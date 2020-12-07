Для чего советские солдаты мяли армейские фляги: какой толк от подобных действий

Главное преимущество фляги в ее анатомической форме и удобстве ношения на поясе / Фото: istpravda.com.ua

Вмятины на фляге - обычное дело / Фото: war39-45.ru

Предположение об умышленной деформации фляги - не более чем выдумка / Фото: militarium.ru

Вода - стратегически важный продукт для солдата в условиях военных действий / Фото: forum.greyguard.ru

Вмятины на флягах - дефект, вызванный экстремальными условиями эксплуатации / Фото: forma-odezhda.ru

Фляга в чехле дольше сохраняет температуру / Фото: guns.allzip.org