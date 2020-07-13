Жуткий прогноз ученых: от коронавируса умрет 80% человечества

Вирус связан с затуханием иммунной системы организма

О такой не слишком веселой перспективе для всех нас сообщил The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Королевского колледжа Лондона.

По одной из версий, пока ещё не до конца доказанной, но уже довольно жуткой, длительный иммунитет к коронавирусу вырабатывается лишь у 17% населения земли. Все остальные будут болеть и болеть, пока не вымрут.

В ближайшие 10-15 лет от коронавируса может умереть более 80% человечества. Кроме совсем уж изолированных диких племён.

Теперь понятны метания мировых правительств, переход на онлайн-режим как минимум до следующего года, жесткие ограничения во многих странах, ожидания коллапса в экономиках... Ничего ещё не закончилось. Вернее, так: все только начинается.

По словам экспертов, наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. Ученые отмечают, что у 60 процентов в этом промежутке замечен очень высокий уровень собственной защиты. Однако, затем иммунитет уменьшается. И в результате сохраняется всего лишь у 17 процентов пациентов. Уже через три месяца количество антител в крови у большинства испытуемых падало до такой степени, что у некоторых вовсе не смогли зафиксировать наличие хоть какого-то иммунитета.

Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном сохраняющемся иммунитете к коронавирусу может оказать значительное влияние на процесс вакцинации в различных странах. То есть, признаться откровенно, создать вакцину возможно, вот только вакцинироваться бессмысленно. И коллективного, перекрестного, стадного иммунитета, при котором должны переболеть 60-70 %, чтобы остановить заразу, не будет тоже.

Какие доказательства у этой теории? Незадолго до этого ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших COVID-19 пациентов уже появились длительные сбои иммунитета. Медики провели исследование воздействия коронавируса на лимфоциты — клетки крови, отвечающие за иммунитет. И выяснилось, что лимфопения (временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови) является типичным симптомом COVID-19.

То есть, если ничего не изменится, в течение нескольких ближайших десятилетий от коронавируса должна будет умереть большая часть планеты. Да, как в своё время от чумы. Нет, люди не скончаются в одночасье, но с каждым очередным всплеском эпидемии их сопротивляемость будет все слабеть, иммунная система не сможет восстановиться, а легкие все больше и больше станут замешаться фиброзной тканью.

Даже самые здоровые и крепкие в таком режиме выдержат максимум 4-5 витков заболевания.

«Если заражение происходит раз в год или даже раз в два года, то через 10 лет умрет та часть населения, у которой не появится длительного иммунитета», - написано в статье английских учёных.

Так, может быть, правы те эксперты, которые считают, что коронавирус - это своеобразный ВИЧ, передающийся воздушно-капельным путём? Что же делать? Следует ли надеяться на то, что ковид рано или поздно мутирует и приспособится к «хозяину», не будет его убивать?

Но так и сейчас для большинства он не смертелен. Речь идёт не о том, что он убьёт сразу, просто этот процесс растянется по времени и организм сам не выдержит таких колебаний.

В этом случае, считают многие эксперты, вероятно, может помочь только действенная противовирусная терапия, а не вакцинация.

Хотелось бы верить, что это очередная страшилка про коронавирус, которых за последние полгода появилось великое множество.

Но российские эксперты, к которым я обратилась за комментариями, развели руками: слишком мало времени прошло, чтобы судить с определенностью, что будет, а чего нет.

Вопрос же о повторном заражении пока открыт: есть подозрительные случаи по всему миру, когда люди, переболевшие коронавирусом, заболевали снова, но не ясно, новое ли это заражение или тот же самый вирус, который до конца не ушёл и реактивировался.

Жанна ШМИДТ, патолог:

Скорее всего, как я думаю, человечество не будет заражаться снова и снова, просто сам вирус никуда не денется, он останется в организме в затухшем состоянии. Примерно так, как это происходит с вирусом герпеса. А выработанные организмом специфические антитела временно блокируют его циркуляцию в крови. Но сам вирус, соединившись с рецептором, уже внедряется в клетку, нарушает процессы её функционирования. Это действительно нагрузка на иммунную систему в общем и целом.

Установили, что процесс созревания клеток, нацеленных на борьбу с данным вирусом, действительно совсем недолог. Но есть и обнадеживающее обстоятельство - их последующая активация тоже очень быстрая. Они также были обнаружены и у тех людей, кто познакомился с вирусом, но не заболел.

Однако пока до конца свойства нейтрализующих антител не изучены. Устойчивость их к другим агентам не известна. Исследования во всем мире активно продолжаются.