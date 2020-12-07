Для чего советские солдаты мяли армейские фляги: какой толк от подобных действий

Советские фляги и сегодня остаются популярными. Правда, пользуются ими уже не военные, а рыбаки, охотники и заядлые туристы. Фляги изготовлены из высококачественного алюминия. Их объем составляет 0,75 литра.
Главное преимущество фляги в ее анатомической форме и удобстве ношения на поясе / Фото: istpravda.com.ua
Главным преимуществом этого изделия перед современными бутылками из пластика или стекла можно назвать прочность за счет материала и форма, приближенная к анатомической. Конечно, изначально ее ношение на поясе вызывает некоторый дискомфорт, но это только в первые дни, а потом человек просто привыкает и не замечает этот предмет.
Вмятины на фляге - обычное дело / Фото: war39-45.ru
Если же фляга ранее была в употреблении, то она будет иметь вмятины, и нередко их достаточно много. Чем старше изделие, тем на нем больше вмятин. Особенно сильно помяты солдатские фляги времен ВОВ. Многие из них вообще были практически плоскими за счет сплюснутости.http://navote.ru/?p=21531
Предположение об умышленной деформации фляги - не более чем выдумка / Фото: militarium.ru
Некоторые люди считают, что мяли их специально. Цель была проста – чтобы в нее помещалось меньше воды. Носить с собой 750 мл жидкости на поясе не очень легко, а за не полностью наполненную емкость командирский состав мог впаять выговор. На самом же деле это просто выдумка и с реальностью не имеет ничего общего.
Вода - стратегически важный продукт для солдата в условиях военных действий / Фото: forum.greyguard.ru
Для солдата, особенно в военной обстановке, вода является жизненно необходимым продуктом. Как бы не было сложно или неудобно, лишать себя запаса живительной влаги ни один военный человек не станет. Поэтому о специальной деформации и речи не могло быть. Тем более, что за подобные проделки солдата по головке явно не погладят. А кому хочется навлекать на себя гнев начальства?
Вмятины на флягах - дефект, вызванный экстремальными условиями эксплуатации / Фото: forma-odezhda.ru
В реальности ничего удивительного в таком количестве вмятин нет. Алюминий - достаточно мягкий материал, который при надавливании легко мнется. Даже у тех же туристов и рыбаков небольшие вмятины на флягах - не редкость. Что уж тут говорить о солдатах, которым приходится падать на землю, ползти, преодолевать препятствия. А если это не учения, а война, то удивительно было бы, если бы не было этой деформации.
Фляга в чехле дольше сохраняет температуру / Фото: guns.allzip.org
Конечно, никакой загадки в подобном явлении с армейскими флягами нет. Но несмотря ни на что, именно советские фляги отличаются практичностью и прочностью. Ну а если она находится в чехле, то еще и температура содержимого сохраняется.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии