много одежды, иначе она деформируется и перестанет выполнять свои функции. Если же вы выберете деревянную модель, то она еще и прекрасно впишется в стильный интерьер ванной комнаты или гостиной, смотря, где вы собираетесь сушить белье.

6.Сушилка для мелких вещей, которая выдвигается

Выдвижную сушилку можно разместить на кухне.





Выдвижная сушилка размещается под столом в спальне или под столешницей на кухне, поэтому ее очень легко спрятать, когда в устройстве нет нужды. Она прекрасно подойдет для небольшой квартиры, за счет маленьких размеров и функциональности. Но, так же, как и откидная модель, может использоваться только в тандеме с другой сушилкой или для сушки мелких вещей (нижнего белья, носков, колгот, футболок, детской одежды).

7.Сушилка, которая крепится на батарею

Такая сушилка пригодится в отопительный сезон.





Такой вариант является идеальным зимой, ранней весной или поздней осенью, когда в квартирах длится отопительный период. Он предполагает быструю сушку вещей. Даже если у вас есть балкон, такая модель сушилки будет не менее актуальной, ведь когда на улице собирается дождь или снег одежда долгое время не сможет высохнуть. А около радиатора одежде достаточно повисеть ночь, чтобы быть полностью сухой.

8.Сушилка для белья на ванную для деликатной одежды

Сушилка, которая размещается на ванной.





Такие приспособления являются лучшими помощницами хозяйки. Они легкие, компактные, их можно сложить, когда в них нет необходимости, и без проблем перенести в другую комнату. Больше всего такие устройства подходят для сушки деликатной одежды, которую противопоказано выжимать руками или сушить в стиральной машинке. Просто развесьте их на сушилке, и вода будет стекать прямо в ванную.