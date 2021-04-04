5 лучших способов расслабиться

Все мы работаем и будучи загруженными повседневными делами часто забываем притормозить и отдышаться. Независимо от того, насколько трудная у вас работа, вам необходим отдых. Отдых нужен чтобы восстановить утраченную энергию и прояснить ум. В конце концов благодаря отдыху мы можем продолжить работу с еще большей мотивацией и энтузиазмом. Вот 5 лучших и доступных способов расслабления ума и тела.











1. Дальняя поездка



Этот способ подходит для владельцев автомобилей, ведь речь идет именно о дальней поездке на авто. По мнению ученых это действительно эффективный способ расслабления. Только пожалуйста не путайте долгое стояние в пробке, которому многие подвергаются ежедневно. Речь идет о поездке по загородной трассе с любимой музыкой. Такая поездка поможет освежить ум и расслабиться. Попробуйте сделать это в выходные.







2. Физические нагрузки



Врачи сходятся во мнении, что добавление регулярных физических упражнений в вашу повседневную жизнь заставят вас меньше уставать. Это странно, ведь мы устаем после физнагрузки. Но именно после хорошей тренировки и даже небольшой пробежки отдых и расслабление будут более полноценны и вы будете более отдохнувшим.







3. Чтение



Если вы еще не приобщились к чтению, советуем выработать эту привычку и начать читать книги. Нет способа лучше, чтобы успокоить свой ум.

Постарайтесь читать хотя бы один час в день и вы вскоре увидите изменения в своем состоянии.4. МассажЕсли вы хотя бы раз в жизни побывали в массажном кабинете, то вы понимаете, насколько расслабляет эта процедура. Полное расслабление и блаженство ожидает вас во время массажа , который расслабляет не только тело, но и ум, ведь во время массажа ни о чем не хочется думать. Подобный эффект дают СПА-процедуры.5. МедитацияНет необходимости идти в горы , чтобы медитировать там на рассвете. Медитацией можно заниматься даже на работе. Всего пару раз в день по несколько минут помогут снять стресс и депрессию. Главное найти удобное и тихое место, сосредоточиться на своем дыхании и все тревоги и напряжение исчезнут.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)