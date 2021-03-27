Ядерная артиллерия – оружие, способное уничтожить все живое

В годы Холодной войны появилось много новых видов оружия, которое и сейчас может вызвать ужас у неподготовленных людей. Одним из самых страшных является ядерная артиллерия. Это громадные пушки, способные стрелять ядерными снарядами на 25-30 километров, уничтожая все живое и неживое. Далеко не все знают, что уже много лет они находятся рядом с нами.









1. M65 «Atomic Annie»

2. 2А3 «Конденсатор»

3. 2Б1 «Ока»

4. Ядерные артиллерийские снаряды средних калибров

5. Davy Crockett