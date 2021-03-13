25 милейших фотографий сфинксов, доказывающих, что как модели они не очень

На самом деле, что такое фотогеничный кот? Тот, у которого пышная шубка? Величественные усы? Каким бы ни был ваш ответ, вы, вероятно, даже не подумали о сфинксах, когда читали мой вопрос. Но не сильно переживайте об этом, ведь их хозяева скорее всего будут с вами солидарны.
На самом деле, иногда они даже издеваются над своими питомцами за то, что не могут сделать хорошую фотографию. Они публикуют свои нелестные для питомца снимки в Интернете, чтобы все могли их увидеть. Некоторые из этих котов напоминают нам о Добби из «Гарри Поттера», некоторые похожи на летучих мышей. А есть такие, при одном взгляде на которых, реально становится страшно! Карьера модели им явно не грозит.
Мои позы в гамаке.
Вообще, сфинксы очень умные, легко обучаемые животные. Они с лёгкостью осваивают любые команды хозяина, понимая его с полуслова. Но вот характер у сфинксов очень сложный. Они не будут исполнять ваши требования, исходящие из прихоти, напоказ. А так, эти кошечки очень ласковы и добры. Такие чувства, как страх или злость им просто чужды.
Кто-то вселился в моего кота!
Локи?
Мой кот знает кунг-фу!
Сфинксы очень любят внимание. Одиночество их просто убивает. Эти животные могут из-за него даже впасть в депрессию. Специалисты советуют позаботиться о том, чтобы у питомца этой породы всегда была компания. Кто-то из ваших родных или другое животное. Эти коты отлично ладят с другими четвероногими.
Иногда я превращаюсь в летучую мышь!
Кажется ему не очень идёт эта шапка.
Котику холодно!
Вопреки сложившемуся мнению о сфинксах, как о лысых кошках — это не совсем так. Рождаются они с шерстью, потом она почти полностью исчезает. Волоски есть, если погладить кота-сфинкса по этой мягкой шкурке, напоминающей бархат — вы влюбитесь в него.
Из-за слабого волосяного покрова сфинксы очень чувствительны к холоду. Они будут зимой искать как бы согреться. Для этого им подходят: ваши одеяла, тёплые батареи, другие пушистые питомцы. Заводчики советуют пошить или купить сфинксу одёжку.
Жару эти котейки тоже не жалуют. Выгуливать их на солнце чрезвычайно нежелательно — их шкурка быстро привлекает повышенное внимание солнечных лучей. Перегрев может наступить очень быстро и последствия будут трагическими.
Когда я спросил свою жену на 36 неделе беременности о том, как она себя чувствует - она прислала мне это фото.
Мой кот всегда меня поддерживает.
Очень похоже, что у этого кота лицо на попе.
Это мои лапы?
Сфинксам свойственно улыбаться! Они единственные из семейства кошачьих, кто это умеет. Когда ваш питомец после тяжёлого рабочего дня встречает вас у двери и улыбается — это счастье. Они вас встречают не потому что голодны, а потому что скучали по вам.
Что касается их морщинистости, то она не больше, чем у других котов, ну разве что на мордочке. Зато на эту породу минимальная реакция у аллергиков. А уж для детей сфинксы идеальные друзья! Ведь они вовсе не агрессивны.
Это лапа моего кота, обнимающего любимое одеялко.
Странно иногда смотреть на лапы сфинкса.
А вот это даже страшно!
Я зубастый!
Независимо от того, что вы думаете о том, как выглядят сфинксы, скорее всего, вы не сможете устоять перед безусловным очарованием их личности. С ними очень интересно и скучать вряд ли придётся.
Сказать, что они очень подвижны — это ничего не сказать. Эти представители семейства кошачьих - настоящие акробаты! Поле для выступлений может быть любым: от дверных проёмов до книжных полок.
Приятно иногда расслабиться.
Тепло!
Нежиться на солнышке так приятно!
А это, по-моему, высшая степень наслаждения.
Также эти животные очень преданные. Они ходят за любимым хозяином по дому след в след и виляют хвостами, как собаки. Если их взять на руки, то большего счастья, чтоб обминать вас своими лапами, просто не будет! При этом они будут очень громко мурлыкать. Быть рядом с хозяином — это для сфинксов высшая степень восторга.
Эти коты очень нуждаются в том, чтобы люди их любили, ценили их усилия и требуют безусловного внимания своего владельца.
Очень странное чувство.
А теперь маникюр.
Нет предела совершенству!
http://funhere.ru/?p=16674
Быть или не быть?
Могут быть они и чрезвычайно вредными. Ведь несмотря на необычную внешность, они всё-таки кошки. Со всем набором качеств, присущих семейству кошачьих, с их неподражаемой таинственностью и удивительным очарованием. Коты с древних времён очаровывали и покоряли человеческие сердца.
Эти неординарные животные, конечно, не для всех, но сфинксы покоряют своей уникальной внешностью и неотразимым темпераментом людей по всему миру.
Моя ты прелесть!
Я не злой, просто я здесь отдыхаю.
Обычное фото вечера пятницы.
Вечно мне мешают!
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