Как приготовить домашний рахат-лукум

Если хочется восточных сладостей, а ехать в жаркие страны вы пока не намерены, можно приготовить вкусное и полезное лакомство в домашних условиях.

Берем: стакан крахмала, стакан сахара, стакан ягод или сочных фруктов без косточек (клубника, малины, слива, абрикос), щепотку ванилина, 2 стакана воды, 100 г очищенных орехов, сахарную пудру.

Фрукты-ягоды измельчить в блендере и поставить кипятить на маленьком огне с сахаром и 1 стаканом воды. Развести крахмал в 1 стакане воды, тонкой струйкой вылить в кипящую ягодную смесь, размешать, прибавить орехи.

Подготовить форму для застывания лукума, застелив ее пергаментной бумагой. Вылить в нее горячую смесь и оставить для охлаждения. Когда готовый лукум окончательно застынет, нарежьте его кубиками со стороной 1-1,5 см и обваляйте в сахарной пудре.