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Где сушить белье, если дома совсем нет свободного места: 8 полезных идей

Где сушить белье, если дома совсем нет свободного места: 8 полезных идей

Многих людей волнует вопрос, где сушить одежду при отсутствии балкона в доме. Особенно, если они являются владельцами малогабаритных квартир. А если еще и в ванной комнате нет свободного места, а на улице идет дождь или снег, то проблема приобретает серьезные масштабы. Мы предлагаем читателям хорошее решение данной неприятной ситуации. А точнее, 8 идей, где можно сушить одежду в маленьком помещении.

1.Качественная и многофункциональная сушильная машина

 

Если в квартире есть лишние метры, купите сушильную машину. / Фото: uaua.info

Если в квартире есть лишние метры, купите сушильную машину.



Если в вашей стиральной машине нет режима автоматической сушки, самое время приобрести отдельное сушильное устройство. Под воздействием высокой температуры белье здесь высохнет за 30-40 минут. Однако, у такого варианта есть ряд минусов: это дополнительные финансовые расходы плюс такую машинку будет сложно разместить в небольшой квартире. И, что немаловажно, в ней можно сушить далеко не все типы тканей.

2.Напольная раскладная сушилка, которая отличается компактностью

 

Раскладную напольную сушилку можно убрать в любой момент. / Фото: couo.ru

Раскладную напольную сушилку можно убрать в любой момент.



Специальная раскладная сушилка является идеальным вариантом для малогабаритной квартиры без балкона, благодаря своей компактности и многофункциональности.

На ней можно разместить примерно одну стирку, поэтому лучше не накапливать большое количество вещей. Потом сушилку можно сложить и убрать за шкаф, чтобы она не занимала много места в комнате. Также можете присмотреться в магазине к моделям на колесиках, чтобы было удобно перекатить сушилку в другую комнату, если неожиданно нагрянут гости.

3.Настенная откидная сушилка, если в комнате совсем нет места

 

Настенная сушилка занимает минимум места в комнате. / Фото: kvartblog.ru

Настенная сушилка занимает минимум места в комнате. 


Главный плюс откидного устройства – компактность, оно занимает минимум места в помещении. Когда вам не нужна сушилка, ее можно просто поднять вверх и забыть на время о ее существовании. Еще одно достоинство в многообразии. В магазинах существует множество разновидностей подобной продукции, поэтому каждый сможет выбрать себе товар по душе. Что касается минусов, то основной из них – небольшая вместительность. На такой сушилке можно разместить совсем небольшое количество вещей, поэтому ее лучше использовать в качестве дополнительного аксессуара для сушки белья. При желании, такое устройство можно сделать самостоятельно, сэкономив финансовые средства.

4.Потолочная сушилка – дорого, но практично

 

Потолочная сушилка - для тех, кому не жалко денег на комфорт. / Фото: oknamosk.ru

Потолочная сушилка - для тех, кому не жалко денег на комфорт.



Потолочная сушилка – это современная альтернатива бельевой веревке. Судя по названию, становится понятно, что ее крепят на потолке. Если в квартире нет балкона, то разместить аксессуар можно в ванной комнате. Главное удобство подобной сушилки в том, что она оснащена специальным лифтовым механизмом. Когда вам нужно развесить белье, перекладины опускаются вниз, а потом поднимаются вверх для непосредственной сушки вещей. То есть, вам не нужно будет вставать на стул, что разместить на сушилке одежду или постельное. Еще один плюс в том, что вещи будут висеть под потолком и не станут мешать передвигаться вам по квартире. Среди недостатков сушилки – высокая стоимость, которая обуславливается наличием лифтового механизма.

5.Настенная раскладная сушилка – для тех, кто сразу стирает много вещей

 

Оригинальная сушилка из дерева. / Фото: modernplace.ru

Оригинальная сушилка из дерева.



Такая сушилка не только компактная, но и предназначена для размещения большого количества вещей. При покупке, обязательно обращайте внимание на качество креплений иначе устройство быстро сломается. Также старайтесь соблюдать меру – не развешивайте на сушилке слишком много одежды, иначе она деформируется и перестанет выполнять свои функции. Если же вы выберете деревянную модель, то она еще и прекрасно впишется в стильный интерьер ванной комнаты или гостиной, смотря, где вы собираетесь сушить белье.

6.Сушилка для мелких вещей, которая выдвигается

 

Выдвижную сушилку можно разместить на кухне. / Фото: odomah.info

Выдвижную сушилку можно разместить на кухне. 



Выдвижная сушилка размещается под столом в спальне или под столешницей на кухне, поэтому ее очень легко спрятать, когда в устройстве нет нужды. Она прекрасно подойдет для небольшой квартиры, за счет маленьких размеров и функциональности. Но, так же, как и откидная модель, может использоваться только в тандеме с другой сушилкой или для сушки мелких вещей (нижнего белья, носков, колгот, футболок, детской одежды).

7.Сушилка, которая крепится на батарею

 

Такая сушилка пригодится в отопительный сезон. / Фото: stroy-podskazka.ru

Такая сушилка пригодится в отопительный сезон.



Такой вариант является идеальным зимой, ранней весной или поздней осенью, когда в квартирах длится отопительный период. Он предполагает быструю сушку вещей. Даже если у вас есть балкон, такая модель сушилки будет не менее актуальной, ведь когда на улице собирается дождь или снег одежда долгое время не сможет высохнуть. А около радиатора одежде достаточно повисеть ночь, чтобы быть полностью сухой.

8.Сушилка для белья на ванную для деликатной одежды

 

Сушилка, которая размещается на ванной. / Фото: krasotka.cc

Сушилка, которая размещается на ванной.



Такие приспособления являются лучшими помощницами хозяйки. Они легкие, компактные, их можно сложить, когда в них нет необходимости, и без проблем перенести в другую комнату. Больше всего такие устройства подходят для сушки деликатной одежды, которую противопоказано выжимать руками или сушить в стиральной машинке. Просто развесьте их на сушилке, и вода будет стекать прямо в ванную.

 

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