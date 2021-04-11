Всё о выращивании плодовых деревьев

Как посадить, чем подкормить, обрезать или оставить так, как готовить к зиме?..

Все эти вопросы не дают покоя начинающему садоводу. Кроме того, сколько людей, столько и мнений, а значит, спорных моментов хватает даже в однозначном процессе выращивания плодовых деревьев.

Найти короткие и понятные ответы на основные вопросы можно в этом материале.



1. Правильная посадка плодовых деревьев

2. Защита деревьев от болезней

3. Установка подпор

4. Побелка штамбов

5. Осенняя подкормка деревьев

6. Регулярная обрезка

7. Своевременная подготовка деревьев к зиме

Выкопайте круглую яму от 80 до 120 см в диаметре, до 50-60 см в глубину. Верхний плодородный слой (если таковой имеется) при копке ямы сложите в одну сторону, нижний – в другую. Дно ямы подрыхлите на глубину штыка лопаты. Посадочную яму заполните примерно на 1/3 смесью плодородной земли, взятой с поверхности почвы или специально купленной, с удобрениями.Можно приготовить субстрат самостоятельно, для этого смешайте 3-4 ведра перегноя, 1-1,5 кг суперфосфата, 150-200 г сернокислого калия и 1 кг древесной золы.В центр ямы забейте колышек, который должен возвышаться над ней не менее чем на 50-60 см. Далее засыпьте яму плодородной землей примерно на 2/3 в виде холмика, затем по этому холмику распределите корни саженца так, чтобы его корневая шейка была на 4-5 см выше уровня ямы. Осторожно засыпьте корни плодородной землей.Полейте из расчета 30-40 л воды на дерево.Правильная посадка – лишь половина дела. Немаловажен и постоянный уход за деревьями.Уход заключается не только в своевременном поливе и защите молодой листвы от вредных насекомых, а коры – от агрессивных солнечных лучей, но и в постоянной заботе о том, чтобы деревья оставались здоровыми. Самые опасные болезни плодовых деревьев – парша, монилиоз, фузариоз, мучнистая роса, бактериальный рак.Профилактические опрыскивания специальными средствами защитят ваш сад в течение всего года. Проводят такую обработку 3-4 раза в год – весной, до распускания почек; после появления первых листьев (до начала цветения); по окончании цветения (пока не образовались плоды) и осенью после сбора урожая.Самое популярное и универсальное средство для защиты растений от бактериальных грибковых болезней – бордоская смесь. До распускания почек на плодовых, ягодных и декоративных деревьях и кустарниках применяют 3%-ный раствор препарата, а в период вегетации – 1%-ный раствор.Лето – время созревания плодов в саду, однако если урожай выдался большой, он может повредить молодые деревья. Чтобы помочь веткам удержать немалый дополнительный вес созревающих плодов‚ необходимо поставить подпоры – прочные Y-образной формы колья, которые еще называют чаталы.Побелка нужна деревьям для защиты от агрессивных солнечных лучей, перепадов температур во время оттепели и образования морозобоин. Поэтому время на эту процедуру лучше отвести осенью. Заняться побелкой стоит после листопада, когда дневная температура опустится до отметки 3°C. Можно использовать акриловую или водоэмульсионную краску белого цвета, а можно сделать состав самостоятельно.Возьмите 4 части глины, 1 часть свежего коровяка, 1 часть золы и разведите все это водой до консистенции жидкой сметаны‚ добавьте карбамид. Побелка такой смесью защитит дерево от болезней и вредителей. Кроме того, это еще и своеобразная внекорневая подкормка.Если вас смущает наличие в составе навоза, можно воспользоваться другой смесью: растворите в 10 л воды 2,5 кг извести, 500 г медного купороса, добавьте 200 г столярного клея для лучшего прилипания к стволу и скелетным веткам, хорошо размешайте смесь и обмажьте деревья, используя малярную кисть.Чтобы деревья лучше перезимовали, осенью рекомендуется подкормить их фосфорно-калийными удобрениями. Такая подкормка укрепит иммунитет растений и повысит устойчивость к неблагоприятным погодным условия. Удобрения вносите из расчета: 20-25 г двойного суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 кв.м. Равномерно разбросайте гранулы или сухой порошок по поверхности земли в приствольном круге и аккуратно заделать в почву граблями. После этого деревья надо обильно полить.Важнейший этап подготовки сада к зиме – обрезка плодовых деревьев, проводить которую необходимо в сухую погоду и обязательно до начала устойчивых заморозков. Помните: температура воздуха во время обрезки плодовых деревьев не должна опускаться ниже –10°С.В первую очередь деревья нужно очистить от сухих, сломанных и больных веток. Также желательно вырезать ветки, растущие внутрь кроны. Обрезая побеги, помните: срез должен быть ровным, максимально гладким, на нем не должно быть задиров коры. Срезы необходимо тщательно зачистить, обработать раствором медного купороса (1 ч.л. на 1 л воды), а затем замажьте садовым варом.Обрезку также можно сделать весной, когда древесина уже оттаяла, а активное движение сока в тканях растения еще не началось. Когда дерево начинает плодоносить, можно будет сделать более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева.От того, что вы успели сделать для своего сада осенью, зависит, насколько урожайным будет следующий год. Поэтому деревья должны встретить зимние морозы в ухоженном виде. В октябре снимите оставшиеся на ветках плоды.Сгребите и соберите опавшую листву (ее можно использовать для приготовления компоста или устройства теплых грядок). Не забудьте убрать падалицу, иначе весной она может стать источником инфекций и рассадником насекомых. Подгнившие плоды закопайте в землю или вывезите и сожгите за пределами участка.Удалите со стволов отмершую кору, счистите мох и лишайники. Под их слоем очень любят зимовать вредители и их личинки, а так насекомые вряд ли выживут. Если на деревьях образовались очаги плесени, повторите обработку 3%-ной бордоской жидкостью. Важно также хорошо полить растения перед зимовкой, особенно если осень была сухой. Напитайте землю в приствольных кругах так, чтобы она полностью промокла на глубину до 1 м.Защитите деревья от зимнего посягательства грызунов – зайцев и мышей – обмотайте стволы специальной защитной сеткой, а если такой не нашли, воспользуйтесь старыми капроновыми колготками или просто оберните штамбы разрезанными вдоль пластиковыми бутылками.Если вы не пропустите ни одного этапа и все будете делать правильно, ваши деревья благополучно переживут зиму и отблагодарят вас обильным урожаем плодов.Уход за садом – это кропотливый труд. Он должен быть постоянным и вдумчивым, только тогда деревья отзовутся на добро и внимание к ним.