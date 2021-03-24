Нестандартный мачо: Как Рогов из «Убойной силы» разбивал сердца иностранкам и с кем нашел счастье

На экранах актер Андрей Федорцов никогда не производил впечатления романтического героя, перед которым не может устоять ни одна женщина, – его персонажи часто попадали в нелепые ситуации, которые вызывали у зрителей смех. Оперативник Вася Рогов из всех героев сериала «Убойная сила», наверное, был самым забавным и неказистым. Наверное, никто из зрителей не мог представить, что за кадром он превращался в настоящего мачо, разбивающего сердца. Он с легкостью завоевывал иностранок и первых красавиц своей страны. Никто не ожидал, что после череды бурных романов он вдруг превратится в примерного семьянина.
Андрей Федорцов в детстве | Фото: kino-teatr.ru, starhit.ru
В его семье никто не имел отношения к миру искусства – отец был инженером, мать – врачом-терапевтом. А вот Андрей с самого детства был артистичным и часто устраивал вместе с младшей сестрой домашние спектакли и концерты. Его кинодебют мог состояться еще в те времена – однажды, когда семья отдыхала на юге, к ним подошла сотрудница «Ленфильма» и предложила мальчику поучаствовать в пробах. У родителей эта идея не вызвала энтузиазма, и на съемочной площадке он впервые оказался только годы спустя.
Андрей с родителями и сестрой | Фото: starhit.ru
Он никогда не был красавцем – еще в школе его дразнили из-за оттопыренных ушей и очень маленького роста (во взрослом возрасте – всего 160 см), но его самого это ничуть не смущало – он всегда был уверен в том, что мужественность проявляется совсем не во внешних данных. Своих обидчиков Андрей заставил замолчать очень быстро, ведь он занимался борьбой и умел постоять за себя. Однажды в восьмом классе Федорцов пригласил девочку на танец, а она ему сказала: «Ты что, ты же такой маленький!» На что он ответил, не растерявшись: «Какая разница, я же мужчина!»
Андрей Федорцов во время учебы в мореходном училище | Фото: showbiz.mediasole.ru
В юности Андрей мечтал о дальних странах и путешествиях, поэтому после школы поступил в мореходное училище, а затем устроился на грузовое судно и осуществил свою мечту, побывав во многих европейских странах. А впервые на сцену он вышел во время службы в армии, когда его попросили заменить приболевшего солдата, участвовавшего в самодеятельном спектакле. Первый опыт выступления перед публикой Федорцова очень впечатлил, он признавался: «Честно говоря, я уже не помню, кого там играл. Но помню, как зал покатывался со смеху. Мне это так понравилось!» С тех пор он охотно играл во всех следующих любительских постановках.
Заслуженный артист РФ Андрей Федорцов | Фото: showbiz.mediasole.ru
Прежде чем к нему пришло осознание того, что увлечение театром – не временное хобби, а призвание, Федорцов успел сменить несколько профессий. Он работал строителем-разнорабочим, администратором в рок-клубе, машинистом сцены в театре, входил в редколлегию поэтического журнала «Мансарда», а позже стал директором издательства и даже окончил Фермерскую школу. Только в 28 лет Андрей завершил обучение в Театральной академии в Санкт-Петербурге и начал выступать на театральной сцене.
Заслуженный артист РФ Андрей Федорцов | Фото: kino-teatr.ru
Андрей Федорцов в фильме *Брат*, 1997 | Фото: kino-teatr.ru
Еще во время учебы он начал сниматься в кино. И хотя его первые роли были совсем небольшими и малоприметными, зато Федорцов сыграл в лучших фильмах 1990-х гг.: «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Брат», «Горько!» За свой эпизод в «Брате» Федорцов даже получил Приз зрительских симпатий на Каннском кинофестивале. Всенародная популярность обрушилась на него в 32 года, когда актер сыграл одну из главных ролей в сериале «Убойная сила» (2000). Его персонаж, обаятельный оперативник Вася Рогов, так полюбился зрителям, что в этом образе Андрей Федорцов появлялся на экранах во всех 6 сезонах на протяжении 6 лет. После этого успеха на актера обратили внимание другие режиссеры, и с тех пор он снялся в десятках фильмов и сериалов. На данный момент в фильмографии 52-хлетнего Федорцова – уже более 90 работ.
