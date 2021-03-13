25 милейших фотографий сфинксов, доказывающих, что как модели они не очень

Мои позы в гамаке.

Кто-то вселился в моего кота!

Локи?

Мой кот знает кунг-фу!

Иногда я превращаюсь в летучую мышь!

Кажется ему не очень идёт эта шапка.

Котику холодно!

Когда я спросил свою жену на 36 неделе беременности о том, как она себя чувствует - она прислала мне это фото.

Мой кот всегда меня поддерживает.

Очень похоже, что у этого кота лицо на попе.

Это мои лапы?

Это лапа моего кота, обнимающего любимое одеялко.

Странно иногда смотреть на лапы сфинкса.

А вот это даже страшно!

Я зубастый!

Приятно иногда расслабиться.

Тепло!

Нежиться на солнышке так приятно!

А это, по-моему, высшая степень наслаждения.

Очень странное чувство.

А теперь маникюр.

Нет предела совершенству!

Быть или не быть?

Моя ты прелесть!

Я не злой, просто я здесь отдыхаю.

Обычное фото вечера пятницы.

Вечно мне мешают!