10 стереотипных привычек старшего поколения, от которых надо срочно избавляться

Все привычки молодежь перенимает от старшего поколения
Все с детства знают, что нужно слушаться старших, что взрослые больше знают и понимают. Однако времена меняются, а вместе с ними и уклад жизни. Сейчас далеко не все, о чем так уверенно говорит старшее поколение считается мудростью. Давайте разбираться, от каких привычек пора избавляться.
1. Откладывать на потом
Красивой посудой нужно пользоваться не только по праздникам, но и каждый день / Фото: i.pinimg.com
Наверняка у ваших родственников, друзей и даже вас самих есть вещи, которые лежат до особого случая. Например, красивая посуда для гостей, нарядное платье или вкусный чай. В это же время люди едят из выщербленной посуды, довольствуются дешевым напитком, а одежда постепенно выходит из моды или становится не по размеру. Одна семья никогда не ела свежий хлеб, пока не заканчивался старый. Каждый день они покупали новую выпечку, но всегда оставляли ее на потом. Зачем же отказывать себе даже в таких мелочах? Довольствуясь чем-то посредственным и оставляя лучшее для кого-то, вы лишаете себя многих удовольствий. Пользуйтесь любимыми вещами прямо сейчас, чтобы они радовали вас каждый день, а не только по особым случаям.
2. Собирать хлам
Вещи про запас забирают много места и могут в принципе никогда не пригодиться / Фото: nypestpro.com
Раньше такая привычка была целесообразной. Некоторые товары было сложно достать, поэтому лучше запастись ими заранее. Сейчас такой потребности нет, ведь любые вещи можно купить при первой же необходимости. К тому же, для хранения запасов нужно место и не факт, что предметы все-таки пригодятся. Еще один аргумент - экономия. Если покупать вещи про запас, вы постоянно будете тратить лишние деньги, которые можно использовать на текущие дела. В случае, когда хочется что-то собрать, начните копить деньги. Такой вариант намного продуктивнее.
3. Доживать
В любом возрасте можно найти занятие по душе и радости жизни / Фото: cdn.drweil.com
Скорее всего вы замечали у людей старшего поколения такую привычку. После выхода на пенсию им кажется, что жизнь уже прошла и они начинают «доживать». Люди боятся потратить на себя деньги, десятилетиями ходят в одной и той же одежде, ведь к чему покупать новую, а самое главное - начинают копить на черный день или похороны. Зачем расходовать на себя лишнюю копеечку, если все равно скоро умирать. Люди могут жить в таком финансовосберегающем режиме 10, 20, а то и 30 лет. Однако в любом возрасте важно заботиться о себе и своих желаниях. Да, жить на пенсию с шиком вряд ли получится, но порадовать себя хотя бы мелочью может каждый.
4. Мыслить стереотипами
Хорошенько подумайте, прежде чем «клеймить» какого-то человека / Фото: s.poembook.ru
Вспомним тех самых проституток и наркоманов, которыми часто становятся молодые люди по версии бабушек у подъезда. Однако стереотипным мышлением грешит не только старшее поколение, но и все мы. Если человек выглядит как-то непривычно, иначе себя ведет, делает или думает - это не значит, что он плохой. Просто он - другой, не такой, как мы и в этом нет ничего дурного. Поэтому хорошенько подумайте, прежде чем «клеймить» какого-то человека.
5. Радоваться тихо
«Счастье любит тишину» / Фото: traveller.ee
«Счастье любит тишину», нотки пессимизма и боязнь сглаза заложены в нашем культурном коде. Это вполне обусловлено с исторической точки зрения, ведь во время того же раскулачивания завистники часто сдавали своих соседей и друзей. Однако не стоит жить с установкой, что после хорошего обязательно случится что-то плохое. Во-первых, дело в том, как мы воспринимаем те или иные ситуации. Во-вторых, в жизни случается всякое, у всех бывают позитивные и негативные моменты, но в этом нет ничего страшного. В-третьих, подавлять эмоции - вредно для здоровья. Если вы чувствуете счастье и радость, просто отдайтесь им и наслаждайтесь моментом.
6. Считать, что возраст - это аргумент
Возраст - это просто цифра, а не показатель мудрости / Фото: dmn-dallas-news-prod.cdn.arcpublishing.com
Возраст - не всегда показатель опытности, ума и житейской мудрости. До развития технологий отчасти это было правдой. Люди выбирали в старейшины главного мудреца и обращались к нему за советами или перенимали опыт более сведущих людей постарше. Сегодня же, чтобы получить какую-то информацию, не обязательно советоваться со старшими. Важно не то, сколько человеку лет, а какой релевантный опыт есть у него за плечами. Например, если женщина прожила в браке с мужем больше 40-50 лет, но при этом супруг периодически ходил налево и поколачивал благоверную, вряд ли она сможет поделиться советами по построению здоровых отношений.
7. Слепо доверять авторитетам
Для кого-то авторитеты - в телевизоре, для кого-то - в интернете / Фото: thesun.co.uk
Недаром говорят, что доверяй, но проверяй. Однако некоторые люди предпочитают слепо верить всему, что говорят уважаемые ими персоны, без анализа других источников. Это относится не только к старикам, но и к молодежи. Можно презрительно хмыкнуть на фразу: «Вот по телевизору сказали...», но при этом читать посты блогеров и считать их первой инстанцией. А еще мы быстро доверяем людям, с чьим мнением согласны и таким образом находим подтверждение собственной правоты.
8. Переживать о мнении других людей
Меньше думайте о том, что подумают другие, если ваши дела их никак не касаются / Фото: edinstvennaya.ua
Извечное «А что другие подумают?» мешает многим людям жить свободно и без оглядки на кого-то. Но у каждого человека свои рамки нормального и правильного. Если вы не вписываетесь в эти пределы, то автоматически становитесь плохим. Но и хорошим для всех все равно не будешь. Зачем же тратить свою жизнь на то, чтобы угодить посторонним? Поступайте так, как хочется вам, но уважайте чужие личные границы. Только так можно прожить жизнь без притворства и с удовольствием.
9. Жить прошлым
Кажется, что раньше и трава была зеленее, и небо голубее / Фото: cdn.fishki.net
«Вот в наше время…» - великая фраза людей старшего поколения. При их молодости и трава была зеленее, и небо голубее, и цены дешевле. Да и вообще, все самое лучшее уже случилось, а в будущем вряд ли будет хорошо, так что зачем напрягаться. Но что было, то прошло. Если постоянно оглядываться назад и ностальгировать, можно попросту не заметить того, что происходит сейчас. В любое время и в любом возрасте есть поводы для радости, надо просто научиться их замечать.
10. Совать нос в чужие дела
Интересуйтесь своей жизнью, а не следите за чужой / Фото: nastroy.net
Человеческая бестактность не знает границ. Всем интересно, кто на ком женился, когда дети, а почему то, а почему се. Уклончиво ответить не получится - из вас буквально клещами вытянут информацию, а впридачу дадут еще и пару непрошенных советов. Задавая безобидные на первый взгляд вопросы, можно глубоко травмировать другого человека. Любопытство, как мы знаем, - не порок, но лучше проявить немного сдержанности.
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