Каким был «цыганский средний класс», который уничтожил Гитлер

Между 1936 и 1945 нацисты уничтожили более 50% европейских цыган. Были ли они задушены на смерть в газовых камерах Аушвица-Биркенау, «уничтожены посредством непосильного труда», карабкаясь по «лестнице смерти» в Маутхаузене, или расстреляны и закопаны в вырытых их собственными руками братских могилах в Румынии – уничтожение цыган в Европе выполнялось с убийственной эффективностью.









Память о геноциде цыган чуть не исчезла

«Ностальгия – это роскошь для других»