Самые умные: Знаменитости с IQ, как у настоящих гениев

1. Квентин Тарантино

Гениальный создатель легендарных фильмов. \ Фото: svoboda.org.

2. Мэтт Деймон

Умница Мэтт Деймон. \ Фото: viva.ua.

3. Шэрон Стоун

Ум - это чертовски сексуально. \ Фото: cosmo.ru.

4. Мэрил Стрип

Мерил Стрип уж точно знает, что такое «Большая маленькая ложь». \ Фото: cosmo.ru.

5. Кейт Бланшетт

Кейт в курсе сотни загадочных историй. \ Фото: kinoart.ru.

6. Шакира

Обворожительная Шакира. \ Фото: panorama.am.

7. Элизабет Шу

Элизабет точно знает, как можно вернуться назад в будущее. \ Фото: ruspekh.ru.

8. Синди Кроуфорд

Ум - залог успеха. \ Фото: gogetnews.info.

9. Андерсон Купер

Любитель необычных вещей и незаконченных картин. \ Фото: art-news.com.ua.

10. Дженнифер Коннелли

Она ловко совместила Реквием по мечте и Игры с разумом. \ Фото: 1zoom.me.

11. Фамке Янссен

Злодейка из Людей Икс. \ Фото: popcornnews.ru.

12. Эмма Уотсон

Загадочная Эмма. \ Фото: tv.ua.