С нами не соскучишься!

7 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

25 милейших фотографий сфинксов, доказывающих, что как модели они не очень


25 милейших фотографий сфинксов, доказывающих, что как модели они не очень

На самом деле, что такое фотогеничный кот? Тот, у которого пышная шубка? Величественные усы? Каким бы ни был ваш ответ, вы, вероятно, даже не подумали о сфинксах, когда читали мой вопрос. Но не сильно переживайте об этом, ведь их хозяева скорее всего будут с вами солидарны.


На самом деле, иногда они даже издеваются над своими питомцами за то, что не могут сделать хорошую фотографию. Они публикуют свои нелестные для питомца снимки в Интернете, чтобы все могли их увидеть. Некоторые из этих котов напоминают нам о Добби из «Гарри Поттера», некоторые похожи на летучих мышей. А есть такие, при одном взгляде на которых, реально становится страшно! Карьера модели им явно не грозит.
Мои позы в гамаке.

Мои позы в гамаке.

 

Вообще, сфинксы очень умные, легко обучаемые животные. Они с лёгкостью осваивают любые команды хозяина, понимая его с полуслова. Но вот характер у сфинксов очень сложный. Они не будут исполнять ваши требования, исходящие из прихоти, напоказ. А так, эти кошечки очень ласковы и добры. Такие чувства, как страх или злость им просто чужды.
Кто-то вселился в моего кота!

Кто-то вселился в моего кота!

 
Локи?

Локи?

 
Мой кот знает кунг-фу!

Мой кот знает кунг-фу!

 

Сфинксы очень любят внимание. Одиночество их просто убивает. Эти животные могут из-за него даже впасть в депрессию. Специалисты советуют позаботиться о том, чтобы у питомца этой породы всегда была компания. Кто-то из ваших родных или другое животное.
Эти коты отлично ладят с другими четвероногими.
Иногда я превращаюсь в летучую мышь!

Иногда я превращаюсь в летучую мышь!

 
Кажется ему не очень идёт эта шапка.

Кажется ему не очень идёт эта шапка.

 
Котику холодно!

Котику холодно!

 

Вопреки сложившемуся мнению о сфинксах, как о лысых кошках — это не совсем так. Рождаются они с шерстью, потом она почти полностью исчезает. Волоски есть, если погладить кота-сфинкса по этой мягкой шкурке, напоминающей бархат — вы влюбитесь в него.

Из-за слабого волосяного покрова сфинксы очень чувствительны к холоду. Они будут зимой искать как бы согреться. Для этого им подходят: ваши одеяла, тёплые батареи, другие пушистые питомцы. Заводчики советуют пошить или купить сфинксу одёжку.

Жару эти котейки тоже не жалуют. Выгуливать их на солнце чрезвычайно нежелательно — их шкурка быстро привлекает повышенное внимание солнечных лучей. Перегрев может наступить очень быстро и последствия будут трагическими.
Когда я спросил свою жену на 36 неделе беременности о том, как она себя чувствует - она прислала мне это фото.

Когда я спросил свою жену на 36 неделе беременности о том, как она себя чувствует - она прислала мне это фото.

 
Мой кот всегда меня поддерживает.

Мой кот всегда меня поддерживает.

 
Очень похоже, что у этого кота лицо на попе.

Очень похоже, что у этого кота лицо на попе.

 
Это мои лапы?

Это мои лапы?

 

Сфинксам свойственно улыбаться! Они единственные из семейства кошачьих, кто это умеет. Когда ваш питомец после тяжёлого рабочего дня встречает вас у двери и улыбается — это счастье. Они вас встречают не потому что голодны, а потому что скучали по вам.

Что касается их морщинистости, то она не больше, чем у других котов, ну разве что на мордочке. Зато на эту породу минимальная реакция у аллергиков. А уж для детей сфинксы идеальные друзья! Ведь они вовсе не агрессивны.
Это лапа моего кота, обнимающего любимое одеялко.

Это лапа моего кота, обнимающего любимое одеялко.

 
Странно иногда смотреть на лапы сфинкса.

Странно иногда смотреть на лапы сфинкса.

 
А вот это даже страшно!

А вот это даже страшно!

 
Я зубастый!

Я зубастый!

 

Независимо от того, что вы думаете о том, как выглядят сфинксы, скорее всего, вы не сможете устоять перед безусловным очарованием их личности. С ними очень интересно и скучать вряд ли придётся.

Сказать, что они очень подвижны — это ничего не сказать. Эти представители семейства кошачьих - настоящие акробаты! Поле для выступлений может быть любым: от дверных проёмов до книжных полок.
Приятно иногда расслабиться.

Приятно иногда расслабиться.

 
Тепло!

Тепло!

 
Нежиться на солнышке так приятно!

Нежиться на солнышке так приятно!

 
А это, по-моему, высшая степень наслаждения.

А это, по-моему, высшая степень наслаждения.

 

Также эти животные очень преданные. Они ходят за любимым хозяином по дому след в след и виляют хвостами, как собаки. Если их взять на руки, то большего счастья, чтоб обминать вас своими лапами, просто не будет! При этом они будут очень громко мурлыкать. Быть рядом с хозяином — это для сфинксов высшая степень восторга.

Эти коты очень нуждаются в том, чтобы люди их любили, ценили их усилия и требуют безусловного внимания своего владельца.
Очень странное чувство.

Очень странное чувство.

 
А теперь маникюр.

А теперь маникюр.

 
Нет предела совершенству!

Нет предела совершенству!

http://funhere.ru/?p=16674
Быть или не быть?

Быть или не быть?

 

Могут быть они и чрезвычайно вредными. Ведь несмотря на необычную внешность, они всё-таки кошки. Со всем набором качеств, присущих семейству кошачьих, с их неподражаемой таинственностью и удивительным очарованием. Коты с древних времён очаровывали и покоряли человеческие сердца.

Эти неординарные животные, конечно, не для всех, но сфинксы покоряют своей уникальной внешностью и неотразимым темпераментом людей по всему миру.
Моя ты прелесть!

Моя ты прелесть!

 
Я не злой, просто я здесь отдыхаю.

Я не злой, просто я здесь отдыхаю.

 
Обычное фото вечера пятницы.

Обычное фото вечера пятницы.

 
Вечно мне мешают!

Вечно мне мешают!

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





25 милейших фотографий сфинксов, доказывающих, что как модели они не очень

И не забудьте:
25 милейших фотографий сфинксов, доказывающих, что как модели они не оченьПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх