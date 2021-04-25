С нами не соскучишься!

7 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...
  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...

Действительно ли дочь Екатерины II подменили мальчиком, будущим императором Павлом I


Действительно ли дочь Екатерины II подменили мальчиком, будущим императором Павлом I

Едва ли не о каждом из монархов возникают разного рода слухи и легенды – чаще всего касающиеся обстоятельств его рождения или смерти, а еще – подлинности его личности. Многие из этих версий всерьез или не очень обсуждаются учеными-историками. Не стала исключением и тема появления на свет одного из самых неоднозначных и нелюбимых в российской истории правителей – Павла I. О том, как пришел в этот мир сын императрицы Екатерины II, ходили такие слухи.

Фавориты Екатерины и Григорий Потемкин


Будущая императрица Екатерина II вскоре после прибытия в Россию

Будущая императрица Екатерина II вскоре после прибытия в Россию

 

Приехав в Петербург в 1744 году, молодая принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская поначалу полностью посвятила себя тому, чтобы адаптироваться к жизни в России в качестве невесты, а потом жены наследника престола. Но время шло, великий князь Петр Федорович показал себя не лучшим спутником жизни, а вокруг было много блестящих кавалеров, которые к тому же относились к будущей императрице с куда большим восхищением, чем ее собственный муж. Первым фаворитом Екатерины стал камергер великого князя Сергей Васильевич Салтыков, а дальше тянулась длинная череда тех, кто добился благосклонности немецкой принцессы, а потом и русской императрицы.
Среди них особое место занимал Григорий Александрович Потемкин, который считается морганатическим супругом императрицы, и даже после прекращения их близких отношений, вплоть до своей смерти в 1791 году, оставался в числе самых влиятельных лиц государства.
Григорий Александрович Потемкин незадолго до своей смерти в 1791 году

Григорий Александрович Потемкин незадолго до своей смерти в 1791 году

 

Будущий светлейший князь, родом из смоленских дворян, в 1757 году был представлен императрице Елизавете Петровне в числе 12 лучших студентов Московского университета. Екатерина обратила внимание на Потемкина в 1762 году, когда в результате дворцового переворота власть оказалась в ее руках, а император Петр III был убит. В дальнейшем Григорий Потемкин служил императрице сначала как военный, а потом – как придворный, со временем став для нее самым близким в жизни человеком и правой рукой в управлении государством.
В конце 1774 или в начале 1775 года был, по-видимому, заключен брак между Екатериной и Потемкиным, и тогда же ко двору были представлены его племянницы, в числе которых оказалась и двадцатилетняя Александра Энгельгардт.
Александра Васильевна Энгельгардт

Александра Васильевна Энгельгардт

 

Подмена младенца?


Именно Александра, или Санечка, как звали ее близкие, и имела непосредственное отношение к легенде о происхождении наследника престола. Став фрейлиной императрицы, она пользовалась исключительно нежным расположением государыни, это покровительство императрица оказывала племяннице Потемкина до самой своей смерти. Поскольку Александра родилась в 1754 году, тогда же, когда и великий князь Павел Петрович, пошли слухи о том, что произошла подмена, а на свет Екатерина произвела не сына, а дочь – Санечку.
Портрет великого князя Павла Петровича в детстве работы Ф.С. Рокотова

Портрет великого князя Павла Петровича в детстве работы Ф.С. Рокотова

 

Предполагалось, что замена была связана с тем, что государству требовался наследник – великий князь Петр Федорович не соответствовал ожиданиям императрицы Елизаветы, а та присутствовала, по записям официальных хроник, при родах своей невестки. Якобы в экстренном порядке из деревни Котлы под Ораниенбаумом был доставлен новорожденный чухонский мальчик, он и стал будущим императором Павлом, а девочка была передана на воспитание Энгельгардтам.
В этой семье помимо Александры было еще четыре дочери и двое братьев, мать – Марфа Потемкина-Энгельгардт – умерла в 1767 году, и дети воспитывались в деревне у бабушки Дарьи Васильевны Потемкиной, а позже семья перебралась в Москву.
Сергей Салтыков, первый фаворит Екатерины

Сергей Салтыков, первый фаворит Екатерины

 

Самим фактом рождения у Екатерины девочки слухи не ограничивались, поговаривали, что отцом ребенка стал первый фаворит великой княгини, Сергей Салтыков, поскольку за десять лет ее брака с Петром стало очевидно, что союз этот, по всей видимости, бесплоден.
Почти сразу после рождения Павла его официальные родители оказались фактически отстранены от воспитания: имя наследнику престола выбрала Елизавета, крестил младенца ее духовник, воспитатели, учителя, окружение – все определялось императрицей, и детство Павла прошло вдали от матери, что стало одной из причин прохладных отношений между ними. По некоторым версиям, именно Екатерина распространяла впоследствии слухи о «незаконности» Павла, чтобы поставить под сомнение его право на трон и добиться передачи императорского титула ее любимому внуку, Александру. Предполагается, что в завещании Екатерина отобразила это свое пожелание, но документ был уничтожен сторонниками Павла.
Императрица Екатерина II сына недолюбливала, и объяснения этому находят разные

Императрица Екатерина II сына недолюбливала, и объяснения этому находят разные

 

Александра Энгельгардт и Павел I


Так или иначе, а жизнь Александры Энгельгардт была вполне устроенной, и даже более того. Вместе с двумя своими сестрами и чуть более дальней молодой родственницей она не просто жила во дворце и служила фрейлиной, а стала частью гарема Потемкина – и это уже не легенда, а совершенно определенный исторический факт. Племянницы светлейшего князя сменяли друг друга на позиции его фавориток, после чего удачно пристраивались замуж. Лев Толстой в дневниках упоминал о немилости, которую навлек на себя его дед, отказавшись жениться на одной из сестер Энгельгардт из-за двусмысленности их положения. При этом теплые отношения между Потемкиным и его племянницами поддерживались до самой его смерти, тепло относилась к ним и императрица Екатерина, особенно выделяя, как уже было сказано, Александру.
Екатерина Энгельгардт, еще одна племянница из гарема Потемкина

Екатерина Энгельгардт, еще одна племянница из гарема Потемкина

 

В 1781 году Санечка Энгельгардт была выдана замуж за польского графа Ксаверия Браницкого, который был на 23 года старше ее. Это был выгодный политический союз, призванный укрепить российско-польские отношения. Да и финансово выиграли обе стороны – а впрочем, Александра Браницкая о деньгах не думала, по-видимому, никогда – после получения звания фрейлины. Во всяком случае, к концу ее жизни состояние графини, как говорили, достигало почти тридцати миллионов рублей. Екатерина подарила Браницким дворец Шуваловых на Мойке (позже получивший название Юсуповский). В 1787 году Александра сопровождала императрицу в свите Таврического вояжа, и вообще продолжала пользоваться благосклонностью государыни. Браницкая была пожалована орденом Святой Екатерины. Александра прожила долгую жизнь и скончалась в возрасте восьмидесяти четырех лет.
Ксаверий Браницкий с сыновьями

Ксаверий Браницкий с сыновьями

 

Что касается ее ровесника, великого князя, а затем и императора Павла, несмотря на стремления его матери лишить сына трона, в 1796 году он все же стал правителем государства – на четыре года, четыре месяца и четыре дня. 12 марта 1801 года не популярный среди аристократов, производивший порой впечатление душевнобольного император был убит в результате государственного переворота. Официальной причиной смерти назвали апоплексический удар. В память о правлении Павла Петровича остались многочисленные карикатуры.
Карикатура во времена правления Павла набирала популярность как вновь открытый жанр изобразительного искусства


Карикатура во времена правления Павла набирала популярность как вновь открытый жанр изобразительного искусства

 

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Действительно ли дочь Екатерины II подменили мальчиком, будущим императором Павлом I

И не забудьте:
Действительно ли дочь Екатерины II подменили мальчиком, будущим императором Павлом IПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

8 шокирующих историй о людях, которые почти всю жизнь провели в одиночестве

Читать
Раньше вы были друзьями, а теперь гнилые москвичи - 2.
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Раньше вы были друзьями, а теперь гнилые москвичи - 2.

18
Топ-100 самых влиятельных женщин в мире
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Топ-100 самых влиятельных женщин в мире

Полный отказ и разочарование: Украину ждет горькое осознание своих перспектив в Европе
Материал, выбранный редакторами Миртесен Politpuzzle.ru

Полный отказ и разочарование: Украину ждет горькое осознание своих перспектив в Европе

Владелец Домодедово - даже не думал им быть.
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Владелец Домодедово - даже не думал им быть.

2
На Лермонтова в Твери произошло ДТП дня
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверские Ведомости - Новости Твери и Тверской области

На Лермонтова в Твери произошло ДТП дня

В Твери на улице Лермонтова произошло типичное ДТП выходного дня. К счастью, обошлось без пострадавших. Фото и видео ДТП выложили в сеть ...
РОССИЮ ПРОДАЛИ ЗА "НОЖКИ БУША". ЕЛЬЦИН САМ ПРИЗНАВАЛСЯ В "СОВМЕСТНОМ УПРАВЛЕНИИ"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНа пульсе времени

РОССИЮ ПРОДАЛИ ЗА "НОЖКИ БУША". ЕЛЬЦИН САМ ПРИЗНАВАЛСЯ В "СОВМЕСТНОМ УПРАВЛЕНИИ"

Володин подвел черту под "чешским делом" после заявления Земана
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮжный Федеральный

