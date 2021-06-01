Как воспитывать ребенка-меланхолика?

Ребенок-меланхолик – тот типаж, которого практически никогда не слышно и не видно. Если родители заняты какими-то важными делами, то малыш сам себе найдет занятие и будет при деле столько времени, столько потребуется взрослому. Замкнутость, сдержанность, настороженность, тихая речь, спокойствие, ранимость и высокая чувствительность – характерные черты типичного меланхолика.







Такого ребенка можно обидеть одним словом, даже не нужно повышать на него голос или ругать за что-то. Они очень впечатлительны и нередко можно увидеть маленькие глазки, наполненные слезами.



При этом малыши с раннего детства обладают сопереживанием, им не чуждо пожалеть другого чем-то расстроенного ребенка, покормить и приласкать бездомную собачку или кошечку. Не удивляйтесь, если на ваше предложение купить крохе новую игрушку, он откажется и вместо нее попросит булочку или кусочек хлеба, чтобы покормить птичек на улице.







Ребенок-меланхолик чувствует себя белой вороной в любом коллективе, независимо от того сверстники или старшие/младшие дети его окружают. По этой причине предпочитают уединение и одиночество. Им очень сложно заводить новые знакомства и дружить с другими детками, так как в силу своей эмоциональной восприимчивости сложно сходятся с кем-либо.

Обычно у маленького представителя данного типажа бывает один единственный друг – чаще всего эта роль отводится маме, с которой крошка чувствует себя уверенно и защищено, он может поведать ей все свои секреты и переживания.Психологи отмечают невероятно глубокий внутренний мир меланхолика. Они порой настолько рассудительны, что создается впечатление будто бы общение идет с ребенком, а со взрослым человеком . На таких часто говорят «маленький взрослый» человечек. Им свойственная внимательность к собеседнику, самоанализ, дисциплина. Допустив в чем-то ошибку, пусть даже малюсенькую и совершенно незначительную, ребенок-меланхолик очень долго переживает в себе эту «неудачу».С радостью играют в различные игры, ориентированные на развитие памяти, концентрации внимания, логического мышления. В будущем могут стать знаменитыми музыкантами, кулинарами, путешественниками, дизайнерами, фотографами и даже отличными психологами или психоаналитиками.В воспитании с ребенком-меланхоликом необходимо быть максимально сдержанным и контролировать свое настроение и эмоции. На него нельзя кричать – малыш просто пугается и начинает замыкать в себе еще сильнее. Если вы заметили увлечение чем-то, то необходимо поощрять такой интерес. Похвалы, искренняя заинтересованность, поддержка, какая-то совместная деятельность придаст крошке уверенности в себе и еще сильнее подтолкнет его к начатому делу. Правильно сформированная в детстве самооценка позволяет в будущем добиться неплохих высот и даже хорошо взлететь по карьерной лестнице. Важно привить в раннем детстве понимание того, что ошибается в жизни каждый человек, в этом нет ничего страшно и предосудительного, ведь любую ошибку при желании можно исправить.Очень тяжело проходит период привыкания и адаптации ко всему новому . Например, первое знакомство с детским садом необходимо начинать задолго до того момента, как планируете начинать посещать дошкольное заведение. Ребенка можно приводить туда на площадку, гулять на территории, рассказывать о том, как там хорошо и интересно. Можно несколько раз прийти в то время, как дети играют на улице, чтобы малыш увидел, что там весело. Первые дни посещения не должны быть больше 1-2 часов, в противном случае, вы рискуете, наоборот, развить у малыша заведомо негативное отношение к детскому саду.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)