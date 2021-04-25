Действительно ли дочь Екатерины II подменили мальчиком, будущим императором Павлом I

Едва ли не о каждом из монархов возникают разного рода слухи и легенды – чаще всего касающиеся обстоятельств его рождения или смерти, а еще – подлинности его личности. Многие из этих версий всерьез или не очень обсуждаются учеными-историками. Не стала исключением и тема появления на свет одного из самых неоднозначных и нелюбимых в российской истории правителей – Павла I. О том, как пришел в этот мир сын императрицы Екатерины II, ходили такие слухи.
Фавориты Екатерины и Григорий Потемкин
Будущая императрица Екатерина II вскоре после прибытия в Россию
Приехав в Петербург в 1744 году, молодая принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская поначалу полностью посвятила себя тому, чтобы адаптироваться к жизни в России в качестве невесты, а потом жены наследника престола. Но время шло, великий князь Петр Федорович показал себя не лучшим спутником жизни, а вокруг было много блестящих кавалеров, которые к тому же относились к будущей императрице с куда большим восхищением, чем ее собственный муж. Первым фаворитом Екатерины стал камергер великого князя Сергей Васильевич Салтыков, а дальше тянулась длинная череда тех, кто добился благосклонности немецкой принцессы, а потом и русской императрицы. Среди них особое место занимал Григорий Александрович Потемкин, который считается морганатическим супругом императрицы, и даже после прекращения их близких отношений, вплоть до своей смерти в 1791 году, оставался в числе самых влиятельных лиц государства.
Григорий Александрович Потемкин незадолго до своей смерти в 1791 году
Будущий светлейший князь, родом из смоленских дворян, в 1757 году был представлен императрице Елизавете Петровне в числе 12 лучших студентов Московского университета. Екатерина обратила внимание на Потемкина в 1762 году, когда в результате дворцового переворота власть оказалась в ее руках, а император Петр III был убит. В дальнейшем Григорий Потемкин служил императрице сначала как военный, а потом – как придворный, со временем став для нее самым близким в жизни человеком и правой рукой в управлении государством.
В конце 1774 или в начале 1775 года был, по-видимому, заключен брак между Екатериной и Потемкиным, и тогда же ко двору были представлены его племянницы, в числе которых оказалась и двадцатилетняя Александра Энгельгардт.
Александра Васильевна Энгельгардт
Подмена младенца?
Именно Александра, или Санечка, как звали ее близкие, и имела непосредственное отношение к легенде о происхождении наследника престола. Став фрейлиной императрицы, она пользовалась исключительно нежным расположением государыни, это покровительство императрица оказывала племяннице Потемкина до самой своей смерти. Поскольку Александра родилась в 1754 году, тогда же, когда и великий князь Павел Петрович, пошли слухи о том, что произошла подмена, а на свет Екатерина произвела не сына, а дочь – Санечку.
Портрет великого князя Павла Петровича в детстве работы Ф.С. Рокотова
Предполагалось, что замена была связана с тем, что государству требовался наследник – великий князь Петр Федорович не соответствовал ожиданиям императрицы Елизаветы, а та присутствовала, по записям официальных хроник, при родах своей невестки. Якобы в экстренном порядке из деревни Котлы под Ораниенбаумом был доставлен новорожденный чухонский мальчик, он и стал будущим императором Павлом, а девочка была передана на воспитание Энгельгардтам.
В этой семье помимо Александры было еще четыре дочери и двое братьев, мать – Марфа Потемкина-Энгельгардт – умерла в 1767 году, и дети воспитывались в деревне у бабушки Дарьи Васильевны Потемкиной, а позже семья перебралась в Москву.
Сергей Салтыков, первый фаворит Екатерины
Самим фактом рождения у Екатерины девочки слухи не ограничивались, поговаривали, что отцом ребенка стал первый фаворит великой княгини, Сергей Салтыков, поскольку за десять лет ее брака с Петром стало очевидно, что союз этот, по всей видимости, бесплоден.
Почти сразу после рождения Павла его официальные родители оказались фактически отстранены от воспитания: имя наследнику престола выбрала Елизавета, крестил младенца ее духовник, воспитатели, учителя, окружение – все определялось императрицей, и детство Павла прошло вдали от матери, что стало одной из причин прохладных отношений между ними. По некоторым версиям, именно Екатерина распространяла впоследствии слухи о «незаконности» Павла, чтобы поставить под сомнение его право на трон и добиться передачи императорского титула ее любимому внуку, Александру. Предполагается, что в завещании Екатерина отобразила это свое пожелание, но документ был уничтожен сторонниками Павла.
Императрица Екатерина II сына недолюбливала, и объяснения этому находят разные
Александра Энгельгардт и Павел I
Так или иначе, а жизнь Александры Энгельгардт была вполне устроенной, и даже более того. Вместе с двумя своими сестрами и чуть более дальней молодой родственницей она не просто жила во дворце и служила фрейлиной, а стала частью гарема Потемкина – и это уже не легенда, а совершенно определенный исторический факт. Племянницы светлейшего князя сменяли друг друга на позиции его фавориток, после чего удачно пристраивались замуж. Лев Толстой в дневниках упоминал о немилости, которую навлек на себя его дед, отказавшись жениться на одной из сестер Энгельгардт из-за двусмысленности их положения. При этом теплые отношения между Потемкиным и его племянницами поддерживались до самой его смерти, тепло относилась к ним и императрица Екатерина, особенно выделяя, как уже было сказано, Александру.
Екатерина Энгельгардт, еще одна племянница из гарема Потемкина
В 1781 году Санечка Энгельгардт была выдана замуж за польского графа Ксаверия Браницкого, который был на 23 года старше ее. Это был выгодный политический союз, призванный укрепить российско-польские отношения. Да и финансово выиграли обе стороны – а впрочем, Александра Браницкая о деньгах не думала, по-видимому, никогда – после получения звания фрейлины. Во всяком случае, к концу ее жизни состояние графини, как говорили, достигало почти тридцати миллионов рублей. Екатерина подарила Браницким дворец Шуваловых на Мойке (позже получивший название Юсуповский). В 1787 году Александра сопровождала императрицу в свите Таврического вояжа, и вообще продолжала пользоваться благосклонностью государыни. Браницкая была пожалована орденом Святой Екатерины. Александра прожила долгую жизнь и скончалась в возрасте восьмидесяти четырех лет.
Ксаверий Браницкий с сыновьями
Что касается ее ровесника, великого князя, а затем и императора Павла, несмотря на стремления его матери лишить сына трона, в 1796 году он все же стал правителем государства – на четыре года, четыре месяца и четыре дня. 12 марта 1801 года не популярный среди аристократов, производивший порой впечатление душевнобольного император был убит в результате государственного переворота. Официальной причиной смерти назвали апоплексический удар. В память о правлении Павла Петровича остались многочисленные карикатуры.
Карикатура во времена правления Павла набирала популярность как вновь открытый жанр изобразительного искусства
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