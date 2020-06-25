20-летняя визажист Шалом Нком родилась в Нигерии, но живет сейчас в Мэриленде, США. Когда девушке было девять лет, с ней произошел несчастный случай в семейном магазине — на ребенка вылилось кипящее масло. Девочка получила сильнейшие ожоги лица, рук, груди и спины. Шалом вспоминает, что жизнь после несчастного случая оказалась совсем не такой, как она ожидала. Где бы она ни появлялась, дети и взрослые пялились на нее, она ощущала себя так, как будто люди специально приходили посмотреть на нее, словно в цирке. Это очень злило Шалом, она отталкивала близких себе людей и плакала по любому поводу.
Вскоре девушка научилась краситься, и ее перестали дразнить в школе. Шалом настолько преуспела в искусстве макияжа, что одноклассницы стали просить поработать для них визажистом. Теперь наглядные уроки и потрясающие примеры ее мастерства можно увидеть в блоге девушки на YouTube или на ее страничке в инстаграме. Шалом Нком объясняет, что она счастлива, и вовсе не потому, что ее шрамы может скрыть тональный крем и пудра, а потому, что она научилась любить себя такой, какая она есть. Из-за несчастного случая больше всего пострадало лицо девушки. Сейчас Шалом делится своим мастерством в блоге на YouTube. Девушка надеется, что посмотревшие ее видео люди научатся не только правильно наносить макияж, но и любить себя. Видео, на котором девушка наглядно показывает силу макияжа.
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Девушка с сильнейшими ожогами лица наглядно показывает силу макияжа
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