Андрей Федорцов в роли Васи Рогова, 2000 | Фото: kino-teatr.ru
Андрей Федорцов и Константин Хабенский в сериале *Убойная сила* | Фото: kino-teatr.ru
Недотепу и растяпу Васю Рогова, с которым Андрея Федорцова большинство зрителей продолжает отождествлять до сих пор, сам актер никогда не любил. Он казался ему слишком слабохарактерным и безвольным. У самого актера был совсем другой характер, он всегда был очень решительным, мужественным и целеустремленным. О своем персонаже он говорил: «Таких, как Вася, все устраивает. Они плывут по течению: где судьба сказала, там и свернули. А я так не могу. Я не Вася, я совсем другой! Надеяться на судьбу – это бред. Это то же самое, что разогнаться на машине, закрыть глаза и сказать: «Ну, судьба, давай!»… Тот, кто знаком со мной по театральным работам, меня Васей никогда и не называет. Но если я убедительно сыграл Васю и люди поверили моему герою, надо только радоваться. Во мне видят простачка, недотепу – значит, образ сложился… Если кому-то хочется отождествлять меня с Васей, пожалуйста. Мои любимые актеры – Китон, Чаплин, Папанов, Миронов, Евстигнеев – не стеснялись показаться смешными, но при этом могли сыграть и трагедию. Высший пилотаж!»
Андрей Федорцов в роли Васи Рогова, 2001 | Фото: kino-teatr.ru
Герои *Убойной силы* | Фото: m.infox.ru
У противоположного пола Андрей Федорцов всегда пользовался большим успехом. По этому поводу он говорил: «После того как стал моряком, и особенно когда побывал в Италии и увидел, какого маленького роста Челентано и какая огромная у него жена, я окончательно понял, что рост – это ерунда. Главное – быть мужчиной и наслаждаться тем, какой ты есть. Кстати, все мои девушки всегда были выше меня. И при этом любили меня – сил нет».
Андрей Федорцов и Константин Хабенский в сериале *Убойная сила* | Фото: stuki-druki.com
Кадр из фильма *Бог печали и радости*, 2007 | Фото: kino-teatr.ru
Актер долгое время ни разу официально не был женат, при этом стал отцом двоих детей. Однажды в театре он познакомился с японкой по имени Кейко – она хотела передать одному из актеров подарок. Андрей рискнул пригласить ее на свидание, у них начался роман, который продлился около года и завершился для девушки очень печально: ее мать тяжело болела, а потом ее не стало, и Кейко вернулась на родину, чтобы помогать отцу. Спустя годы она вновь приехала в Россию, но у Федорцова уже были другие отношения.
Заслуженный артист РФ Андрей Федорцов | Фото: showbiz.mediasole.ru
Кадр из сериала *Команда*, 2014 | Фото: kino-teatr.ru
Когда началась его актерская карьера, в его жизни появилась англичанка по имени Келли, приехавшая в Россию на практику изучать язык. Их отношения продлились несколько лет, Андрей одно время даже жил вместе с ней в Манчестере. Ее родители предлагали ему остаться там навсегда, но актер отказался и вернулся на родину. В начале 2000-х гг. девушка по имени Мария родила ему сына Михаила, но с ней актер расстался вскоре после его рождения. Его следующей избранницей стала студентка Катя, которая подарила ему дочь Варю. И на этот раз Федорцов ушел от нее, когда чувства угасли.
Андрей Федорцов с англичанкой Келли | Фото: starhit.ru
Актер с дочерью Варей и ее матерью Екатериной | Фото: starhit.ru, stuki-druki.com
Только к 45 годам актер наконец остепенился и решил жениться. Его избранницей стала выпускница Мухинского художественного училища Екатерина, которая родила ему двоих дочерей. О встрече с женой Федорцов рассказывал: «Она интерьеры делает. Зашла на съемочную площадку к подруге-костюмеру, я ее увидел и упал, ноги подкосились. Катя – дикая лань по характеру, к ней мужчины липли, как мухи, да и я тоже не был исключением. Говорила, что я наглый, как краб, – схватил ее и не отпускаю. Потом заявила, что я правильно сделал, что стал крабом. Это та любовь, о которой мечтает каждый, без альтернативы».
Заслуженный артист РФ Андрей Федорцов | Фото: kino-teatr.ru
Сейчас все свободное время Андрей Федорцов старается проводить с женой и детьми. Только в зрелом возрасте он сумел наконец осознать все радости отцовства и насладиться ими в полной мере. Актер признается, что испытывает фантастические ощущения, когда наблюдает за своими детьми.
Заслуженный артист РФ Андрей Федорцов | Фото: showbiz.mediasole.ru
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