10 стереотипных привычек старшего поколения, от которых надо срочно избавляться

Все привычки молодежь перенимает от старшего поколения

1. Откладывать на потом

Красивой посудой нужно пользоваться не только по праздникам, но и каждый день / Фото: i.pinimg.com

2. Собирать хлам

com Вещи про запас забирают много места и могут в принципе никогда не пригодиться / Фото: nypestpro.com

3. Доживать

В любом возрасте можно найти занятие по душе и радости жизни / Фото: cdn.drweil.com

4. Мыслить стереотипами

Хорошенько подумайте, прежде чем «клеймить» какого-то человека / Фото: s.poembook.ru

5. Радоваться тихо

«Счастье любит тишину» / Фото: traveller.ee

6. Считать, что возраст - это аргумент

Возраст - это просто цифра, а не показатель мудрости / Фото: dmn-dallas-news-prod.cdn.arcpublishing.com

7. Слепо доверять авторитетам

Для кого-то авторитеты - в телевизоре, для кого-то - в интернете / Фото: thesun.co.uk

8. Переживать о мнении других людей

Меньше думайте о том, что подумают другие, если ваши дела их никак не касаются / Фото: edinstvennaya.ua

9. Жить прошлым

Кажется, что раньше и трава была зеленее, и небо голубее / Фото: cdn.fishki.net

10. Совать нос в чужие дела

Интересуйтесь своей жизнью, а не следите за чужой / Фото: nastroy.net