Володин подвел черту под "чешским делом" после заявления Земана

Рейтинг Байдена за первые 100 дней президентства стал одним из самых низких в истории
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Рейтинг Байдена за первые 100 дней президентства стал одним из самых низких в истории

Ресурс Avia.pro: Минобороны Индии заявило о бесполезности российских Т-90 и Т-72 против китайских танков в горах
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Ресурс Avia.pro: Минобороны Индии заявило о бесполезности российских Т-90 и Т-72 против китайских танков в горах

2
Володин: Чехия дважды себя выпорола и дала задний ход
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Володин: Чехия дважды себя выпорола и дала задний ход

Ресторанный критик из Америки рассказала об "умопомрачительных" русских блюдах
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Ресторанный критик из Америки рассказала об "умопомрачительных" русских блюдах

Ресторанный критик Ханна Голдфилд рассказала, какие блюда произвели фурор во время посещения ресторана русской кухни в США. Американка пр...
КАТАЛАУНСКАЯ БИТВА.
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеобычная история

КАТАЛАУНСКАЯ БИТВА.

Стратегия экономического "удушения" России сыграет против США
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Стратегия экономического "удушения" России сыграет против США

БРИТАНЦЫ ОЦЕНИЛИ УЧЕНИЯ РУССКИХ В КРЫМУ: ПУТИН - "ГЕНИЙ ТАКТИКИ"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНа пульсе времени

БРИТАНЦЫ ОЦЕНИЛИ УЧЕНИЯ РУССКИХ В КРЫМУ: ПУТИН - "ГЕНИЙ ТАКТИКИ"

В МИД прокомментировали указ о мерах России против недружественных стран
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В МИД прокомментировали указ о мерах России против недружественных стран

«Огнем и мечом» - настольная книга польского националиста
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

«Огнем и мечом» - настольная книга польского националиста

Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы из Советского Союза

Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича

Виталий Карпович — талантливый фотограф-самоучка, ретушер и оператор дрона из Беларуси, который в настоящее время проживает в Санкт-Петер...
Власти Киева пришли в бешенство после форума "Единство русских" в Донецке
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Власти Киева пришли в бешенство после форума "Единство русских" в Донецке

МЧС предупредило рязанцев об усилении ветра
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

МЧС предупредило рязанцев об усилении ветра

Суд истории
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы из Советского Союза

Суд истории

Земан рассказал, какая реакция Москвы «задела» его в дипломатической войне
Материал, выбранный редакторами МиртесенPolitpres

Земан рассказал, какая реакция Москвы «задела» его в дипломатической войне

Военные эксперты объяснили, почему американцам выгодна гибель президента Чада
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Военные эксперты объяснили, почему американцам выгодна гибель президента Чада

Форум "Единство русских" в Донецке взбесил Украину
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Форум "Единство русских" в Донецке взбесил Украину

ВСЁ РАДИ СВЕРХПРИБЫЛИ. В РОССИИ ПРОДВИГАЮТ ОЧЕНЬ ОПАСНУЮ ВАКЦИНУ
Материал, выбранный редакторами МиртесенНа пульсе времени

ВСЁ РАДИ СВЕРХПРИБЫЛИ. В РОССИИ ПРОДВИГАЮТ ОЧЕНЬ ОПАСНУЮ ВАКЦИНУ

1
Пенсионер сбежал из дома престарелых и умер у завода в Ленобласти
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Пенсионер сбежал из дома престарелых и умер у завода в Ленобласти

Названы причины, почему многие американцы не получают вторую прививку от COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Названы причины, почему многие американцы не получают вторую прививку от COVID-19

Родителям уплывших на льдине детей под Челябинском грозит штраф
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Родителям уплывших на льдине детей под Челябинском грозит штраф

Какое зрение предельно допустимо для управления автомобилем и грозит ли штраф за управление ТС без очков.
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Какое зрение предельно допустимо для управления автомобилем и грозит ли штраф за управление ТС без очков.

В Париже от коронавируса умер модельер Альбер Эльбаз
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

В Париже от коронавируса умер модельер Альбер Эльбаз

Верующим напомнили, в чем истинный смысл Вербного воскресенья
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Верующим напомнили, в чем истинный смысл Вербного воскресенья

Действительно ли дочь Екатерины II подменили мальчиком, будущим императором Павлом I
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Действительно ли дочь Екатерины II подменили мальчиком, будущим императором Павлом I

Зеленский: утраченный шанс и российские проблемы (Р. Ищенко)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВоенно - политическое обозрение

Зеленский: утраченный шанс и российские проблемы (Р. Ищенко)

Москвич избил мужчину автоматом из-за проданного автомобиля
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Москвич избил мужчину автоматом из-за проданного автомобиля

Полиция допрашивает актера Александра Паля в связи с избиением хоккеиста
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Полиция допрашивает актера Александра Паля в связи с избиением хоккеиста

Картина дня

наверх