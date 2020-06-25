Популярные статьи

Свежие комментарии

Девушка с сильнейшими ожогами лица наглядно показывает силу макияжа

Девушка с сильнейшими ожогами лица наглядно показывает силу макияжа 20-летняя визажист Шалом Нком родилась в Нигерии, но живет сейчас в Мэриленде, США. Когда девушке было девять лет, с ней произошел несчастный случай в семейном магазине — на ребенка вылилось кипящее масло. Девочка получила сильнейшие ожоги лица, рук, груди и спины. Шалом вспоминает, что жизнь после несчастного случая оказалась совсем не такой, как она ожидала. Где бы она ни появлялась, дети и взрослые пялились на нее, она ощущала себя так, как будто люди специально приходили посмотреть на нее, словно в цирке. Это очень злило Шалом, она отталкивала близких себе людей и плакала по любому поводу.

Вскоре девушка научилась краситься, и ее перестали дразнить в школе. Шалом настолько преуспела в искусстве макияжа, что одноклассницы стали просить поработать для них визажистом. Теперь наглядные уроки и потрясающие примеры ее мастерства можно увидеть в блоге девушки на YouTube или на ее страничке в инстаграме. Шалом Нком объясняет, что она счастлива, и вовсе не потому, что ее шрамы может скрыть тональный крем и пудра, а потому, что она научилась любить себя такой, какая она есть. Девушка с сильнейшими ожогами лица наглядно показывает силу макияжа Из-за несчастного случая больше всего пострадало лицо девушки. Девушка с сильнейшими ожогами лица наглядно показывает силу макияжа Сейчас Шалом делится своим мастерством в блоге на YouTube.
Девушка с сильнейшими ожогами лица наглядно показывает силу макияжа Девушка надеется, что посмотревшие ее видео люди научатся не только правильно наносить макияж, но и любить себя. Девушка с сильнейшими ожогами лица наглядно показывает силу макияжаДевушка с сильнейшими ожогами лица наглядно показывает силу макияжа Девушка с сильнейшими ожогами лица наглядно показывает силу макияжаДевушка с сильнейшими ожогами лица наглядно показывает силу макияжаДевушка с сильнейшими ожогами лица наглядно показывает силу макияжаДевушка с сильнейшими ожогами лица наглядно показывает силу макияжа Видео, на котором девушка наглядно показывает силу макияжа.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Девушка с сильнейшими ожогами лица наглядно показывает силу макияжа
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх