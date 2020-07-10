Потерянные корабли, истории которых не может объяснить наука

Технический прогресс позволил человеку выйти в космос, но выясняется, что на земле и в море наука до сих пор бессильна. Современное научное знание оказалось не в состоянии объяснить истории 10 затерянных кораблей: суда, такие как Jian Seng, находят дрейфующими в открытом океане.



80-метровый танкер под названием Jian Seng обнаружила австралийская береговая охрана. Историй о потере судов такого размера в принципе немного — в отличие от частных яхт, танкеры принадлежат крупным компаниям. Но хозяина Jian Seng найти так и не удалось, как не удалось найти и ни одного члена экипажа на борту судна. Огромный танкер пришлось оставить дрейфовать дальше, объяснения этому случаю нет до сих пор. У рыбацкой лодки High Aim 6 хотя бы есть своя предыстория. Известно, что корабль вышел из Тайваня в 2002 году, а найден был снова у берегов Австралии уже в 2009. Поднявшись на борт, сотрудники береговой охраны нашли в трюмах тонны рыбы, двигатель работал. Людей на корабле не оказалось. И до сих пор идут поиски торгового корабля «М. В. Джойита», вышедший из порта в 1955 году. На борту было 55 членов экипажа и как минимум 16 пассажиров, судно обладало прекрасной экипировкой и десятком больших шлюпок. Истории о пропавших кораблях были бы объяснимы в средние века, когда у человека просто не было возможности изучать океан.

В наше время исчезновение крупных судов выглядит как минимум странно — остается надеяться, что рано или поздно наука сможет их объяснить.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: