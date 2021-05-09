5 подержанных автомобилей, которые можно смело брать, несмотря на большой пробег

Каждый год ведущие торговые площадки страны и мира составляют рейтинги автомобилей, которые пользуются наибольшей популярностью среди соискателей старого-нового транспортного средства. Найти хорошую машину на вторичном рынке может быть непросто. Многие автомобилисты вполне обоснованно переживают за качество и состояние будущей «ласточки». По итогам последних 10 месяцев был составлен рейтинг наиболее надежных подержанных авто, которые водители охотно брали в этом году и не жаловались.
1. Subaru Forester
Отличный автомобиль. |Фото: drive2.com.
Японский полноприводный кроссовер, история которого началась в 1997 году. Сконструирована машина была на базе шасси Subaru Impreza. Модель Forester пользуется огромным спросом по всему миру в качестве семейного автомобиля. По многим параметрам автомобиль стоит куда ближе к универсалу, нежели к внедорожнику. Выпускается только с 5-дверным кузовом и полным приводом, автоматической коробкой передач и двигателями с объемами от 2 до 2.5 литров.
2. Ford Fusion
Можно смело брать такой автомобиль. |Фото: auto.ru.
Бюджетный и компактный автомобиль, который производился в Германии вплоть до 2018 года. Несмотря на почтенный возраст, на рынке все еще можно найти Fusion в весьма неплохом состоянии. Выпускался автомобиль на базе платформы Ford B3. У всех автомобилей был передний привод, 5-дверный кузов и широкий ассортимент двигателей. Можно найти как бензиновые, так и дизельные модели. Объемы встречающихся агрегатов от 1.2 до 1.6 литра.
3. Toyota Corolla
Популярный в наши дни автомобиль. |Фото: vk.com.
Японский компактный автомобиль, который выпускается аж с 1966 года! Модель пережила уже 12 поколений. Последнее выпускается с 2018 года. Машина может иметь разные типы кузовов, передний или задний привод, механическую или автоматическую коробку передач. На сегодняшний день встречается на рынке с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами объемом 1.2-2-литра.
4. Toyota RAV4
Машина не нуждающаяся в представлении. |Фото: car.info.
Большой популярностью продолжает пользоваться и японской компактный кроссовер Toyota RAV4. Машина, выпускающаяся с 1994 года, славится своим качеством и надежностью, а потому к ней стоит присмотреться при случае в том числе и на вторичном рынке. Выпускается «четверка» с тремя типами кузовов, двумя типами приводов. Двигатели бывают как бензиновыми, так и дизельными. Самые популярные объемы – это 1.8 и 2-2.2 литра.
5. Honda CR-V
Будет отличный выбор. |Фото: caricos.com.
Еще одно японское чудо техники, которое собирается сразу в нескольких странах по всему миру, что уже указывает на большую популярность данной машины. Не слишком долго думая, можно смело брать на вторичном рынке. Как правило Honda CR-V продаются в неплохом состоянии. Пятидверный автомобиль может иметь полный или передний привод, трансмиссия может быть как автоматической, так и механической. Выбор силовых установок широк: дизель и бензин с объемами от 1.6 до 2.4 литра.
А также: Toyota Camry
Очень популярный автомобиль. ¦Фото: avtovesti.com.
Последнее поколение этого красавчика производится с 2017 года. Впрочем, можно смело брать и автомобиль в возрасте, японское качество дает о себе знать. Сегодня 4-дверный седан выпускается не только с ДВС, но и с гибридной силовой установкой. На свой вкус можно выбрать машину с АКПП или МКПП. Ассортимент двигателей включает в себя агрегаты объемом вплоть до 3 литров. Значительная часть имеющихся на рынке Camry – это подержанные модели из США или Японии.
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