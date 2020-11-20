Привычки, которым следуют миллионеры

Жизнь каждого человека уникальна. Некоторые становятся всемирно известными изобретателями, деятелями культуры и предпринимателями, а кто-то проживает свой век, так и не сумев обрести себя. Может показаться, что причина этого кроется в банальной неудачливости, но дело не только в ней. Многие богатые люди знают наверняка: если хочешь добиться успеха, не стоит недооценивать силу полезных ежедневных ритуалов.

Мы выяснили, какие привычки и качества помогают состоятельным людям сохранить свой финансовый статус и не спугнуть расположение капризной фортуны.



Они дисциплинированны

Они верят в успех

У них есть несколько источников дохода

У них есть наставники

Не боятся быть белой вороной

Стремятся получать обратную связь

Проявляют настойчивость

Застилают постель

Идут на риск

Проявляют трудолюбие

Без надлежащей дисциплины стать богатым человеком, пожалуй, можно, лишь выиграв в лотерею или получив наследство от богатого родственника. Те, кто вынужден пробивать дорогу в жизни исключительно собственными усилиями, отличаются железным характером и силой воли, которые они формируют за счет следования однажды установленным правилам и ежедневного преодоления самих себя.Например, Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, ежедневно просыпается в 5 утра, чтобы позаниматься спортом перед началом работы, а Джек Дорси, основатель и владелец социальной сети Twitter, каждый день принимает ледяную ванну.Бизнесмен так объясняет причину, по которой привычка была сформирована: «Утренние погружения в холодную воду дают мне понять, что, если я в силах заставить себя выполнить такой, хотя и маленький, но невероятно болезненный ритуал, мне по плечу почти все».В одном из интервью Джим Керри, известный американский актер канадского происхождения, рассказал, что еще до периода славы выписал себе чек на $ 10 млн. 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Один из них заключается в том, что они не полагаются только на один источник дохода.Согласно результатам проведенного Корли опроса, 65 % миллионеров имели минимум 3 источника заработка, сформированных еще до того, как они заработали свой первый миллион. В качестве примеров дополнительного денежного потока автор приводит сдачу недвижимости в аренду, капиталовложения в ценные бумаги и частичное владение дополнительным бизнесом.Крис Хоган, еще один автор, написавший книгу о главных факторах успеха миллионеров, объясняет, что достичь много можно, только если на вашем пути есть достойный учитель. Вместе со своей командой он исследовал паттерны поведения, которыми в работе руководствуются 10 тыс. американских миллионеров. Оказалось, 86 % из них регулярно получают советы от наставников.«Ментор — это человек, который уже выполнил все, что ты только планируешь сделать», — пишет Хоган, указывая на необходимость во избежание ошибок просить совета у тех, кто находится на том же профессиональном пути, но начал его раньше и уже на много шагов впереди вас.Состоятельные люди на собственном опыте знают, что в умении быть не такими, как все, заключается рецепт успеха. Именно аутсайдеры меняют наш мир в лучшую сторону за счет уникальных идей и смелости заявлять о них окружающим. Один из самых известных бизнесменов ХХ века Генри Форд долгое время был одним из тех чудаков, на которых показывают пальцем. Мало кто верил, что ему удастся изобрести что-то стоящее, но вера в собственную мечту помогала ему не обращать внимания на косые взгляды.Уже создав свой первый автомобиль, изобретатель двинулся на нем по улицам Детройта. 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